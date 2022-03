Dudás Róbert gratulált a Kutyapárt tisztességes hozzáállásához, miután visszalépett a jelöltjük

Tegnap beszámoltunk arról, hogy a Kétfarkú Kutyapárt több jelöltje is visszalépett, miután kiderült, hogy

"maffiaszerű módszerekkel akarták csőbe húzni a kutyapártos jelölteket fideszesek, sokszor halott emberek ajánlásaival".

Heves 2. is érintett az ügyben: 400 aláírást egy gyanús tizenkét fős társaság hozott nekik és mivel ezek nélkül nem lenne meg a szükséges 500, ezért itt visszaléptetik a jelöltjüket, Gergely Annát.

Dudás Róbert, az Egységben Magyarországért térségben induló országgyűlési képviselőjelöltje gratulált a Kutyapárt tisztességes hozzáállásához.

"Elmondásuk alapján egy 12 fős társaság ajánlotta fel a gyűjtéshez a segítségét, akiket nem ismertek, a céljuk pedig egyértelműen az volt, hogy minél több jelöltet juttassanak indulási lehetőséghez. Megtették ezt mással, illetve másokkal is, ugyanakkor a Kétfarkú Párt, mivel azóta elérhetetlenek a titkos segítők, hiszen a munkát elvégezték, lehetőség szerint akadályt gördítve a kormányváltás elé, ezt a tisztességtelen eljárást elutasítva, és nem élve az így szerzett előnyökkel, visszalépnek. Tudom, hogy ezzel most zavar támadt a kormánypárti körökben, és nem értik, hogy miért kell korrektnek lenni, de bizonyosságot nyert, hogy nem csak lehet tisztességesen dolgozni, de máshogy nem is érdemes. Kíváncsian várom, hogy lesz-e más is, aki inkább a tisztes eljárást választja a hazugsággal szemben"

- írta a Facebook-oldalán a jobbikos politikus.