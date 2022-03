Három terület, ahol Putyin már elbukott

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Bár az orosz előrenyomulás, ha a tervezettnél lassabban is, de sajnos folytatódik Ukrajnában, Vlagyimir Putyin elnök három komoly veszteséget máris elkönyvelhet. És ez még csak a kezdet.

1. Megszületett az ukrán nemzet: az ukrán nemzetfejlődés azon 150 éves küzdelme, hogy egy részben ukránul beszélő és érző, részben oroszul beszélő, de ukránul érző, részben pedig oroszul beszélő és orosz tudatú tömegből egy egységes ukrán nemzetet teremtsen, február 24-én hajnalban révbe ért. Ha a független Ukrajna történelmét eddig az a kérdés dominálta, hogy az ország egységes nemzetállam legyen a nyugat keleti határán, vagy egy multietnikus társadalom Oroszország nyugati határán, mindez mára történelemmé vált. Az orosz támadással szemben nyelvre és vallási háttérre nézve függetlenül álltak ki Ukrajna lakói, egyként sorakozva fel a kék-sárga lobogó mögött. Ha pedig Putyin azt remélte, hogy seregeit örömmel fogadják majd, Ukrajnát pedig csatlós állammá teheti, keserűen csalódnia kellett. Az ukrán nemzet megszületett, most pedig készen áll arra, hogy megvédje magát, és elköteleződjön a nyugati világ mellett, Moszkva ellenében.

2. Európa egységes: az az Európai Unió, amely korábban annyi gúny tárgya volt, amiért a rossz nyelvek szerint még „az uborka ideális görbületén” is hónapokig képes volt vitázni, egy hét alatt egy egységes, érdekeit és értékeit hangsúlyosan képviselő közösséggé vált. Egy olyan szövetséggé, amely már nem bontható meg orosz propagandisták, és az általuk pénzelt politikai erők által. Egy olyan közösséggé, ahol még Orbán Viktor is kénytelen lesz beállni a sorba.

3. Az energiahordozókkal nem lehet zsarolni: ha Putyin azt képzelte, hogy nyeregben van Európával szemben azáltal, hogy a kontinens országai rászorulnak az orosz energiahordozókra, most azt kell látnia, hogy mindez hamis ábránd volt. Európa ugyanis (persze az ukrán városok porig bombázása mellett is csak a rezsiharcról beszélő Orbánt kivéve) pillanatok alatt állt neki az orosz energiafüggőség megszüntetésének, és kiváltásának. Mindez pedig hosszabb távon a megújuló energiák felhasználásának is óriási lökést adhat.

Nem sok jó dolog van egy háborúban, de ez a három tény már elvitathatatlan. Bízzunk benne, hogy a továbbiakban Európának nem lesz szüksége tragédiák sorára ahhoz, hogy fel tudja ismerni saját lehetőségeit.