Jakab a Parlamentben: ha nyer az ellenzék, nem lesz kötelező oltás

Tolvajok, végrehajtók, korrupt politikusok, szegények és persze a kötelező oltás - záporoztak az egymásra lőtt kritikák hétfőn az Országgyűlésben, ahol az Egységben Magyarországért kormányváltásra készülő képviselői magyarázták el a hitetlenkedő fideszes képviselőknek, mi fog történni április 3-án.

Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal sem volt bent a parlamentben, többen hiányolták is a napirend előtti felszólalások során.

Szabó Tímea: „Orbán Viktor nem más, mint egy gyáva tolvaj”

A napirendi felszólalásokat Szabó Tímea kezdte, és a Párbeszéd társelnöke szerint úgy illett volna, ha Orbán Viktor jelen van, és „hivatalosan is elköszön a miniszterelnöki széktől”.

A politikus arról beszélt, hogy két Magyarország van jelenleg. Az egyik Orbáné, ahol milliárdos hűbérbirtok épül Orbán apjának Hantvanpusztán, Orbán Ráhel cége 10 milliárdos állami támogatást kap, Rogán helikopterrel megy esküvőre, Szijjártó luxusjachton nyaral, Varga Judit „törvénytelenül” veszi fel a 10 milliós CSOK-ot, Völner Pál pedig azért fogad el pénzt, hogy rokkantakat tegyenek az utcára, Szájer meg egy tömeges drogos-meleg szexpartiról menekül egy ereszen, miközben Mészáros Lőrinc percenként 11 milliót keres.

Szabó Tímea Béli Balázs/Alfahír

De van egy másik Magyarország is, ahol az egyedülálló anyát, aki neveli a rákos gyermekét, kilakoltatták, mert nem tudta fizetni a hitelét, ahol a csirkefarhát is álom, ahol nem jutnak a fiatalok lakhatáshoz, a diplomás pedagógusok krumplis tésztán élnek, a közalkalmazottak rettegnek, hogy ne nőjön meg a gyerek lába, mert nem tudnak cipőt venni neki, 40 éves fiatalember hal meg a várólisták miatt, és a NAV-on keresztül állnak bosszút Iványi Gáboron.

Szabó Tímea szerint az előbbiben a fideszesek laknak, az utóbbiban pedig 10 millióan. Hozzátéve, hogy eközben Orbán Viktor a híveit nyergelteti csirkefarhátra, valamint döglött disznóval katonásdit játszik.

„Orbán Viktor nem más, mint egy gyáva tolvaj” - szögezte le, felidézve, hogy a miniszterelnök nem hajlandó vitázni Márki-Zay Péterrel.

Szabó Tímea néhány pontot felidézett az Egységben Magyarországért programjából is: addig emelik a mentők, tűzoltók, közalkalmazottak bérét, ameddig meg nem tudnak élni belőle, 2,5-szeres lesz a minimálnyugdíj, 200 ezer az átlagnyugdíj, az élelmiszerek áfája 5 százalék lesz, megszűnnek a várólisták, védőernyőt emelnek a nők, a gyermekek és a melegek számára.

Végül a politikus így köszönt el Orbán Viktortól: Hasta la vista!

A kormány nevében válaszoló Dömötör Csaba propagandaállamtitkár válaszában a saját Magyarországukról beszélt, ahol például nőttek a bérek. Amúgy pedig felolvasást tartott a kormánypropagandában megjelent, Márki-Zaynak tulajdonított mondatfoszlányokból.

Csárdi: lesznek még meglepetések a végrehajtói botrányban

Csárdi Antal szerint az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botránya volt a Völner-Schadl-ügy, hiszen a nyilvánosságra került iratok „bántó pontossággal” mutatják be az elmúlt 12 évben kialakult maffiaszerű működést.

Ma egy telefonnal el lehet intézni Rogán Antal kabinetfőnöke számára, hogy vizsgáznia se kelljen bemenni az egyetemre – érzékeltette a korrupció szintjét az LMP-s politikus.

Az országgyűlési képviselő rámutatott: 83 millió forintot vehetett fel Völner Pál a végrehajtók vezetőjétől, de érdekes módon a mai napig szabadlábon védekezik, miközben az ügyben mindenki más előzetes letartóztatásban van.

