Egy online térkép, aminek nem lett volna szabad megszületnie: Szinte élőben követheti az orosz csapatok mozgását

Miután hétfő este Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a délkelet-ukrajnai szakadár "Donyecki Népköztársaság" és "Luhanszki Népköztársaság" szuverenitásának elismerését, felhatalmazta az orosz fegyveres erőket, hogy a két "népköztársaság" területén biztosítsák a "békefenntartást" a Moszkva által újonnan függetlennek elismert területeken.

A hét elejétől ezért az orosz-ukrán konfliktus körül felgyorsultak az események, folyamatosan záporoznak a friss hírek, amiket nem minden esetben érdemes készpénznek venni. Éppen ezért is lehet remek kiindulópont a Centre For Information Resilience térképe, mely az ellenőrzött, hiteles, műholdfelvételeket alapul vevő kép és videóanyagok alapján majdnem valós időben ad betekintést az orosz csapatok mozgásába, illetve a határmenti események történéseibe. Az álhírek feltárására létrehozott alapítvány projektje igen ambíciózus és részletekbe menő:

a zölddel jelzett pontok a katonai egységeket,

a sárgával jelzett pontok a különböző objektumokat, mint a rádiós átjátszóállomásokat, táborokat,

a kékkel jelzett pontok a műholdas képeket,

míg a pirossal jelzett pontok a konfliktusokat jelölik.

Emellett a különböző színű ikonokra kattintva leírásokat is kapunk, melyek részletesen taglalják, hogy mikor, mi történt, természetesen fotókkal és videókkal tűzdelve, melyeknek nemcsak a helyét, de a koordinátáit is jelölik.

Centre For Information Resilience térképének részlete

Mi történt eddig?

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn elismerte a szakadár ukrán köztársaságok függetlenségét, majd arra utasította az orosz hadsereg csapatait, hogy vonuljanak be a délkelet-ukrajnai szakadár területekre "békefenntartás" céljából ( a bevonulásról itt tekinthető meg egy videó). Az ukrajnai szakadár régiók elismerésének bejelentését megelőzően Putyin Oroszország népéhez hosszú videoüzenetet intézett, amelyben elmondta, hogy a NATO nem reagált Oroszország fő biztonsági garanciaigényeire, egyebek között arra, hogy Ukrajnát ne vegye fel a tagjai közé, és ne telepítsen csapásmérő eszközöket az orosz határok közelébe. Kedden az orosz parlament egyhangúlag szavazta meg a Putyin által aláírt "Barátság és a Kölcsönös Segítségnyújtás Egyezményét Oroszország és a Kreml által független államokként elismert Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok között" névre keresztelt együttműködési szerződést, mely lehetővé teszi, hogy a három "ország" összehangolja katonai műveleteit.

Kalasnyikov gépfegyverrel tanítanak lőni egy asszonyt Kijevben 2022. február 13-án MTI/AP/Efrem Lukackij

Még ezen a napon az orosz törvényhozás alsó- és felsőháza is egyhangúlag jóváhagyta a megállapodásokat arról, hogy Oroszország megvédi Ukrajna szakadár területeit. A megállapodások lehetővé teszik Oroszország számára, hogy katonai bázisokat létesítsen a szakadár köztársaságokban, oda csapatokat vezényeljen, ott közös védelmi állásokat vegyen fel, és erősítse a gazdasági integrációt. Közben Putyin újságíróknak azt is megerősítette, hogy a minszki megállapodások többé nem léteznek. Putyin korábban az ukrajnai válság rendezése alapjául szolgáló megállapodás megszűnéséért Kijevet hibáztatta, rámutatva, hogy az ukrán vezetés többször nyilvánosan kijelentette: nem fogja teljesíteni a megállapodásokat.

Eközben a nyugati országok egyöntetűen ítélték el Oroszország lépését, így az Európai Unió tagországai megállapodtak az új szankciókról, melyről Josep Borrell, az EU külügyi képviselője azt mondta: Ez fájni fog Oroszországnak és nagyon fog fájni! Eszerint

beutazási tilalommal és vagyonbefagyasztással sújtják az orosz Duma 351 képviselőjét, akik megszavazták a szakadár területek elismerését,

27 további személy és entitás is felkerült a tiltólistára, akik aláásták és fenyegetik Ukrajna területi integritását, köztük 11 katonai parancsnokot,

korlátozzák az orosz állam és az orosz kormány hozzáférését az európai pénzügyi piacokhoz és felfüggesztették a kereskedelmi kapcsolatokat a két donyeci régió és az EU között.

A brit kormány sem hagyta válasz nélkül a történéseket: öt orosz bank és három befolyásos, vagyonos magánszemély ellen rendelt el vagyonbefagyasztást, miközben az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén a tagállamok többsége is elítélte Oroszországot, többek között Írország, Franciaország, India, és az Egyesült Államok. Joe Biden amerikai elnök kedden jelentette be, hogy súlyos pénzügyi szankciókat rendelt el orosz bankok és oligarchák ellen, szankciókat vezettek be az orosz szuverén államadóssággal szemben, de az orosz elitet és családtagjaikat is szankciókkal sújtják majd. Emellett a német szövetségi kormány azonnali hatállyal felfüggesztette az Északi Áramlat-2 földgázvezeték üzembe helyezésének folyamatát.