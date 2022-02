Egy salátatörvénybe csomagolt tilalom miatt számos polgármester törvénytelenül vehetett fel tiszteletdíjat

Sorozatosan törvénytelenül tettek zsebre tiszteletdíjat polgármesterek különböző cégtisztségeik után, miután a tilalmat fű alatt, egy salátatörvénybe rejtve fogadta el a parlament - számolt be róla a HVG.

Tavaly május 1-jétől változtak az önkormányzati törvényben lefektetett összeférhetetlenségi szabályok: a 3000 lakosúnál nagyobb települések főállású vezetői csak úgy viselhetnek személyes közreműködést nem igénylő céges tisztséget (pl. felügyelőbizottsági tagság), hogy nem fogadnak el érte díjazást. 30 napjuk volt arra, hogy bejelentsék és megszüntessék az összeférhetetlenséget, amennyiben ezt nem tették meg, akkor méltatlansági eljárás indulhat ellenük, aminek a kimenetele a mandátum elvesztése lehet.

A salátatörvényben, amiben a fenti szabályt is elfogadták, elsősorban az szerepelt, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványokban a polgármesterek is viselhetnek kuratóriumi vagy felügyelőbizottsági tisztséget és pénzt is kaphatnak érte. Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét fideszes polgármestere havi 1,6 milliót vesz fel ilyen címen, Dézsi Csaba András, Győr kormánypárti vezetője pedig másfél millió forintot.

Az új szabály egyik áldozata Csőzik László, Érd ellenzéki polgármestere, akit politikai ellenfelei támadtak meg az ügy miatt az elmúlt héten annak ellenére, hogy már visszafizette a havi 225 ezer forintokat, amiket a Dimenzió Biztosító felügyelő- és auditbizottsági tagságáért kapott 2021 végéig. Érd város képviselő-testülete múlt csütörtökön ennek megfelelően nem találta méltatlannak a tisztére. A Fidesz azonban valószínűleg nem fogja annyiban a dolgot, a kormányhivatalhoz fordulhat, amelynek öt napja van, hogy eldöntse: rendben lévőnek tartja-e a döntést, vagy a közigazgatási bírósághoz továbbítandónak. Csőzik szerint a támadás hátterében az állhat, hogy éppen a korábbi fideszes alpolgármester, Bács István vagyonosodását szeretnék összeférhetetlenségi eljárásban megvizsgálni. Bács a mai napig nem számolt el 71,5 millió forintos vagyonszerzésével.

Az eddig kipattant ügyek túlnyomó többsége azonban kormánypártiakat hozott kínos helyzetbe: Porga Gyula, Veszprém fideszes polgármestere hétfőn mondott le felügyelőbizottsági elnöki tisztségéről, Mészáros Miklós, Balatonboglár fideszes polgármestere pedig a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-nél mondott le a felügyelőbizottságban viselt tisztségéről.

Gémesi György gödöllői polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a HVG-nek azt mondta az ügyről, hogy méltányos megoldásként javasolni fogja az illetékeseknek: kezdeményezzenek újabb törvényváltoztatást, s egységesen mentesítsék a szankciók alól azokat, akik visszafizetik a felvett tiszteletdíjat.