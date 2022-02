A fideszes Fürjes Balázs biankócsekken ígér kötelező oltást a választásokat követően

Külön pontot szentelt a kötelező koronavírus elleni oltásnak Fürjes Balázs fideszes politikus, a kormánypártok Budapest 3. számú választókerületében indított jelöltje választási programjában.

Fürjes Orbán Viktortól eltérően úgy gondolja, a választóknak szükségük van választási programra, épp ezért a Hegyvidék és Bel-Buda képviselőjelöltje egy Budai Kérdések nevű kérdőív segítségével megalkotta Budai Vállalások nevű 7+1 pontos javaslatcsomagját.

„A Budai Vállalásokban konkrét problémákra konkrét megoldásokat fogalmaztunk meg. Ha a budai polgárok megtisztelnek bizalmukkal, el fogom érni az Országgyűlésben és a kormánynál, hogy a közösen kitűzött célok megvalósuljanak.”

- írta Fürjes Balázs fideszes képviselőjelölt, a program +1. pontja pedig nem más, mint

a kötelező koronavírus elleni oltás bevezetése, de azt nem írta le, hogy pontosan kiket kötelezne erre.

A javaslat azért is érdekes, mert egyrészt nincs benne konkrétum, azaz senki nem lehet biztos benne, hogy Fürjes rá gondol-e, vagy más szakmák képviselőire. Másrészt a vállalás némileg idejét múlt, hiszen a kormány már korábban kötelezővé tette többek között a pedagógusoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a rendvédelmi dolgozóknak is a kötelező oltakozást, még ha különböző határidőkkel is.

Az ellenzék nem vezetné be a kötelező oltást

A koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét egyébként az egységes ellenzék elutasítja, az Egységben Magyarországért szerint ugyanis a védőoltás felvétele ugyan támogatandó, de a kötelezővé tétele már nem. Szerintük Orbán Viktor a választásokat követően a kormányzati ígéretek ellenére bevezetné az általános kötelező oltást, és ebbe az irányba mutat az is, hogy a miniszterelnök magáról levéve a felelősséget, korábban már a munkáltatókra bízta, hogy kedvük szerint kötelezzék dolgozóikat az oltás felvételére.

A kötelező oltás bevezetését egyébként nem csak politikai pártok értékelik, hanem szakemberek is: mint arról beszámoltunk, sem Rusvai Miklós virológus, sem Szlávik János infektológus főorvos nem támogatja a kötelező oltás bevezetését akkor sem, ha egyébként világosan kijelentik, hogy az oltott emberek jobb esélyekkel szállnak harcba a fertőzéssel, mint oltatlan társaik.