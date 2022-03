Hat óra alatt 128 gyorshajtót mértek be rendőrök kedden Óbudán

Hat óra alatt 128 gyorshajtót mértek be a rendőrök a főváros III. kerületében 2022. március 1-jén - írja a police.hu.

A keddi akció során három percenként fényképezték a gyorshajtókat a BRFK munkatársai.

Ezúttal is két helyszínen akcióztak, és 128 száguldozóról készült felvétel. A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A korábbi óbudai akciókról ebben a cikkünkben írtunk: