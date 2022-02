Megvalósulhat a Jobbik által évekig sürgetett egynapos sztrádamatrica 

Évek óta szorgalmazza az egynapos autópálya-matrica bevezetését a Jobbik, mivel úgy látják, igazságtalan, hogy akkor is tíz napra kell kifizetni egy szolgáltatást, ha azt mindössze egy napra, vagy éppen csak néhány órára vagy percre veszik igénybe - olvasható az ellenzéki párt szombati közleményében.

Az egynapos sztrádamatricát illetően emlékeztetnek:

Minket igazol a döntés, hogy az Európai Parlament végre jóváhagyta a bevezetését az egész Európai Unióban . Első körben a teherszállítást érinti majd, de később a személyautókra is kiterjesztik. A magyar kormány évek óta ódzkodik attól, hogy megkönnyítse az autósok életét, de hamarosan nem lesz kibúvó: az egynapos sztrádamatricát minden országnak kötelezően be kell vezetnie.

Leszögezték, a Jobbik üdvözli a döntést, és egyúttal vállalják, hogy ha ők lesznek kormányon, ez valódi kedvezményt jelent majd minden autópályán közlekedő magyar állampolgárnak.

A néppárti Jobbik korábban azt is többször kezdeményezte, hogy a nyári időszakra egy kedvezményes hétvégi autópályajegyet is vezessenek be a családoknak, amely a tíznapos matrica árának töredékébe kerülne. A kormányváltást követően ezt is megvalósítjuk majd