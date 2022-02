Donald Tusk: szégyelljék magukat azok az EU-s kormányok, amelyek megvétózták a határozott döntéseket

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, a legnagyobb lengyel ellenzéki párt vezetője Twitter-oldalán reagált, az Európai Tanács döntéseire.

Tusk szerint az Európai Tanácsban nem sikerült igazán kemény szankciókról dönteni, mert több tagállam vezetője óvatosságra intette a közösséget, saját gazdasági érdekeit féltve. A kiszivárgó információk szerint pedig a német kancellár, illetve a magyar és az olasz miniszterelnök voltak azok, akik óvatosabban szeretnének fellépni Oroszországgal szemben.

In this war everything is real: Putin’s madness and cruelty, Ukrainian victims, bombs falling on Kyiv. Only your sanctions are pretended. Those EU government’s, which blocked tough decisions (i.a. Germany, Hungary, Italy) have disgraced themselves.