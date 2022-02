V. Naszályi Márta: részletes, önálló nőügyi programfejezetet alkotott az Egységben Magyarországért

„Nőügyekkel nem foglalkozom” – az Egységben Magyarországért ajánlata Orbánéval szemben címmel tartott sajtótájékoztatót a pártszövetség, arról, hogy miben más az ellenzék nőügyekhez való hozzáállása és mit ígér a nőknek az Egységben Magyarországért.

V. Naszály Márta, Budapest I. kerületének polgármestere bejelentette, hogy olyannal áll elő az ellenzéki összefogás, ami kormányprogramban korábban még sosem szerepelt: „részletes, önálló nőügyi programfejezettel”.

A Párbeszéd elnökségi tagja emlékeztetett arra, hogy amikor Orbán Viktor kimondta, hogy nem foglalkozik nőügyekkel, akkor azzal zárójelbe tette a magyar lakosság több mint felét.

„Pedig Magyarország csak akkor lehet sikeres ország, ha egy minden területre kiterjedő, a nők jogainak érvényesülését elősegítő, részletes nemzeti stratégiát és cselekvési tervet dolgoz ki és hajt végre, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében” – jelentette ki V. Naszály Márta.

A polgármester elmondta, hogy a terv elkészítésében a hat ellenzéki párt szakértőin kívül civil és állami szférában dolgozó szakembereket is bevontak, így segítették elő, hogy mindenki szempontjait figyelembe tudják venni.

„Ezzel 12 év után visszahoztuk a „semmit rólunk, nélkülünk” elvét”

– jegyezte meg a politikus és elmondta, hogy az Egységben Magyarországért kormányra kerülése esetén szakértőkkel és a civil szférával együttműködve valósítja meg a programot.

V. Naszály kifejtette, hogy a programfejezeten belül négy kiemelt témával foglalkoztak: „a munka világával, a nők egészségével, a kapcsolaton belüli erőszak elleni fellépéssel és a családpolitikával”.

A program ismertetését Paróczai Anikó, a Momentum országgyűlési képviselőjelötje kezdte meg. Elmondta, hogy a nők által felülreprezentált, alacsony munkabérű területeken – mint amilyen például a szociális gondoskodás területe – munkabért fognak emelni kormányváltás után. Elő szeretnék segíteni azt is, hogy a nők szerepe hangsúlyosabb legyen azokban a szakmákban és azokban a területeken, amiket most tipikusan férfi munkakörnek gondolnak jelenleg – Paróczai szerint többek között, ilyenek az informatikai, a természettudományi és a mérnöki szakmák is.

„Ahhoz, hogy egy fejlődő, boldog országot teremtsünk, ahhoz szükség van egészségügyi intézkedésekre is”

– jegyezte meg a Momentum politikusa, ezért csökkenteni fogják a várandós nők kiszolgáltatottságát a szülések kapcsán és azért dolgoznak majd, hogy minden intézmény „anya és baba barát” lehessen. Kiemelten fognak foglalkozni a felelős szexualitással és a szexuális oktatással és ezért ingyenessé szeretnék tenni a hormon mentes fogamzásgátló eszközöket, valamint mindenki számára biztosítani szeretnék a tb-támogatást a legmegfelelőbb fogamzásgátlási módszerhez. A nőgyógyászati szűrések elérhetőségét pedig könnyebben hozzáférhetőbbé teszi majd az Egységben Magyarországért és azoknál a betegségeknél, amelyek a leginkább a nőket érintik, ott mentális segítséget is fognak nyújtani.

„Nemzeti stratégiát fogunk kialakítani és cselekvési tervet dolgozunk ki azért, hogy rövid- és hosszútávon is minimálisra csökkentsük a nőket ért erőszakot” – fejtette ki Paróczai és hozzátette, hogy támogatni szeretnék az áldozatokat, az elkövetőket pedig minél hamarabb büntetőjogi felelősségre vonják majd.

„A következő magyar kormány a családon belüli erőszakot, hivatalból üldözendőnek fogja tekinteni”

– fogalmazott a képviselőjelölt.

Visi Piroska a Minenki Magyarországa Mozgalom képviseletében szólalt fel a sajtótájékoztatón.

„A legjobb népesedési politika az egyenlőségre törekvő, a nőket megbecsülő politika” – jelentette ki Visi. Mint mondta, nem lenne hatgyermekes édesanya, ha a férje ragaszkodott volna a hagyományos társadalmi szerepekhez, és nem venné ki részét a mindennapi feladatok ellátásából, ha nem tudnák megosztani a terheket egymás között. Sajnos itthon még nem alapvetés ez a munkamegosztás – állapította meg, és hozzátette:

„mikor egy újszülött gyermekét hordozó édesapát kicikizni politikai haszonnal kecsegtet, akkor érezzük, hogy van itt még feladatunk.”

Kitért arra is, hogy Magyarországon ma a legnagyobb elszegényedési kockázat a gyermekvállalás, ezért kiszámíthatóvá és igazságossá fogják tenni a családtámogatási rendszert. A tervezett konkrét intézkedések közt a támogatási összegek emelésére tett ígéreten felül megemlítette, hogy duplájára emelik majd a gyermek születésekor az apának járó szabadságot.