Csárdi Antal Béli Balázs/Alfahír

Természetesen az ügyhöz komoly ingatlanpanama is tartozik - hívta fel a figyelmet, hiszen az V. és a VII. kerületben számos ingatlant szereztek meg maguknak a végrehajtók.

Az ellenzéki képviselő szerint nem meglepő, hogy az V. kerületben elkaszálták az ellenzéki vizsgálóbizottságot, a fővárosi bizottság azonban tovább dolgozik és fel fogja fejteni az ingatlanspekulációkat. Csárdi arra utalt, a bizottság be fog mutatni olyan korrupciós eseteket is, melyek eddig nem voltak ismertek.

A rendszer tagjainak vagyona többnyire devizahitelesek utolsó vagyonaiból lett összerakva – mutatott rá.

Répássy Róbert államtitkár hozta a biztos receptet: szerinte aki Gyurcsány Ferenccel összefog, az biztosan ért a korrupcióhoz, majd azt mondta, Gyurcsánnyal szemben is zajlott már eljárás, mégsem lett belőle semmi – utalt arra, hogy Völner is megúszhatja ezt az ügyet, egyben elismerve, hogy a Fidesz-kormány volt az, ami nem számoltatta el Gyurcsányt.

Szerinte a nyomozati iratok egyelőre újságcikkekből ismerhetők, és a bíróságon majd megállapítják pontosan, mi történt meg és mi nem.

Arról, hogy a devizahitelesek pénzéből gazdagodtak meg Fidesz-közeli végrehajtói körök, Répássy azt mondta, ez a kormány tett a károsultakért a legtöbbet.

Bősz: rengeteg ember él súlyos szegénységben

Bősz Anett szerint Magyarországon megélhetési válság van, több mint kétmillióan élnek abszolút szegénységben, az ő havi bevételük nem éri el a szegénységi küszöböt.

A képviselő rámutatott, a szegénység többnyire a közfoglalkoztatottakat és az alacsony nyugdíjat felvevő időseket érinti, de a pedagógusok is jobban keresnének, ha elmennének árufeltöltőnek egy multihoz.

Mint elhangzott, korábban az átlagnyugdíj szintje elérte az átlagbér kétharmadát, de mára már a felét sem, a 13. havi nyugdíj pedig havi 8 százalékos nyugdíjemelést jelent, tehát a 7,9 százalékos infláció ezt el is vitte.

A fiatalok a bérlakáspiacon vesznek el a magas díjak miatt, a vállalkozók pedig attól rettegnek, mikor talál ki ellenük valamit a kormány egyik pillanatról a másikra - mutatott rá.

Bősz szerint a középosztály alatt lévő lakosság egyértelműen kárvallottja a kormányzásnak.

Orbán Balázs államtitkár válaszában azt mondta, ők abban hisznek, hogy segély helyett munka kell az embereknek, és ma már egyre többen dolgoznak az országban.

Szerinte a Bősz által említett statisztikai adatok sajátosan vannak értelmezve, ezért válaszul olyan adatokat sorolt, melyek szerint az alsóbb társadalmi csoportok is fejlődnek. Említette a bruttó 200 ezer forintos minimálbért, ami nettó 131 ezer forintot jelent, tehát egy átlagos albérleti díjnál is kevesebb. Említette a béremelések százalékos arányait is, elhagyva a tényt, hogy közben az inflációval a költségek is ugyanígy emelkedtek.

Mindenesetre az államtitkár szerint már kevesebb a szegény ember Magyarországon mint tíz éve volt, és valójában a baloldali kormány végzett szegényellenes politikát.

Tóth Bertalan: Orbán már a parlamentbe sem mer bejönni

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szerint Orbán Viktor igazán beszámolhatott volna az Európai Bíróság ítéletéről, de annyira fél a vitától, hogy már a parlamentbe sem megy be – utalt arra, hogy a kormányfő ebben a kampányban sem hajlandó kiállni nyilvános vitára kihívójával, Márki-Zay Péterrel.

A szocialista képviselő szerint Varga Judit igazságügyi miniszternek akkor is le kellene mondania ha nem tudott Völner Pál több mint 80 millió forintos kenőpénzéről és akkor is, ha igen.

