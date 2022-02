Kutatás: Halálunk pillanatában lepereg előttünk életünk filmje?

Egy tanulmány arról számol be, hogy megfigyeltek egy 87 éves férfi agyhullámait a halála idején. A kutatók adatokat gyűjthettek a páciens szívverésének leállása előtti és utáni 30 másodpercekről.

A Rakéta.hu által szemlézett cikk szerint összesen 900 másodpercen keresztül regisztrálták az agyi tevékenységet az elhalálozás körül, és a kutatók ebből a szív leállását közvetlenül megelőző, illetve az azt követő kétszer 30 másodpercre fókuszáltak. Miként pedig Dr. Zemmar fogalmaz az eredményekről:

„Közvetlenül a szív működésének leállása előtt és után változásokat tapasztaltunk az agyhullámok egy meghatározott sávjában, az úgynevezett gamma-oszcillációban, de más sávokban is, például a delta-, théta-, alfa- és béta-oszcillációkban.”

Az agyi oszcillációk (közismertebb nevükön tehát: agyhullámok) a ritmikus agyi tevékenység mintázatai, amelyek általában jelen vannak az élő emberi agyban. A különböző típusú oszcillációk, köztük a gamma, olyan magas kognitív funkciók esetén jelenik meg, mint a koncentráció, az álmodás, a meditáció, az emlékezés, az információfeldolgozás és a tudatos észlelés, de az emlékek felidézésekor is kimutatható. Ember esetén tehát először került sor hasonló vizsgálatra, de ez egybevág azzal, amit patkányokon már megfigyeltek, mivel épp hasonló eredményre jutottak, amikor laborkörülmények közt végeztek ilyen kutatást ezeken az állatokon. A kutatók szerint pedig ez annak a lehetőségét is felveti, hogy az elhalálozáskor az agy olyan biológiai válaszokat szervez meg és hajt végre, amely akár több fajra is jellemző lehet.

Dr. Zemmar szerint „az emlékezet-visszakeresésben szerepet játszó oszcillációk generálásával az agy éppen a halálunk előtti fontos életesemények utolsó felidézését játszhatja le, hasonlóan a halálközeli élményekben leírtakhoz."

Vagyis az idegsebész szerint mindez bizonyíték lehet arra, hogy valóban „lepereg előttünk az életünk filmje” a halálunk pillanatában. Erről a jelenségről – az életfelidézésről – többen is beszámoltak, akik halálközeli élményen estek át, most viszont először ennek műszeres bizonyítására is sor kerülhetett.