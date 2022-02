Márki-Zay Péter: az Orbán-kormány korlátlan hatalma korlátlan korrupcióval jár

„Április 3-a nem arról szól, hogy az óvodásokat átműtik-e, hanem arról, hogy Fidesz, vagy nem Fidesz"

- kezdte rövid programismertetőjét Márki-Zay Péter, aki a Republikon konferenciáján számolt be arról, hogy mégis milyen víziója van a jövő Magyarországáról.

Hozzátette, hogy konzervatívként, mindig azt szokta mondani, hogy számára a legjobb kormányzás az első Orbán-kormány volt, míg a legrosszabb az összes többi Orbán-kormányzás volt. Úgy véli, a túlhatalom teljesen megrészegítette Orbán Viktort, éppen ezért most teljes nemzeti egységre van szükség, ahhoz, hogy egy valódi rendszerváltás mehessen végbe. Azt mondta, ugyanazt érzi, mint 32 évvel ezelőtt, amikor a teljes rendszer összefogott egy elnyomó rezsimmel szemben. Most is megtalálta az ellenzék azt az utat, hogy a különböző értékrendű emberek, hogyan tudjanak összefogva együtt dolgozni.

„2010 után sorra kikapcsolta a fékeket és az ellensúlyokat az Orbán-rendszer. Sorra foglalták el a bíróságokat és a közintézményeket. A legnagyobb probléma, hogy egy olyan országban élünk, ahol egyetlen ember kényének, kedvének ki vagyunk szolgálva. A korlátlan hatalom, korlátlan korrupcióval jár"

- foglalta össze az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje.

Ezután tételesen sorolta a legfőbb szempontokat:

Az oktatást szétverték 12 év alatt, meg kell fizetni rendesen a tanárokat, szabad tankönyv-választásra van szükség, illetve arra, hogy ne politikai alapon nevezzék ki az igazgatókat.

Magyarországon haltak meg a legtöbben lakosság arányosan az EU-ban Covid-fertőzésben, mert az egészségügy fejlesztését elhanyagolták. Önálló minisztériumra van szükség és bérrendezésre az egészségügyi szakdolgozók esetében.

Biztosítani kell a sajtó szabadságát. Felborult a médiapiac, az előválasztásról például, be sem számolt a közmédia, s meg sem hívják az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, miközben gyűlöletet szít a közmédia.

A rendőrök esetében nélkülözhetetlen a béremelés. Úgy véli, nem 12 évenként egyszer kell emelni.

Az önkormányzatok szabadságát vissza kell állítani, ne tanácsrendszerként működjön, és a bevételeik felett is maguk őrködhessenek.

A lakhatás terén óriási válság miatt, az infláció miatt elszabadultak az árak. Bérlakásépítési programra van szükség, hogy a fiatalok lakáshoz juthassanak, illetve azért, hogy a piaci árakat lejjebb tudják szorítani.

Márki-Zay Péter elmondta, hogy az alkotmánynak azt a szerepét az alaptörvény nem tölti be, hogy korlátozza az állam hatalmát. Már a 2010 előtti alkotmány sem tartalmazott elég féket, különben nem tudott volna egypárti hatalmat kiépíteni Orbán Viktor. Olyan alkotmányra van szükség, ahol ezek a fékek léteznek, akár a miniszterelnöki-ciklusok számának korlátozásával.

Nagy Béla/Alfahír

Márki-Zay Péter után több szakpolitikus is beszélt nagyvonalakban az ellenzék programjáról. Hiller István szerint a tankötelezettség korhatárát azonnal vissza kell állítani 18 évre. Azzal, hogy 16 évre csökkentették a korhatárt több mint százezer diák lett, aki emiatt kiesett a közoktatásból, és nem lett semmilyen szakmája. Ezekről a magyar adófizetőnek kell gondoskodnia, mert nem képesek a munkaerőpiacon megállni a helyüket.

A pedagógusokat átverték, ugyanis az életpályamodell becsapás volt, mert először a mindenkori minimálbér volt az alapbér alapja, de másfél év után kivették, ezzel megszegte saját ígéretét a kormányzat.

A mostani tanársztrájk alapja az, hogy a kormány a saját ígéretét sem tartja be.

Hiller elmondta, hogy önálló oktatási minisztériumra van szükség. Az első diploma megszerzését pedig államilag finanszírozottá teszik.

