Jakab Péter: Mi a Nyugatot választjuk. A békét!

Nem, Viktor. Senki nem akar és nem is fog katonákat küldeni a térségbe. Legalább ilyenkor ne hazudj! Egyedül segélycsomagokat küldünk azoknak, akiket a haverod elüldözött az otthonaikból

- írta közösségi oldalán közzétett posztjában Jakab Péter, a Jobbik elnöke reagálva a miniszterelnök közmédiában adott interjújára.

Jakab Péter emlékezteti arra is Orbánt, hogy az orosz "kémbankot" sem az ellenzék engedte be Magyarországra, ahogy orosz hitelt sem ők vettek fel, illetve Putyin előtt sem ők hajbókoltak egy kis tekintélyért, hatalomért cserébe.

Te tetted ezt. Te voltál az, aki Putyint támogattad, és támogatod ma is. Te voltál az, aki a Nyugatot támadtad, és támadod most is

- hívta fel rá a figyelmet a Jobbik elnöke.

Jakab Péter azzal kapcsolatban is számonkéri Orbánt, hogy mindig csak Brüsszelt akarta megállítani, Moszkvát sohasem és ebből most háború lett, így most már késő a békéről beszélni. Magyarországnak azonban még nem késő, április 3-án dönthetnek a Nyugat és a béke mellett.