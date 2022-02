Márki-Zay Péter elszámoltatna, csatlakozna az Európai Ügyészséghez, bevezetné az eurót és csökkentené az alapélelmiszerek áfáját

Évértékelőt tartottak az Egységben Magyarországért pártszövetség pártelnökei és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt.

Az első felszólaló Karácsony Gergely volt. A főpolgármester felhívta mindenki figyelmét arra, hogy az elmúlt 10 évben Magyarországon történelmi esélyt kapott, hiszen példátlan nagyságú külföldi támogatás és forrás érkezett az országba, de Orbán Viktor és kormánya ezt elherdálta. Karácsony Gergely szerint Orbán Viktor kórházak helyett inkább focistákra költ, miközben kicsinál bárkit aki kritizálni meri.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Béli Balázs

Kialakult egy olyan fojtogató szembeállítás és megrekedtség, ami miatt a változás nemcsak lehetőség, de kényszer is Magyarország számára

- mondta Karácsony Gergely. A főpolgármester után Kanász-Nagy Máté szólalt fel. Az LMP politikusa kijelentette, hogy Magyarország ma igazságtalan és fenntarthatatlan ország.

Vannak kiváltságosok, akik emberi ésszel fel nem fogható vagyont halmoznak fel, de közben egyre nő azon családok száma, akiknél álmatlan éjszakákat okoz az is, ha új cipőt kell venni a gyereknek. A probléma az, hogy a Fidesz olyan politikát folytat, ami nem csökkenti, hanem növeli a különbségeket

- fogalmazott Kanász-Nagy Máté.

Kanász-Nagy Máté LMP Béli Balázs

Zöld párt képviselőjeként arra is felhívta a figyelmet, hogy „mi vagyunk az utolsó generáció, amely még tehet a klímaválság ellen”, ezért nem engedhető meg, hogy egy olyan kormány legyen hatalmon és döntsön az unokáink sorsáról, akik nem törődnek a globális felmelegedéssel.

Kunhalmi Ágnes szerint csodálatos tavasz áll az ellenzék előtt. Az MSZP társelnöke úgy véli a Fideszt hosszú ideig távol kell tartani a kormányzati hatalomtól és az ellenzék elsődleges feladata az lesz, hogy az országban mindenki egy kicsit jobban éljen.

Kunhalmi Ágnes MSZP társelnök Béli Balázs

Donáth Anna úgy vélte, hinni kell abban, hogy Magyarország mindannyiunké, és ha ebben hiszünk, akkor mások szenvedése a miénk is. A Momentum Mozgalom elnöke, kitért arra is, hogy a tanárok éhbérért küzdenek, az ő küzdelmük a miénk is, hiszen bennük nagy bátorság van, követelik, ami jár nekik és a méltóságot is elvárják.

A munkájuk emberfeletti és nem hátrálnak meg, polgári engedelmességgel üzennek. Ez Magyarország lassú kivéreztetése, ezért leváltjuk a kormányt április 3-án!

- jelentette ki.

Donáth Anna EP képviselő Momentum Béli Balázs

A 2018-asok elkövettek egy nagyon nagy hibát. Elhitték, hogy egyedül is menni fog. Kéthamad lett belőle. Mi 2022-esek viszont megtanultuk a leckét. Megtanultuk, hogy nem én vagyok, hanem mi vagyunk a megoldás

- kezdte rövid beszédét Jakab Péter.

Jakab Péter Jobbik elnök Béli Balázs

A Jobbik elnöke nem készült évértékelővel, mert ezt az országjárása során minden helyszínen megteszi. Csak azért szakította meg kampánykörútját, hogy hitet tegyen az egység mellett.

A választások tisztességtelenek lesznek és előnnyel indul a Fidesz

- szögezte le Dobrev Klára.

