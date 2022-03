Rockdalok szívből és lélekből… - Bemutatjuk az Echonald, és a Phoenix RT új videoklipjeit

’Páros klipbemutató - egy cikkben’ sorozatunk hatodik részében a szimfonikus/neoklasszikus/modern metalt művelő – egy hosszabb szünetet követően –tavalytól újra aktív Echonald zenekar, valamint a csallóközcsütörtöki hard rock/modern metalos Phoenix RT triója a vendégünk. Mindkét csapat múlt héten jelentkezett új videoklipjével, ezek elkészítéséről, valamint az aktualitásokról kérdeztük őket.

A 2006-ban indult Echonald zenekar több közép- és nagylemez, valamint sok-sok sikeres fellépés után 2019-ben búcsúkoncertet adott - akkor úgy tűnt, vége a csapatnak… de aztán tavaly újraindult a banda. Olyannyira, hogy év végén egy digitális EP-vel jelentkeztek, idén pedig – igaz kissé „karcsúbban”, hiszen januártól négyesben mennek tovább – már egy új nagylemez (is) az egyik cél. A napokban egy Becsület című új dalt, és a hozzá készített videoklipet mutattak be, e kapcsán kerestük meg őket. Kérdéseinket a kvintett teljes létszámban – Krajczár Ferenc (ének, basszusgitár), és Krajczár Márió (dobok, vokál) alapítók, valamint Bolyó Marci (gitár, vokál), és Juhász Berci (billentyűk) – válaszolta meg.

- Az újrainduláshoz mi adott löketet, mi volt konkrétan a „katalizátor” a visszatérésetekhez?

Krajczár Ferenc: - Nagyon hiányzott az az őrület, ami körülöttünk volt - a zenekar megszűnésével ez teljesen eltűnt. A körülvevő világ sem sokat segített, hiszen a pandémia miatt kicsit bezárkóztunk, nem élhettük a régi életünket. Közben Márióval dolgoztunk egy másik formáción, amit végül elengedtünk, mert nem éreztük jól magunkat benne. Ebben az időben írtam meg a napokban megjelent Becsület című dalt. Megkértem Máriót, hogy látogasson meg, mert mutatni szeretnék neki valamit. A szám – demoját – meghallgatva órákon keresztül beszélgettünk. Ez eredményezte, hogy újra van Echonald. Nem tudnám másképp elképzelni a dalt, csak úgy, ahogy hallható.

- Decemberben egy három számos EP-vel jelentkeztek Privát otthon címmel, ami egy színes, izgalmas dalcsokor lett - friss szerzeményekkel, és meglepetésként, a 2014-es Él a remény újragondolt verziójával. Hogy jött az ötlet egy ilyen jellegű anyag elkészítéséhez? És miért vettétek elő újra ezt a régi nótát?

Krajczár Márió: - Izgalmas? Köszönjük szépen! (nevet) Berci jelenléte a zenekarban nagyon sok új utat nyit meg. Fantasztikus zeneszerzőnek tartjuk, ez megmutatkozik az említett dalban is, szerintünk elképesztően jól meghangszerelte. Miért ez lett? Fogalmunk nincs… (nevet) Tök jó nóta!

- Az idei évet egy zenekaron belüli változás bejelentésével indították… egy gitárral, négyesben mennek tovább.

Bolyó Marci: - Nagy pofon volt ez, főleg nekem, mert volt két hetem megoldani egy gitáron két gitárt. A többiek a segítségemre voltak, de kemény meló volt. Egy videóban elmondtuk az okait, rögtön akkor, amikor Dani (Bagó Dániel, ex-gitáros - a szerk.) közölte velünk a távozását. Az oka teljesen életszerű dolog, vannak napok, amikor 12 órában dolgozik, és örül, hogy tud kicsit pihenni. Ha nem a zenéből élsz – ahogy egyikünk sem –, nagyon nehéz mindenre időt szakítani. Daninak kevés ideje jutott a zenekarra, és inkább nem tartotta fel a munkát.

- Nemrég, január 22-én volt a visszatérő koncertetek, ahol az új videoklip képi felvételei is készültek. Hogyan sikerült a buli, minden a tervek szerint alakult? Miként fogadta a közönség ezt a számot?

Juhász Berci: - A pandémia ellenére sokan voltak, bár érezhető volt a közönség létszámán a világjárvány hatása. Számos alkalommal volt közös bulink a korábbi években, láttam teltházas Echonald koncerteket. A közönség vastapssal fogadta a dalt, és a forgatás közben is nagyon aktívak voltak, ez a videoklipben látszik is. És be nem tervezett dolog is volt bőven… Az első két-három szám teljes pörgésben ment végig, mert tele volt technikai zűrrel, de a „stábunk” profin, pillanatok alatt mindet megoldotta. Végignevettük az estét, sok vicces pillanat volt. Nekem ez volt az első Echonald koncertem a bandával, és nem vagyok még hozzászokva, hogy Krajczárék milyen barmok. (nevet)

- Egy új nagylemez előfutáraként mutattátok be a Becsület című számot. Hogyan álltok a többi friss dallal, mikorra várható ez az album? Illetve, helyet kapnak-e ezen majd a már említett EP számai is? Valamint milyen kiadásban, kinek a gondozásában jön majd ki?

