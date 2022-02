Rekordmagas áfa, megadóztatott minimálbér, megfizethetetlen lakásárak - ez az Orbán-kormány gazdasági mérlege

„Orbánék végjátéka – 4 évig loptak, csaltak, hazudtak, áprilisban eljön a nép akarata” címmel tartott online sajtótájékoztatót hétfő délben a Parlamentben az Egységben Magyarországért.

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció politikusa elmondta, az elmúlt 12 évre gondolva a mérhetetlen korrupció jut eszébe. Felidézte, lassan három hónapja robbant ki a Varga Judit igazságügy miniszter első számú helyettesét érintő Völner-ügy, amely az elmúlt 30 év legnagyobb korrupciós ügye. Ezenkívül megemlítette a szintén az Igazságügyi Minisztériumot érintő titkos megfigyeléseket, a Pegasus-ügyet is.

"Mindkét ügy jellemzője és közös vonása, hogy a kormányzat menekül a képviselői és állampolgári kérdések elől. Varga Judit leginkább fut és igyekszik elrejtőzni"

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyarok pedig mindkét ügyben válaszokat várnak.

Szerinte illegális és törvénytelen, hogy az igazságügyi miniszter korlátozás nélkül adta át a megfigyelés engedélyezését Völner Pálnak, akit azóta hivatali vesztegetéssel és egyéb bűncselekményekkel gyanúsított meg a szintén a Fideszhez köthető legfőbb ügyész.

Arra a sokadik kérdése ellenére sem kapott választ, hogy folyt-e vizsgálat Varga Judittal szemben, a Belügyminisztérium ugyanis mindössze annyit közölt, hogy minden titkos. Éppen ezért most Polt Pétert kérdezni a Pegasusról, illetve a Völner-Schadl-ügyről.

"Ez a rendszer egyértelműen a korrupció rendszere, így április 3-án arról is döntünk, hogy akarjuk-e, hogy Magyarország az Európai Unió második legkorruptabb országa maradjon, amivé Orbán Viktor rendszere tette hazánkat" - mondta.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt, hogy Orbán Viktor rendszere nemcsak a lopás, hanem az elnyomás és a kisemmizés rendszere is.

Úgy látja,

a miniszterelnök és kormánya ezt az országot egy bankautomataként használta, folyamatosan csak kivették az emberek pénzét és elrakták maguknak. Például Orbán Viktor édesapjának hatvanpusztai birtokára, ahol luxusmedencékkel, kápolnákkal és könyvtárakkal felszerelt hűbérbirtok épül. Rogán Antal propagandaminiszter helikopterezésére, vagy Varga Judit a nyaralójára törvénytelenül felvett tízmillió forintos CSOK-jára, de megemlítette Szijjártó Péter adriai luxusyachtozására, melyre elvileg a vagyonbevallása szerint nem telne.

És hogy honnan vették el ezt a pénzt? Szabó Tímea szerint a közalkalmazottaktól, az ápolóktól, akik a kormány hivatalos bértáblája szerint ötven ledolgozott év után még mindig 200 ezer forintot visznek haza havonta. Elvették a pedagógusoktól, akik most sztrájkolni kényszerültek, miközben a kormány kigúnyolja és megfélemlíti őket. Egyetlen "bűnük", hogy a hó végén is enni szeretnének adni a gyermekeiknek, de a jelenlegi fizetésükből erre nem telik. És elvették azoktól a nyugdíjasoktól is, akiknek most lehet, hogy Orbán Viktor befagyasztotta a csirkefarhát árát, de sokuknak még az is álom.

A Párbeszéd politikusa felidézte, 2010-ben a miniszterelnök azzal kezdte a kormányzást, hogy több százezer rokkantat lecsalózott. Lecsalózta azokat, akik ma 30 ezer forintból élnek havonta.

"Április 3-án véget vetünk a Fidesz bankautomata-rendszerének, a folyamatos lopásnak és kisemmizésnek, és végre azokra fogjuk költeni a pénzt, akik megérdemlik, a magyar emberekre"

- tette egyértelművé, hozzátéve, hogy a Márki-Zay Péter vezette új kormány egy jóléti, szolidáris országot fog teremteni.

Hangsúlyozta,

addig fogják emelni a közalkalmazottak bérét, amíg tisztességesen meg nem tudnak élni, az átlag nyugdíj 200 ezer forint lesz, a minimálbért pedig két és félszeresére tornázzák fel.

Lukács László, a Jobbik országgyűlési képviselője azt mondta, nincs új a nap alatt, négy éve mindig úgy kezdődik februárban a parlamenti szezon, hogy Orbán Viktor arcpirító hazugságát kellett végignézniük a vagyonnyilatkozata kapcsán.

