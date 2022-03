5 dolog, amiért érdemes a walkie talkiet választanod, mint kommunikációs eszköz (x)

Az okostelefonok elterjedésével fokozatosan háttérbe szorultak az egyszerűbb, közvetlenebb kommunikációt szolgáló eszközök. A walkie talkie azonban nem csak fennmaradt, de megőrizte népszerűségét is. Főleg munkahelyi környezetben találkozhatunk vele, de bármikor jól jöhet, ha attól tartunk, hogy a térerő hiánya gondot okozhat a kapcsolattartásban. Az alábbiakban összeszedtük néhány előnyös tulajdonságát, amiért ma is érdemes beszerezni!

Mi jellemző a modern walkie talkie készülékekre?

A forgalomban kapható walkie talkie típusokat alapvetően két csoportra oszthatjuk a felhasználásuk módja szerint. A személyes használatú kategóriába tartozók nincsenek külön engedélyhez kötve, és viszonylag olcsón beszerezhetőek, de rendelkeznek néhány korlátozással is. Tilos például átalakítani őket, illetve többségük sárga vagy valamilyen más élénk színű műanyagból készül. Hatótávolságuk nem korlátozható, ami előnyük és hátrányuk is lehet.

A walkie talkie típusától függően a hatótávolság 4-10 km között lehet nyílt terepen, vagyis épületen belül, erdőben, városban, autók között vagy egy építkezésen vasbeton falak között ennél jelentősen kevesebb. Ezen belül a megfelelő sáv frekvencián bárki csatlakozhat az adáshoz.

Az ipari adóvevők használata velük szemben engedélyhez kötött. Emiatt sokkal szűkebb sávszélességgel rendelkeznek, gyakran a katonai, állami, vagy biztonságtechnikai felhasználók szempontjából ez azonban előnynek számít. Kisebb az esélye ugyanis, hogy valaki véletlenül vagy akár szándékosan rácsatlakozik az általunk használt frekvenciára, hogy jogtalanul hozzáférjen bármilyen információhoz.

5 dolog, amiért érdemes walkie talkie-t választani, mint kommunikációs eszközt

1. Megbízható kommunikációt nyújtanak

Kétirányú kommunikációt biztosítanak egy vagy több emberrel egyszerre. Ez különösen hasznos lehet, ha csapatban dolgoztok és fontos a folyamatos kommunikáció a csapattagok között. Az, hogy ez egy építkezésen, egy múzeumban vagy épp egy osztálykiránduláson a kísérő tanítók között folyik, már nem lényeges.

Az okostelefonokkal szemben azért is részesítik sokan előnyben a walkie talkie-kat, mert a hatótávolságukon belül biztosan elérhető minden személy az adott frekvencián. Nem okoz gondot a térerő, nincsenek nem fogadott hívások, az információáramlás pedig azonnali.

2. Strapabírók

Egyre több mobiltelefon készül ugyan csepp- és porálló kivitelben, mégis elég egy kis ügyetlenség, egy rossz mozdulat, hogy tönkremenjen egy akár több százezer forintot érő készülék. Az adóvevőket azonban speciálisan úgy alakítják ki, hogy strapabírók legyenek. A bolti forgalomban kapható változatokat vastag műanyag, egyes esetekben fém váz védi az ütésektől és a környezeti hatásoktól.

Ha mégis megtörténne a baj, akkor pedig a legrosszabb esetben is csupán pár ezer forintba kerül a sérült váz pótlása. Így a walkie talkie-k elengedhetetlen kellékei például építkezéseknek és strandoknak is, de túrázás közben is jól jöhetnek.

3. Költséghatékonyak

Érdemes külön kiemelni, hogy az egyszeri beszerzési költségük is rendkívül alacsony egy-egy okostelefonhoz képest. Ha nemcsak egy-két készülékről van szó, hanem egy egész csapat számára kell kommunikációs eszközről gondoskodnunk, akkor nagyon is sokat számít az ár kérdése.

4. Növelhetik a produktivitást

Nemcsak a kommunikáció megkönnyítésével, hanem a zavaró tényezők kiiktatásával is növelhetik a hatékonyságot. Az okostelefonok széleskörű funkciói, az állandó internet-hozzáférés, az elérhető játékok és közösségi média felületek használata munka közben zavarhatja a koncentrációt és akár balesetveszélyes is lehet.

Mivel a walkie talkie-k a ruhára csíptetve is használhatók, így munka közben mindig lesz két szabad kezünk, amivel felfoghatjuk az esést, vagy azonnal cselekedhetünk, ha egy kollégánknak segítségre lenne szüksége.

5. Egyszerű a használatuk

Szerencsére a walkie talkie-k használata pillanatok alatt elsajátítható. Mivel kifejezetten kommunikációs célokra tervezték őket, így nincsenek túlbonyolítva milliónyi funkcióval, viszont amire szükség van, az 1-2 gombnyomással megvalósítható.

A kis hatótávolságú rádiókészülékek hatótávolsága még rossz terepviszonyok között is 0,6-1,5 kilométerre terjed. A készülékek pedig gyerekek számára is könnyen kezelhetők. Így mindig megtalálhatjátok egymást, még akkor is, ha időközben elkeveredtetek volna az erdőben.

Hogyan célszerű kiválasztani a konkrét típust?

Mérjük fel az igényeket: mekkora frekvencia tartományra és hatótávolságra van szükségünk?

Hobbi célra, könnyű munkavégzéshez vagy nehéz munkavégzéshez keresünk adóvevőt? Míg előbbi kettőre megfelelő lehet a személyes használatra készült változat, utóbbi már indokolja az ipari kivitelezést.

Milyen időtartamban szeretnénk használni? Ez meghatározhatja, hogy elemes vagy inkább akkumulátoros változatot válasszunk.

Mekkora a költségvetésünk?

A walkie talkie-k létjogosultságát tehát még az okostelefonoknak sem sikerült megingatniuk. Számos olyan szektor található manapság is, ahol előszeretettel alkalmazzák a közvetlen kommunikáció fenntartására a sérülékeny készülékekkel szemben. Rádiós kialakításuknak köszönhetően pedig olyan helyeken is stabil kapcsolatot hozhatunk létre a segítségével, ahová a mobil adótornyok már nem érnek el. Ha a céljainkhoz illően választunk walkie talkie-t, a tiszta és gördülékeny kommunikáció garantált.