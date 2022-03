A kárpátaljai magyarokhoz fordult segítségért az ukrán költő, hogy lobbizzanak az Orbán-kormánynál

A Facebookon közétett nyílt levélben fordult a kárpátaljai magyarokhoz Andrij Ljubka, Kárpátalján felnőtt ismert ukrán költő, író, fordító, azért, hogy lobbizzanak az Orbán-kormánynál a fegyverszállítások ügyében – vette észre a 444.hu.

Ljubka úgy lája, hogy attól a néptől, amelynek fővárosát 1956-ban orosz tankok rombolták, különösen visszás, hogy betiltsa az Ukrajnának küldött fegyverek szállítását saját területén.

„Magyarország betiltotta a halált okozó fegyverek átszállítását Ukrajna részére saját területen keresztül. Szerintem ez nem csupán csak egy barátságtalan gesztus, hanem egy aljas, gyáva és egyben szégyenletes tett miközben az egész világ segítséget nyújt számunkra. Főleg attól a néptől melynek fővárosát 1956-ban orosz tankok rombolták”

– fogalmaz Ljubka.

A költő angolul tette közzé levelét, de saját magyar fordítását is hozzátette a kommentben.

„Forduljatok azzal a kéréssel Magyarország Kormánya felé, hogy ezt a döntését bírálja felül. Facebook bejegyzések, kollektív levelek és petíciók benyújtásával… Végül is Kárpátalján kettő Magyar politikai part is létezik – itt a cselekedetek ideje”

– üzeni a kárpátaljai magyaroknak Ljubka.

A költő szerint „ez az aljas háború” az ukrajnai magyarok elleni is szól és, ha Magyarország kormánya segít Ukrajnának, azzal a kárpátaljai magyaroknak is segít.

„Ma az európai értékek, szabadságunk, választási jogunk, szuverenitásunk es függetlenségünk miatt harcolunk és halunk meg. Azért harcolunk ma, hogy az EU tagállama lehessünk ami a Kárpátaljai Magyarok érdeke is egyben” – írja a költő.

Ljubka kiemeli, hogy Ukrajna jelenleg is meg tudja oldani a szállítmányok ügyét, mert vannak olyan szomszédjai, akik segítenek ellentétben Magyarországgal, ezért szerinte nem is csak ezért kéne a magyar kormánynak segítenie, hanem azért is, hogy a háború tán a helyi magyar kisebbség méltósággal nézhessen az ukránok szemébe.

„Legfőképpen a méltóságunkról szól ez, hisz nekünk veletek egy országban kell élnünk és egymásnak szemébe kell néznünk, kezet kell adnunk majd. Szeretném ha a háború után nem lenne szégyenérzete senkinek”

– írja Ljubka.

A teljes levél ITT olvasható el.