Dobrev Klár DK Béli Balázs

A DK EP-képviselője úgy gondolja, hogy pár ezer szavazaton fog múlni, hogy az Orbán-rendszer megmarad, vagy egy szabad, tisztességes Magyarország jön létre. Ezt szerinte a Fidesz is érzi. Dobrev szerint az elmúlt évtizedben tisztességtelen karaktergyilkosságokkal, lejárató kampányokkal és az állami szervek segítségével akarták elhallgattatni a szabad hangokat, ennek ellenére itt van az ellenzék, mert olyat tud, amire a Fidesz nem képes:

le tudunk ülni egymással és tudunk kompromisszumot kötni.

A pártelnökök után Márki-Zay Péter azzal kezdte, hogy hétgyermekes jobboldali konzervatív édesapaként egyike volt azoknak, akik 12 éve bizalmat szavazott Orbán Viktornak.

Talán nem volt a magyar történelemben még egy olyan személy, aki ekkora lehetőséget kapott volna a magyar történelemben. Háromszor kapott kétharmados felhatalmazást a magyar választóktól. Bármit elérhetett, megvalósíthatott volna, az uniós pénzek segítségével is. Ehelyett az ország most a sokszor lesajnált Romániánál is rosszabbul teljesít. De azt is láttuk, hogy a korlátlan hatalom korlátlan korrupciót is eredményezett

- mondta beszéde elején az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter ezután beszélt a kormány azon eredményeiről, amelyeket kormányra kerülve meg akarnak tartani.

A családtámogatás, a határon túli magyaroknak az állampolgárság, a határkerítés és mások, ezeket meg kell tartani. De a fideszes pedofilok ellen is fellépő családvédelmet is meg kell tartani.

Márki-Zay Péter Béli Balázs

Mindeközben az ország nem előre, hanem lefelé ment a hitelminősítésben, a szegénységben, a halálozásban és sok minden másban is

- tette hozzá.

A Fidesz és Orbán Viktor vállalhatatlanná lett, tiszteséges keresztény konzervatív ember nem szavazhat jó lelkiismerettel a Fideszre

- tért rá Márki-Zay, a Fidesznak és Orbán Viktornak a koronavírus-járvány során tanúsított kijelentéseire.

Orbán Viktor képes volt részvétnyilvánítás nélkül átlépni azon a tragédián, hogy 43 ezer honfitársunkat ölte meg a járvány.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje arra is kitért, hogy jelenleg milliók élnek egyik napról a másikra, létbizonytalanságban.

Diplomás emberek nem tudnak kijönni a fizetésükből, tanárok, rendőrök hagyják el a pályájukat. Pedig a szegények iránti együttérzés mutatja meg egy társadalom valódi erejét. Egy szűk érdekkör ugyanakkor nagyon meggazdagodott az elmúlt 12 évben

- hívta fel a figyelmet kitérve Mészáros Lőrincre és Tiborcz Istvánra. Végrehajtói maffiának nevezte Völner Pál ügyét.

Béli Balázs

A „szájerek, borkaik, kaleták beteges világát” kell nekünk leváltani április 3-án!

Márki-Zay Péter szerint Orbán keveset tud az emberek problémáiról, hiszen kispénzűnek hazudja magát, de kastélyba tér haza, és még egy óvodába is csak golyóálló mellényben mer ellátogatni.

Ezután szólt arról, hogy megalázták a pedagógusokat, leépítették az oktatást, elvették a tanárok szabadságát és felesleges terheket tettek a vállukra.

Miközben az érdemi béremelés elmarad. Az egész OECD-ben nálunk keresnek a legkevesebbet a pedagógusok. Tanárhiány van. A Fidesz 12 év alatt képtelen volt vonzóbbá tenni a pályát, és most a sztrájkjog megvonásával még egyet rúgtak a pedagógusokba, akik a gyerekeinket tanítják.

Márki-Zay Péter Béli Balázs

Felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz kormány fizetőssé tette az egészségügyet, már annak, aki egyáltalán meg tudja fizetni a magánegészségügyet vagy a koronavírus-teszteket.

