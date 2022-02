Jakab: „Felelősségem teljes tudatában azt mondom, hogy nem lesz kötelező oltás, ha nyer az egységes ellenzék”

Az ellenzéki szavazók azt szeretnék, ha április 3-a után ez az ország azokról szóljon, akik ezt az országot felépítették, akik most építik és akik építeni akarják – szögezte le kedd kora esti dunaújvárosi köztéri fórumán Jakab Péter, a Jobbik elnöke, melyet Kálló Gergellyel, a Fideszt Fejér megye 4. választókerületében legyőző jobbikos képviselőjével közösen tartott. Az ellenzéki pártelnök felidézte, a Fidesz csal akkor, amikor krumplit oszt a szavazatért, amikor közmunkával fenyegeti a legszegényebbeket, amikor megfenyegeti a vállalkozókat, a polgármestereket, amikor lehetővé teszik, hogy voksturizmussal egy fáskamrába bejelentkezzen 200 ember, és akkor is, amikor hazudnak az ellenzékről.

Jakab rámutatott ebben nincs újdonság, de

az újdonság az ellenzéknél van, úgy hívják, hogy összefogás.

Emlékeztetett, a 2019-es önkormányzati választáson az ellenzéki erők úgy összefogtak, mint még soha, és négymillió magyarnak lett ellenzéki polgármestere, közte például Dunaújvárosnak is – mondta nagy tapsot kiváltva a szép számmal megjelent közönségből. Jakab azt mondja, azóta ez az együttműködés erősebb lett, mint a csalás, a fenyegetés, a gyűlölet és a krumpli. Mint mondta, büszke arra, hogy lebonyolították az első előválasztást, és így az ellenzéki szimpatizánsok döntötték el, ki legyen az az egy, aki kihívhatja a Fidesz jelöltjét.

Valami Mészárosnak hívják őt is – utalt Orbán Viktor strómanja és a szinte a semmiből előrántott fideszes jelölt közti névrokonságra Jakab.

Az ellenzéki vezető emlékeztetett, most mindenkinek be kell állni a győztes ellenzéki jelölt mögé, mert

vagy a Fidesz marad, vagy mi jövünk, nincs harmadik út.

Eközben a Fidesz a megosztás politikájára épít – mutatott rá Jakab, hozzátéve a kormánypárttól tizenkét év alatt csak gyűlöletet kaptunk, ez az ő közösségi élményük.

A mi közösségi élményünk pedig az összefogás, a szolidaritás, hogy kiállok a másik mellett

– húzta alá Jakab Péter.

Az egykor tanárként praktizáló pártelnök azt mondta, „eszméletlen büszke” tanár kollégáira, akik most polgári engedetlenség keretében sztrájkolnak, mert – mint fogalmazott – „ha a tanár úgy dönt, hogy sztrájkolni kell, akkor ott már óriási problémák vannak”. Aláhúzta, a tanárok béremelése azért lenne jogos, mert a gyermekeinket bízzuk rájuk, a rendőrök bérét is emeljék meg, mert a biztonságunkat bízzuk rájuk, az ápolók béremelése is indokolt lenne, mert az életünket bízzuk rájuk.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke (b) és Kálló Gergely, a térség képviselője (j) köszöntik a megjelent szimpatizánsokat Dobos Zoltán / Alfahír

Jakab úgy véli, Magyarországból Kelet-Közép Európa Svájca lehetne, mert tehetség, szorgalom van itt, csak tehetséges kormány nincs. Ha lett volna, akkor az ide érkező uniós forrásokból rendezni lehetett volna a béreket minden ágazatban, a nyugdíjakat (emlékeztetett, a svájci indexálás megszüntetésével évente 400 ezer forintot vettek el minden egyes nyugdíjastól), el lehetett volna kezdeni egy bérlakásépítési programot.

A hazai forrásokkal kapcsolatban az ellenzéki vezető azt közölte, épp kedden szavazta le az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában a fideszes többség azt az ellenzéki kezdeményezést, hogy csökkentsék 5 százalékra minden alapvető élelmiszer áfáját.

Szerintük olyan jól áll az ország, annyira előre megy, hogy ez még belefér! Olyan jók a nyugdíjak, olyan jók a fizetések, hogy fizesse csak a magyar azt a 27 százalékos áfát, kell még néhány stadion!

– emelte ki Jakab.