Magyarország miniszterelnöke igyekszik folyamatosan elhitetni, hogy egy nincstelen polgár, miközben világosan látszik, hogy az édesapja, Orbán Győző hatalmas birtokot épít, a lánya egy saját lábán álló milliárdos a vejével együtt, a legjobb barátja pedig az ország leggazdagabb milliárdosa lett, a szívéhez közel álló sportágban a focisták 2,9 millió forintot keresnek, míg az ápolók 290 ezer forinttal kell, hogy beérjék egy hónapban.

Szerinte ezek az égbekiáltó különbségek akkor voltak a leginkább látványosak, amikor a koronavírus-járvány okozta válságban szükség lett volna arra, hogy az állam valóban megsegítse azokat, akik bajban vannak. Kiemelte, a kormány nem gondolkozott az álláskeresési járadék felemelésén, illetve a hosszabb igényelhetőségén, ahogyan azon sem, miként segítsen a nehéz helyzetbe került, megélhetésükért küzdő kisvállalkozásokon.

Kitért arra is, hogy

a turizmus területén nyújtott támogatások valahogy megint a miniszterelnök egyik lánya, Orbán Ráhel köreihez közeli Magyar Turisztikai Ügynökséghez kerültek, amiket úgy osztottak ki, hogy azok a barátok, családtagok járjanak ismételten jól, akik az elmúlt években degeszre tömték magukat.

"Rekordmagas áfa, a minimálbér és a banki átutalások magadóztatása, rendkívül alacsony bérek a közalkalmazottak körében, megfizethetetlen, a fiatalok számára elérhetetlen lakásárak" - összegezte a kormány gazdasági teljesítményét a magyar néppárt politikusa.

Ne hagyjuk, hogy Orbán Viktor az arcunkba hazudjon! - zárta szavait.

Keresztes-László Lóránt, az LMP frakcióvezetője beszédét azzal kezdte, hogy egyre több olyan fideszes politikus van az Országgyűlésben, akiket már jellemzően korrupciós vádak és gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt már a vádlottak padján ülnek, mégis Orbán Viktor kétharmados hatalmának támaszai.

A legszimbolikusabb eset Boldog István ügye, aki gazdasági bűncselekmények vádjával áll a bíróság előtt, mégis a Fidesz támogatásával a Költségvetési bizottság alelnöke lehet. Úgy látja, ez jól kifejezi Orbán Viktor korrupciótól rothadó rendszerét.

Meglátása szerint az elmúlt négy év kormányzását áttekintve nemcsak az oktatás van válságos helyzetben, hanem a környezetvédelem intézményrendszere is romokban hever.

Látható, hogy a Fidesz nem veszi komolyan és nem is hajlandó cselekedni a közelgő klímakatasztrófa hatásai ellen

- fogalmazott. Tapasztalata szerint beterjesztenek eleve alkalmatlan javaslatokat, majd azokat sem hajtják végre. Az ellenzéki pártok valóban hatékony intézkedéseket semmibe veszik és lesöprik az asztalról. A Paks2 projekt kapcsán elmondta, az nem a magyar emberek érdekeit képviseli. Azt hazudták, hogy azért kell pályázat nélkül ezt az oroszoknak adni, mert ők alkalmasak arra, hogy ezt megvalósítsák, ez ugyanakkor szerinte nem igaz, mert nem képesek a magyar szabványok szerinti tervdokumentációt elkészíteni, a kormány pedig az oroszok érdekében módosította a vonatkozó jogszabályokat.

Még olyan súlyos kérdésekkel sem hajlandóak szembenézni, mint a földrengésbiztonság, pedig egy magát családbarátnak nevező kormány számára az egyik legfontosabb kérdésnek az emberek egészsége kellene lennie.

Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az európai uniós forrásokat intézményes, államilag szervezett formában lopják el. Ezt támasztja alá az is, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2020-21-es értékelése szerint tényszerűen Magyarországon csalták el legnagyobb arányban az uniós pénzeket, az elmúlt öt évben az uniós átlag tízszeresét sikerült a kormánynak lefölöznie.

Hangsúlyozta, az unió viszont megelégelte, hogy ezeket a pénzeket fideszes politikusok hazalopják, így mára eljutottunk oda, hogy nem érkezik meg hazánkba a nekünk járó, mintegy 15 ezer milliárd forintnyi pénz a magyar kormány korrupciós rendszere miatt.

Ez olyan, mintha minden egyes magyar állampolgár számlájáról másfél millió forintot leemelnének

- mondta. Harangozó szerint ha Orbán marad, ez nem fog változni. Kiemelte,

miután az elmúlt hónapokban a kormány belehúzott az ország eladósításába, az államadósság már 80 százalék fölött van, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyar gazdaság ezen pénzek nélkül rövid időn belül két vállra feküdhet.

Elmondta, április 3-án az ellenzék győzelme után az új kormány azonnal csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez, és megteszi azokat az intézményi garanciákat, ami után lehetőség lesz arra, hogy hazánk hozzájuthasson az uniós pénzhez.