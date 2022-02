Két ellenzéki fellebbezést elutasított a Nemzeti Választási Bizottság

A mai napon tartották meg a Nemzeti Választási Bizottság ülését online keretek között, ahol az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására bejelentett országos listák nyilvántartásba vételéről született döntés és elbírálták a jogorvoslati kérelmeket.

Az ülés elején egyhangú szavazások mellett nyilvántartásba vették a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, az Országos Lengyel Önkormányzat és az Országos Szlovák Önkormányzat nemzetiségi listáját. Az Országos Szlovák Önkormányzat azonban 32 fővel jelentette be listáját, de csak 28 jelölt kérelme volt szabályszerű, így ezt a nemzetiségi listát csak 28 fővel vették nyilvántartásba.

Azzal, hogy nyilvántartásba vették országos listáját, a román, a német, a lengyel és a szlovák országos önkormányzat is jogosulttá vált arra, hogy egy-egy tagot delegáljon a Nemzeti Választási Bizottságba, azonban ezek a tagok csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhatnak.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette az Országos Ruszin Önkormányzat, a Szerb Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat, az Országos Horvát Önkormányzat, az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, az Ukrán Országos Önkormányzat, valamint az Országos Örmény Önkormányzat listáját.

Az MSZP jogorvoslati kérelemmel élt és kifogásolták, hogy szerintük az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára, Maruzsa Zoltán megsértette a választások tisztaságára vonatkozó szabályokat. Az államtitkár ugyanis arról számolt be közösségi oldalán, hogy a kormány a következő 4 évben notebook-okat fog vásárolni, valamint a korábban már átadott készülékek ünnepélyes átadásáról is mutatott be képeket. A beszámolóból kiderült, hogy a termékek átadásakor jelen voltak a Fidesz képviselői is, ez pedig tiltott kampánytevékenységnek számít. Az MSZP szerint joga volt Maruzsának arra, hogy a kormány programján részt vegyen, de ezzel a rendezvénysorozattal nem adhatott volna lehetőséget kampánytevékenységre a képviselőjelölteknek, márpedig a szocialista párt szerint a notebook-ok átadása a jelöltek jelenlétében azt sugallja, hogy egy párthoz köthetőek az átadott eszközök. Az MSZP azt kérte, hogy szabjon ki bírságot az NVB az államtitkárral szemben és tiltsa el a további jogsértéstől.

A bizottság azonban elutasította a kérelmet, mert úgy ítélték meg, hogy nem minősül kampánytevékenységnek a notebook-ok átadása, és arra az államtitkárnak joga volt bárkit meghívni.

Harangozó Tamás fellebbezett az Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) döntésével szemben. Az ellenzéki politikus azzal fordult az OEVB-hez, hogy szerinte a Fidesz és a KDNP közös Tolna megye 1. számú választókerületi képviselőjelöltjel, Horváth István megsértette azt a jogszabályt, ami szerint nevelési és oktatási intézmény területén párthoz köthető tevekénységet nem lehet végezni, akkor amikor részt vett és beszédet mondott egy szekszárdi iskolában notebook-ok ünnepélyes átadásán. Harangozó Tamás szerint az átadásról készült felvételekből kiderül, hogy az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy Magyarország kormánya révén jobb minőségben folytathatják a hallgatók a tanulást, ezzel pedig kampányolt pártja és saját maga mellett. Az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) elutasította a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, mert úgy ítélték meg, hogy mivel nem vették még nyilvántartásba képviselőjelöltnek a Fidesz politikusát az átadó időpontjában, így nem végezhetett kampánytevékenységet. Harangozó fellebbezett a döntés ellen, mivel szerinte az aláírások összegyűjtése közben végzett tevékenység is kampánytevékenység, így arra kérte az NVB-t, hogy írja felül az OEVB döntését és szabjon ki bírságot a politikussal szemben.

Az NVB elvégezte a vizsgálatot és arra jutottak, hogy nincs olyan jogszabály, ami tiltaná azt, hogy az ünnepélyesen átadáson részt vehessen országgyűlési képviselőjelölt, és szerintük a politikus nem utal az átadásról készült felvételeken arra, hogy ő el fog indulni a következő választásokon és nem jelenít meg párt emblémákat és nem közvetít szlogeneket, hanem mint korábban már megválasztott országgyűlési képviselő vesz részt az eseményen, így az NVB ezt a kérelmet is elutasította.

Dr. Dorosz Dávid is nyújtott be korábban kérelmet az OEVB-hez. Dorosz azt kifogásolta, hogy Tuzson Bence, a Fidesz Pest megye 5. számú választókerületi képviselőjelöltje a Facebook-oldalán kampányeszköznek minősülő hirdetések jelentek meg, amelyeket egy Zöld Terasz Alapítvány nevű szervezet finanszíroz. Mivel kampányhirdetéseket csak a jelölőszervezet és a jelölt finanszírozhat, így ezzel Tuzson Bence és a Zöld Terasz Alapítvány megsértette a kampány finanszírozásra vonatkozó jogszabályokat. Az OEVB helyt adott a beadványnak és megállapította, hogy Tuzson Bence megsértette a finanszírozásról szóló szabályokat és eltiltotta az alapítványt a további jogsértéstől. Tuzson Bence fellebbezett az OEVB határozata ellen, mert szerinte teljességgel kizárt, hogy az ő személyét elmarasztalják olyasvalamiért, amit sem a kifogást tevő Dorosz Dávid, sem az OEVB álláspontja szerint nem ő követett el. Szerinte jogsértő az OEVB az alapítványt további jogsértéstől való döntése is, mivel az OEVB nem állapított meg jogsértést az alapítvány tekintetében. Ezért kérte az NVB-t, hogy változtassa meg az OEVB határozatát és utasítsa el Dorosz Dávid fellebbezését.