Az ellenzéki vezető szerint ha a korrupciót felszámoljuk, csatlakozunk az uniós források felhasználását ellenőrző Európai Ügyészséghez, ha felállítjuk az Antikorrupciós Hivatalt, akkor ebben az országban lesz pénz, még ha az államkassza nem is lesz tele, mert a Fidesz mindent vinni akar. Hozzátette, ha helyreállítják az igazságszolgáltatás függetlenségét, akkor megnyílik az az újjáépítési alap, melyben „6 ezer milliárd forint várja a kormányváltást”.

Jakab azt is hangsúlyozta, vannak olyan intézkedések melyhez nem kell pénz. Leszögezte, a kötelező oltás elutasítási is ilyen ügy.

Felelősségem teljes tudatában azt mondom, hogy nem lesz kötelező oltás, ha nyer az egységes ellenzék

– húzta alá nagy tapsot kiváltva.

Jakab azt is felidézte, főleg idősebbek azt szokták neki mondani, hogy Kádár idejében jobban éltek, amit ez ellenzéki vezető úgy értékelt, hogy elmaradt a rendszerváltás, ezért a kormányváltás mellett azt is véghez kell vinni, hogy beteljesíthető legyen a harminc éve megígért európai jólét európai bérszínvonallal, európai nyugdíjjal.

Ez csak együtt sikerülhet, és együtt sikerülni is fog, itt, nálatok Kálló Gergely vezetésével

– vezette fel a Fideszt legyőző jobbikos jelölt beszédét Jakab.

Kálló Gergely: 80 százalékos részvétel kell!

A Fideszt legyőző Kálló Gergely azt mondta, ő nem szokott az ellenfelével foglalkozni, mert vele nincs dolga, a választókkal viszont igen. Azonban – mondta Kálló – a fideszes jelölt Facebook-profiljára tévedve azt látta, Bayer Zsolttal fotózkodva azt írta a képhez, „mindent meg kell tennünk azért, hogy a kommunista terror ne térhessen vissza Magyarországra”. Az ellenzéki honatya úgy véli, nem kell visszaidézni a terrort, mert az már itt van, és a Fidesz képviseli – utalt az Iványi Gábor szervezetei elleni adóhivatali eljárásra Kálló, aki úgy véli, április 3-án aközött kell választani, hogy egy olyan országban akarunk-e élni, ahol egy Völner Pál a parlament tagja maradhat mindenféle vizsgálat nélkül, és egy ellenzéki lelkipásztort zaklathatnak, vagy egy szabadabb és igazságosabb országban, ahol kijöhetünk az utcára úgy, hogy nem kell politikai retorzióktól félni, vagy attól, hogy a munkahelyünkről elbocsássanak.

Mi itt, Dunaújvárosban úgy élünk, hogy senkire nem haragszunk, ha esetleg politikailag más véleménnyel van rólunk, de haragszunk azért, ha lopnak tőlünk

– emelte ki a térség országgyűlési képviselője.

Kálló rámutatott, azzal, hogy egy ellenzéki jelölt van, még inkább célkeresztbe került: beindultak a mocskolódó oldalak, a hét hónapos kisfiát „kampánykölöknek” nevezik, és még a kisgyerek képét is közzéteszik a fideszesek. „Naponta kétszer perelhetném be őket, ha nem bújnának névtelenség mögé” – közölte.

A Fideszt legyőző Kálló népszerű a helyiek között Dobos Zoltán / Alfahír

A Fideszt legyőző Kálló úgy látja, most sokkal nagyobb a nyomás rajtuk, jelölteken, de nem törnek meg. Viszont nagyobb a felelőssége az ellenzéki szimpatizánsoknak is, mint eddig. Mert nem elég, ha bármily csekély összeggel anyagilag támogatták a kormánykritikus sajtót vagy kampányt, hogy aláírták az ajánlóívet, esetleg a kampánycsapatba vagy szavazatszámlálónak jelentkeztek. Ahhoz, hogy az ellenzék sikeres legyen – vélte a térség képviselője –,

mindent meg kell tenni, hogy 80 százalék fölé vigyék a választási részvételt.

Úgy véli, ha a barátokat, feleséget, férjet, a „passzív szomszédokat”, barátokat, rábeszélik, megmozgatják a társasházat, bekopogtatnak másokhoz, akkor legyőzhető a Fidesz.

Április 3-ig nem állunk meg, együtt, veletek összefogva sikerülni fog, és leváltjuk ezt a mocskos rendszert. Egységben Magyarországért, hajrá!

– zárta szavait a Fideszt legyőző Kálló Gergely.