Emellett hosszasan sorolta, hogy az Unió miért kifogásolja a magyar gazdasági rendszer működését, egyértelmű fókuszban azzal a korrupcióval, melynek során eltűnnek a források a NER-ben.

Ezzel szemben az Egységben Magyarországért ellenzéki pártszövetség kormányra kerülése után csatlakozna az Európai Ügyészséghez, visszaállítaná a fékek és egyensúlyok rendszerét, az így keletkező bevételekből béremelést kapnának a rendvédelemben és a szociális ágazatban dolgozók, de többek között adómentessé tennék a minimálbért, duplájára emelnék a családi pótlékot és visszaállítanák a nyugdíjak vegyes indexálását.

Orbán Balázs államtitkár mindezt másképp látja, mint fogalmazott, „a jó Isten mentse meg” Magyarországot attól, hogy a baloldal újra „az uniós pénzek felett garázdálkodjon”.

A kormánypárti politikus szerint az előző kormányzat gyenge gazdaságot üzemeltetett, az államháztartási hiány az egekben volt, nem tudtak eleget fejleszteni és uniós támogatások maradtak vissza, vagy épp értelmetlenül lettek elköltve. Példának felhozta a 4-es metrót, ami szerinte Magyarország történetének legnagyobb korrupciós ügye volt.

Ezzel szemben most nem hagyják elveszni az uniós pénzeket, és nem is költik azokat feleslegesen – mondta, némi morajlást kiváltva a többi képviselő felől.

Jakab Péter: Orbán Viktornak nem lesz egy forintja sem

„Az oltást kötelezővé tenni nem lehet” - ezzel kezdte felszólalását Jakab Péter, a Jobbik elnöke, aki értetlenségének is hangot adott, amikor arról beszélt, ha ezt értik a kormányoldalon, akkor miért tették kötelezővé számtalan munkakörben. A politikus szerint így elfogynak a tűzoltók, az ápolók, a tanárok, akiket az alacsony fizetések mellett most a kötelező oltással üldöznek el. Ha ők elhagyják a pályát, ennek az országnak vége! - szögezte le.

Jakab Péter a fizetős egészségügyhöz hasonlította azt, hogy egy oltatlanak 20 ezer forintért kell tesztet vennie, hogy elmenjen fogorvoshoz. Párhuzamba hozta a 300 forintos vizitdíjat is, ami ellen a Fidesz még anno tiltakozott.

„Lassan fél Afrikát mi látjuk el ingyen vakcinával” - hangsúlyozta Jakab Péter. Ezt a Jobbik elnöke vakcinabiznisznek nevezte.

Ebben az országban nem lesz kötelező az oltás, ha nyer az ellenzék április 3-án – egyértelműsítette Jakab Péter, hozzátéve: szabad országot akarunk. A Fidesz viszont szövetkezik 83 millió forintért, hogy embereket dobáljanak az utcára, miközben „Varga Judit pislog, mint hal a szatyorban”.

Mészáros Lőrinc pedig mindenhez is ért, 22 milliárdért építhet még egy stadiont Zuglóban, de április 3-a után Szegeden pucolhatja a vécét, Önökkel együtt – utalt Jakab Péter az elszámoltatásra.

Jakab Péter szerint a közös kasszából hiányzó 5000 milliárdos hiányt a választások után az emberekkel, a tanárokkal, melósokkal, nyugdíjasokkal fizettetnék meg, az ellenzék szerint viszont a kormánypárti politikusok fognak fizetni, mint a katonatiszt. Igazzá teszik Orbán Viktor vagyonnyilatkozatát: „nem lesz egy forintja sem”.

„Bolondok maguk egytől egyig, bolondok” - így kommentálta Jakab Péter a gyermekvédelminek mondott népszavazást, szerinte ugyanis nem a nemváltó ovisok a legnagyobb probléma Magyarországon. A magyar lakosság 74 százaléka EU-s szinten szegénynek számít, 2 millióan a létminimum alatt vannak. „Nincs mögöttünk semmi”, nem tudunk hátra menni – utalt a kormánypárti szlogenre.

Dömötör Csaba álhírnek nevezte a kötelező oltásokat – arra nem tért ki, hogy az egészségügyben, az oktatásban valóban kötelező az oltás - illetve Gyurcsány Ferencezett.