A fogfehérítés típusai (x)

Te is szeretnél büszkén mosolyt villantani? Biztosan. Mindenki szimmetrikus, szép fogazatra vágyik - olyanra, amit nem kell sem takargatni, sem némasági fogadalmat tenni miatta. A fogak elszíneződése egyébként egészséges fogazat mellett is előfordul.

A fogak elszíneződése sokakat zavar

Lehet, hogy te is mindent megteszel annak érdekében, hogy egészségesek legyenek a fogaid. Rendszeresen fogat mosol, szűrővizsgálatokra jársz, ha szuvasodni kezd, azonnal kezelteted - mégis problémát okoz a fogaid elszíneződése. Ez több okból is kialakulhat: bizonyos ételek, italok, gyógyszerek vagy nyomelemek mellett maga az idősödés is magával hozhatja ezt az elváltozást.

Szerencsére lehet tenni ellene: fogfehérítéssel. A technológia folyamatosan fejlődik, ráadásul még arra is van lehetőséged, hogy megválaszd a módját. A rendelői fogfehérítés drágább, de professzionálisabb, tartósabb, gyorsabb, hatékonyabb. Az otthoni fogfehérítés olcsóbb, de hosszadalmasabb, sokszor hetekig tartó folyamat, aminek rövidebb a tartóssága is.

A megfelelő szájhigiénia a fogfehérítés feltétele

A fogfehérítés a Jildent Clinique-nél olyan nagy népszerűségnek örvend, hogy már olyan mindennapos rutinfeladatnak számít, amit maximális biztonsággal és hatékonysággal végeznek el.

A fogfehérítés során nagyon fontos feltételt képez a kellően elvégzett szájhigiénia. A fogazat felszínén semmiféle szennyeződés nem lehet, emiatt nélkülözhetetlen a kezelés előtt a fogkő-eltávolítás is.

Fogfehérítés a fogászaton

A rendelői fogfehérítés kényelmes, gyors, hatékony, intenzív - ezért azoknak a pácienseknek ajánlott, akik az otthoni megoldás kényelmetlenségét nehezen viselik el. Ha te is ebbe a kategóriába tartozol, akkor csak ülnöd kell a fogorvosi székben, és hagyni, hogy a fogszakorvosok a szakma szabályai szerint tegyék a dolgukat.

Egy speciális halogén fényforrással aktivált fehérítőanyag fogja számodra biztosítani az akár 5-8 árnyalatnyi világosodást a fogaid színében. Első lépéseként egy különleges védőanyaggal befedik az ínyt, védve az érzékeny területeket. Ezt követően a fogakra felviszik a fehérítőgélt, majd egy speciális lámpával aktiválják azt.

Végül a fogakat védőréteggel vonják be, hogy a fogzománcot ellenállóbbá, erősebbé tegyék. Fontos, hogy néhány napig még ne dohányozz és ne fogyassz elszíneződést okozó ételt vagy italt. A fogfehérítés ezen módja hatékony és biztonságos, nem károsítja sem a fogakat, sem a koronákat.

Otthoni fogfehérítés

Az otthoni módszerrel végzett fogfehérítés olcsóbb, de a folyamata és hatékonysága a rendelőitől lényegesen eltér. Ilyenkor egy személyre szabott sínt kapsz, amibe a kapott fogfehérítő anyagot kell beletölteni az utasításoknak megfelelően, majd a fogsorodra helyezve napi fél órát viselned.

Fontos, hogy a használatakor pontosan tartsd be a szakorvosi utasításokat, hiszen ellenkező esetben a szájüreged egészségét is veszélyeztetheti a mulasztásod.

Szeretnél te is büszkén hófehér mosolyt villantani? Akkor élj a fogfehérítés lehetőségével!