Itt elfogynak az érvek, nincs józan magyarázat arra, hogy magyar emberek egészségén spórolnak, hogy miért kell meghalniuk magyarok tízezreinek olyan betegségekben, amelyekből meggyógyulhatnának

- jelentette ki hozzátéve, hogy míg az osztrákok ingyen tesztekkel, addig Orbán Viktor ingyenes parkolással küzdött a járvány ellen. Az osztrákok segítették az önkormányzatokat a járványellenes harcban, itthon 150 milliárdot vontak el az önkormányzatoktól.

Márki-Zay Péter az elmúlt évezred legkorruptabb kormányának nevezte a Fidesz kormányt. Hozzátette, egyetlen sikeres vállalkozás sincs biztonságban, hiszen

ha Orbán Viktor és körének megtetszik egy cég, azt meg is szerzik, ha kell akkor a különböző állami szervek segítségével. Azonban nemzetközi problémákat is okoz a korrupció, hiszen az Európai Unió, pont a napokban jelentette ki, hogy „tolvajoknak nem ad pénzt”, így a magyar állampolgárok nem jutnak hozzá ezekhez a forrásokhoz.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltje azt is megígérte, hogy mindent megtesznek majd az euró bevezetéséért, a határvédelem érdekében pedig meghagyják a kerítést és önálló határőrséget hoznak létre. Felülvizsgálják majd a PAKS2-t és a Budapest-Belgrád vasútvonalat érintő szerződéseket.

Teljes iparágakat lopnak el a napilapoktól a bankokon át a dohánykereskedésig. És nincs vége. Orbán programja nem véletlenül az, hogy folytatjuk

- utalt a hatpárti ellenzék miniszterelnök-jelöltje a kormányfő szombati beszédére.

De ettől csak minden drágább lesz és kisebb lesz a választék. A kiválasztottak hálózata szövi át az országot, politikai kapcsolatok nélkül lassan a legegyszerűbb ügyet se lehet elintézni - tette hozzá.

Márki-Zay Péter úgy vélte, az ellenzéki összefogás hatására kezdett történelmi osztogatásba kitérve a 13. havi nyugdíjra és az szja-visszatérítésre.

Csak a választás idejére befagyasztott árakkal tudják eltakarni a gondokat

- jelentette ki

Beszélt a még a túlárazott közbeszerzésekről, az irányított uniós pénzekről.

Ott vannak például a magyar emberek forintjai. Orbán Viktor maffiaállama átjátszotta az ország vagyonát, magyar vállalkozók cégeit a fideszesek és családjaik részére. Ahol nincs jogbiztonság, a külföldiek és a magyarok se fektetnek be, de a lopásnak messzemenő következményei is vannak: akár 15 ezer milliárd forint kifizetését is visszatarthatja az EU a szerdai bírósági döntés szerint. Ez olyan, mintha mindenki számlájáról leemelnének 1,5 millió forintot

- mondta beszédében a közös ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

Mindezen csak április 3-án kormányváltással lehet változtatni - jelentette ki Márki Zay Péter.

Márki-Zay Péter Béli Balázs

Arra hívta fel a volt és jelenlegi fideszes szavazók figyelmét, hogy az ő kezükben is van az ország sorsa.

Választhattam volna egy egyszerűbb életet is, amelyikben a családomnak nem kellene például azt néznie, hogy egy kisméretű diktátorként ábrázol a propagandagépezet. De a hazám szolgálatát választottam

- hangoztatta az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

Vásárhelyen megcsináltuk, felszámoltuk a korrupciót, csökkentettük a vállalkozók adóját, kijavítottuk a Tiborcz-féle rossz közvilágítást, kifizettük a Fidesz által letagadott adósság felét, ingyenessé tettük a tömegközlekedést

- sorolta az eredményeit hangsúlyozva, hogy ezért a fideszes szavazóknak is az az érdeke, hogy leváltsák a mostani kormányt.

Százezrek látták meg bennem a reményt egy tisztességes Magyarországra. Nagy a felelősség, de készen állok. Az életemet tettem fel erre a győzelemre és mindent meg is fogok tenni ezért. Ezért kötöttem kompromisszumokat és ezért kötöttek kompromisszumokat a szövetségeseim is. Az egymás iránti nyitottság és őszinteség lesz a sikeres kormányzás kulcsa

- jelentette ki és azt is hozzá tette, hogy ma Magyarországot az elmúlt évezred legkorruptabb kormánya vezeti.

