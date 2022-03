A legnagyobb amerikai filmstúdiók és a legjelentősebb játékprogramokat gyártó cégek is felfüggesztik működésüket Oroszországban

Ukrajna megtámadása óta, egymás után lépnek életbe a legkülönfélébb gazdasági és ipari szankciók Oroszországgal szemben.

Most azonban olyan ágazatok is bejelentették korlátozásaikat, mint például a WarnerMedia, amely közölte, hogy az év egyik legjobban várt filmjét, a Batmant egyelőre nem mutatják be Oroszországban. Ezzel egy időben a Sony és a Universal is lemondta a legújabb filmjének a premierjét.

A csoportképen Steven Spielberg (j), az Universal Picures és a Warner Brothers, illetve az NBC televíziótársaság vezetői 2016-ban. MTI/EPA/Mike Nelson

Legalább ilyen fájdalmas lehet a videójátékok rajongóinak, hogy

a világ egyik legnagyobb, sportjátékokat gyártó cége, az EA döntött úgy számítógépes játékaiból eltávolítja az orosz és fehérorosz csapatokat a 2022-es labdarúgó (FIFA) és jégkorongos (NHL) platformjairól az ukrajnai háború miatt

- írja az MTI nyomán a Nemzeti Sport.

A vállalat a Twitteren is közzétette üzenetét, amelyben szolidaritást vállal az ukrán néppel:

Korábban a Nemzetközi Taekwondo Szövetség zéró toleranciát alkalmazott, és megfosztották Putyint a fekete övétől. Sőt, később a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) is bejelentette, hogy felfüggeszti Vlagyimir Putyin tiszteletbeli elnöki tisztségét és nagyköveti megbízását.