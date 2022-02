Öngyilkosságot követhetett el az a gyöngyösi férfi, aki megöléssel fenyegette a polgármestert

Vasborosi Tamás szemtanúk szerint ma délután kiugrott a Ménesi úti lakásának 8. emeletéről. A gyöngyösi rendőrök és a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit

- közölte az Alfahír megkeresésére a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.

Szabó Boglárka megerősítette, hogy valóban Vasborosi Tamásról van szó, de ennél többet nem mondhatott.

Az eset helyszínét rendőrök biztosították Facebook/Erbeszkorn Tamás gyöngyösi hírei

A 47 évesen elhunyt férfi tavaly júniusban késsel és pisztollyal ment be a gyöngyösi polgármesteri hivatalba, hogy így szerezzen segélyt. Azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit megöl, majd magával is végez. Szerencsére a hivatal egyik munkatársnője felismerte őt, hiszen 16 évvel korábban szintén a hivatalban dolgozott. Igyekezett megnyugtatni, szóval tartani, közben Hiesz György polgármester a támadó mögé lopózott és sikerült lefegyvereznie. Az akkor is gyorsan érkező rendőrök végül elfogták a férfit, aki nem tanúsított ellenállást.

Ügyében múlt héten jogerős ítélet született. A bíróság 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.

A Gyöngyösi TV beszámolója szerint Vasborosi Tamás a bíróságon beismerte és megbánta tettét.

Fogalmam sincs, hogy ez hogy jutott az eszembe

- állította a bíróság előtt a most minden bizonnyal öngyilkos lett férfi.

Úgy tudjuk, az autista gyerekét egyedül nevelő Vasborosi Tamás rossz anyagi körülmények között élt. Rendszeresen szorult támogatásra és segélyekre.