Olyan kormánynak kell következnie, amely végre a Nyugat felé fordul, csökkenti a minimálbér adóját, amelyik az árak helyett a béreket emeli. Célunk, hogy az egészségügy fejlesztésével a magyarság várható élettartama felzárkózzon az uniós átlaghoz. Szükség esetén még a magánegészségügyet is ingyenesen tesszük hozzáférhetővé - a fideszes hazugságokkal szemen.

Márki-Zay Péter szólt arról is, hogy megszüntetnék az iskolák túlzott központosítását, a diákok terheit csökkentve versenyképes tudásra törekednének.

Le kell állítanunk az értelmetlen presztízsberuházásokat, nem építünk több üresen kongó stadiont. Átláthatóvá tesszük a tao-t, kizárjuk a korrupciót. Visszaadjuk a diákoknak az egyetemeket. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, felállítunk egy korrupcióellenes ügynökséget

- sorolta Márki-Zay Péter majd szólt az adózásról is.

Öt százalékra csökkentenék az alapvető élelmiszerek áfáját, megszüntetnék a dohánykereskedelmi monopóliumot. Teret engednek a szabad versenynek, a multiknak szánt évi ezermilliárdos támogatások rendszeréből a felét a magyar kkv-knak adják így segítve a szektor versenyképességét az uniós piacon,

mert csak így lehet emelni a fizetéseket. Akár visszaelőzhetjük Romániát is. Önálló határőrség felállításával és a Frontex segítségével megvédjük az országot, de az Orbán által befogadott migránsokat átvilágítjuk és az iszlamista terroristákat kiutasítjuk. Épp elég bűnöző van itt, nem kell Orbán Viktornak még importálnia is

- hangoztatta.

A munkaerőt a szakképzés megerősítésével és a külföldre ment magyarok hazacsábításával kívánják megoldani. Márki-Zay Péter kijelentette, szexuális orientációja vagy bőrszíne miatt senki nem szenvedhet majd hátrányt.

Mindent meg fogunk tenni a cigányság felemelkedéséért. Felülvizsgáljuk és újratárgyaljuk Paks 2 szerződéseit, ezentúl csak kölcsönösen előnyös szerződések mentén fogunk üzletelni Kínával és Oroszországgal

- közölte.

Ezen felül kormányra kerülve felülvizsgálják a szabálytalan földgazdaságokat, lehetőséget adnak az olyan biogazdaságoknak, mint például Kishantos volt és felszámolják a fideszes médiabirodalmat.

A sajtót felszabadítjuk, hozzáférhetővé tesszük a sajtó számára a kormányzati munkát. A miniszterelnök nem fog menekülni a sajtó elől, mindenkor kész lesz nyilvános vitára a kihívóival. Fékek és ellensúlyok rendszerével fogjuk biztosítani, hogy többé ne lehessen kisiklatni a demokráciát úgy, ahogy Orbán Viktor tette

- ígérte beszédében Márki-Zay Péter.

A rendszerváltás, a kormányváltás érdekében most mindenkinek az Egységben Magyarországért jelöltjeire kell szavaznia. Minden, a nem az ellenzéki összefogásra adott szavazat a Fideszt segíti, mert a Fidesz beismerte, hogy az ő támogatásukkal indulnak az „álkispártok”. Még a távolmaradás is a Fideszt tartja hatalmon

- tette hozzá.

Valóban az életemet tettem fel erre az egységre és ezért kötöttem kompromisszumokat, én is és a szövetségeseim is. Minden eddiginél nagyobb esélyünk van legyőzni a Fideszt, mert az egész magyarság jól felfogott érdeke, hogy kormányváltás legyen

- zárta beszédét Márki-Zay Péter, az Egységes Magyarországért közös miniszterelnök-jelöltje.