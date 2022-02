Végrehajtást indított a Pesti Srácok ellen Jászberény polgármestere

A Media1 cégbírósági adatok alapján megtudta, hogy újabb végrehajtási eljárás zajlik a fideszes PestiSrácok című internetes oldal szerkesztőségének kiadója ellen, mivel a kiadó, az Insider Media, megint szabotálja a bíróság egyik jogerős ítéletét.

Mint kiderült, a végrehajtást Budai Lóránt, Jászberény polgármestere indította, mert még 2020-ban azt állították róla valótlanul, hogy a polgármester úgymond mozgássérült kártya jogosulatlan használatával rokkantaknak fenntartott parkolókban parkol, és egy fogyatékos férfi nevére vásárolt autót használ.

A polgármester a valótlanságok közlése miatt sajtó-helyreigazítási és a személyiségi jogi pert is indított, amelyeket jogerősen megnyert. Utóbbi kapcsán sérelemdíj megfizetésére is kötelezte a bíróság az Insider Media Kft.-t, de már az összeghez is csak inkasszó segítségével jutott hozzá Budai.

A jogsértés miatt az ítélet értelmében a PestiSrácoknak ki kellene fejezniük a sajnálkozásukat, de mivel ezt nem tették meg, ezért végrehajtási eljárás indult ellenük. Az ügy jelenleg dr. Ferenczi Attila végrehajtó előtt van folyamatban, az ő dolga most az, hogy kikényszerítse a PestiSrácok kiadóját, hogy eleget tegyen az ítéletnek.