Szabó Tímea szerint Orbán Viktor direkt módon fizetőssé tette az egészségügyet, hiszen annyi forrást kivontak az állami ellátásból, hogy a legtöbben a magánegészségügyhöz kell fordulniuk. A statisztikák szerint is rengeteg pénzt költünk a magán ellátásra.

"Akinek van pénze az megy a magánegészségügybe kezelni magát, akinek viszont nincs, annak marad a lepusztult magyar állami egészségügy. A legtöbben nálunk halnak meg rákos megbetegedésben, és nálunk a legkésőbbi a diagnosztika, ez mutatja az állami ellátás hiányosságait"

- emelte ki a Párbeszéd politikusa, hozzátéve: az egészségügyi szakdolgozók bérét mihamarabb rendezni kell, ugyanis 2022-ben nettó 170 ezer forintot visz haza egy ápoló. Egy 30 éve dolgozó ápoló pedig nettó 200 ezer forintot visz haza.

Z. Kárpát Dániel szerint bebizonyította az ellenzék, hogy képes összedolgozni és olyan programot alkotni, amely minden érdeket képes képviselni.

A nagy keleti hitelekkel szemben, ők a humán erőforrásba fektetnének. Nem véletlenül emlegetik az oktatás erősítését - mondta.

Úgy véli, felelősek abban az irányban is, hogy egy barátságos klímával hazacsábítsák a többszázezer kivándorolt magyart. Miközben a Fidesz bevándorlókkal riogatja a népet, addig a kormány többtízezer külföldi vendégmunkást hozott be. "Inkább a magyar munkavállalót kéne tisztességes módon megfizetni."

Csökkentenék a zárt és a meghívásos közbeszerzések számát, mert a csalás gyanúja nem véletlenül merül fel ilyenkor.

Az Ubert és az AirBNB-t nem tiltani, hanem kezelni és szabályozni kell őket.

Átláthatóvá tennék a közbeszerzéseket, ami szintén elősegítené a gazdaságfehérítést.

"A lakhatási fronton úgy nyúltak hozzá a piachoz, hogy nem mérték fel a piaci viszonyokat. A kínálati szűkösséget és az árak felrobbanását úgy lehet kezelni, hogy növelik a kínálatot. Nagyon kevés új lakás épül és az is drága az átlag magyar számára. Állami hátterű bérlakásépítési program nagy segítséget tudna jelenteni, illetve az üresen álló ingatlanok felmérését is azonnal el kell kezdeni" - emelte ki Z. Kárpát Dániel.

Donáth Anna elmondta, hogy a jogállamiságot helyreállítani csak jogállamisági eszközökkel lehet. Új alkotmányt kell letenni az asztalra, amely közösségi értékeken alapul.

"Nem egy ember írja és nem egy párt dönti el mi legyen az alkotmány, hanem az emberek, akik egy népszavazással megerősítik majd azt"

- jegyezte meg a Momentum politikusa. Véleménye szerint a jogállamiság hiánya a korrupció erősödésével jár. Éppen ezért csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez.

"Ha komolyan gondoljuk, hogy a korrupciónak nincs pártszimpátiája, akkor biztosítanunk kell, hogy soha többé ne tudjon egyetlen hatalom sem visszaélni az uniós forrásokkal."

Ujhelyi István arról beszélt, hogy

"az uniós tagságunk megerősítése és a NATO-tagságunk biztosítása mindennél fontosabb. Érvényesíteni kell a saját érdekeinket, de nem lehetünk árulók. A keleti hatalmak gazdasági partnereink lehetnek, de nem lehetnek szövetségeseink, mert a mi szövetségeseink Európában találhatóak."

Magyarország történelmi, több százéves hagyományának megfelelően igyekszik segítséget és partnerséget ajánlani a Nyugat-balkáni államoknak. Ujhelyi szerint olyan európai politikát kell nyújtani, akik barátok gyűjtenek, de ha kell az asztalra is oda tudnak csapni. Orbánék Európában mindenkivel összevesztek, külpolitikailag egyre rosszabb hazánk helyzete - mondta.

A szocialista EP-képviselő leszögezte, hogy nem támogatnak semmilyen Magyarországra erőltetett kötelező kvótát a bevándorlás terén.

"16 ezer milliárd forint állhat Magyarország részére a következő 7 évben, ezt kockáztatja Orbán Viktor az országot uraló korrupciójával. Kijelenthető, hogy tényleg még nagyobb lett a tétje az április 3-ai választásnak "

- zárta gondolatait Ujhelyi István.