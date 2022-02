Egységben Magyarországért: a honvédelmi bizottság foglalkozzon az ukrajnai helyzettel

A Demokratikus Koalíció (DK), a Jobbik és az MSZP azt javasolja, hogy az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága következő ülésének napirendjét egészítsék ki az Ukrajnában kialakult helyzettel - közölték a három ellenzéki párt kedden az MTI-vel.

Márki-Zay Péter felszólította Orbán Viktort, hogy határolódjon el az orosz agressziótól Márki-Zay Péter Facebook-oldalán videóban szólította fel Orbán Viktort, hogy „határolódjon el az orosz agressziótól, álljon ki Ukrajna területi épsége, a NATO és a nyugati szövetségeseink mellett". „Ne bújjon az Európai Unió nyilatkozata mögé, az önmagában nem elegendő" - üzente Márki-Zay Orbánnak és azt kérte, hogy akár a Parlament, akár a Nemzetbiztonsági Bizottság rendkívüli ülésén fogadjanak el egy olyan határozatot, amely elítéli Putyin agresszióját az ukrán nép és a kárpátaljai magyarok védelmében.

Azt írták, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő este alighogy elismerte a két szakadár kelet-ukrajnai régiót független országként, már elrendelte az orosz katonák bevonulását - békefenntartó művelet címén - a nemzetközi közösség által el nem ismert "Luhanszki Népköztársaságba" és "Donyecki Népköztársaságba". Ezzel Oroszország megsérti Ukrajna területi integritását és szuverenitását. Kedd éjjel, magyar idő szerint éjfél körül pedig a The Guardian helyi forrásokra hivatkozva már azt írta, hogy az orosz erők be is léptek Ukrajna területére - tették hozzá.

A kialakult helyzetben jogos elvárás - írták -, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai "ne a sajtóból értesüljenek a szomszédos országban zajló háborús eseményekről, hanem hivatalos tájékoztatást kapjanak a honvédelmi minisztertől".