Feri: - Folyamatosan dolgozunk. Májusban elfoglaljuk a stúdiót, és több dalt is rögzítünk. Ezzel párhuzamban csiszoljuk a többit is, nagyon jól haladunk. Úgy gondoljuk, az év folyamán simán meg tud jelenni az új nagylemez, amit a kiadónk is így lát. A Privát otthon, az Így múlik el, és a Becsület tuti rajta lesz a korongon, mindegyikre büszkék vagyunk. Ezen felül tele lesz jó pörgős és fejrázós dalokkal. Az album a Nortyx Records gondozásban érkezik majd, mint a Privát otthon EP, azzal a különbséggel, hogy ez fizikai formában is megjelenik. A dalokat is a Nortyx Stúdióban rögzítjük, így egy helyen van minden, ami kell. Nagyon jó a közös meló Tóth Péterrel, aki az egész lemez hangzásáért felel. Profi munka, ahogy az hallható az új anyagokon.

Márió: - Tervben van még egy videoklip egy új dalról, illetve nagyon dolgozunk egy igazi zenei csemegén. Erről még most sokat nem árulnék el, annyi biztos, hogy nagyon izgalmas anyag lesz. Idén a lehetőségekhez mérten vállalunk koncerteket, amelyek dátumai a weboldalunkon megtalálhatóak, a listát folyamatosan frissítjük. És megkezdtük az akusztikus koncert munkálatait - időpontot még nehéz mondani, de ebben az interjúban tudatjuk a követőinkkel, hogy újra lesz Echonald Music Show!



A felvidéki Phoenix RT már egy jó ideje szinte maximális fordulatszámon pörög, tavaly – a koncertezés mellett – október végén egy alaposan „megbónuszolt” kiadvánnyal jöttek ki (21 - Jelzőfény extra), az idei esztendő elején pedig már A Dal műsorban való újabb szereplésre edzettek, majd léptek fel ott. Pontosan egy héttel ezelőtt legújabb videoklipjüket is publikálták, aminek egyik érdekessége, hogy forgatása két részletben – közben egy év szünetet tartva – történt. Puss Tamás énekes/basszusgitáros mesélt az Elkéstél dalhoz készített kisfilm megszületéséről, a tehetségkutatós kalandról és ennek hozadékairól, valamint a jövő héten induló tavaszi turnéról.

- Az Elkéstél a 2020-as Jelzőfény (és a tavalyi 21 - Jelzőfény extra) albumon jelent meg anno. Miért akartatok mindenképpen ehhez a dalhoz egy kisfilmet?

- Már a születésekor éreztük, hogy ez egy klipes szám lesz, és a stúdióban el is határoztuk, hogy majd forgatunk hozzá videót - bár a Jelzőfény lemez több dalával is így voltunk. (nevet) Ennek az albumnak ugye két előfutára volt, a Nincs mit vesztenem (2020 januárban), majd a Nem marad szótlan (2020 májusban), az előbbihez klip, az utóbbihoz szöveges videó készült. Ezután az volt a terv, hogy október-november-decemberben egymás után három klippel jelentkezünk, ebből kettő el is készült, méghozzá a Tiszta lappal, valamint a címadó Jelzőfény Diószegi Kikivel. Aztán december elején neki is ugrottunk a tervezett harmadiknak, ez volt az Elkéstél, de sajnos csak egy forgatási napig jutottunk. A Covid helyzet, a korlátozások nem tették lehetővé, hogy befejezzük a felvételeket. Folyamatosan halasztanunk kellett a leegyezett időpontokat, végül kitavaszodott, így aztán megbeszéltük, hogy 2021 végén – ha újra beköszönt a tél – felvesszük az elmaradt részeket, és 2022 elején jöhet a klippremier. Végül kicsit ez is csúszott, de most januárjában végre, bár késve, de elkészült a kisfilm.

- Ahogy több helyen is már megjelent, ez az eddigi legborongósabb, legkomorabb videótok, az elkészítéséről pedig azt posztoltátok a felvételek után a FB-oldalatokon, hogy „…három hosszú forgatási nap, hóviharban, fagyban, dacolva az elemekkel…” Mesélnél erről egy kicsit bővebben?

- Ahogy említettem, 2020 decemberében kezdődtek a felvételek, és rögtön egy egész napos forgatással indítottunk. Na, de ott aztán volt minden: felborult-összetört kocsi, tűzoltók, statiszták, komoly smink, sebhelyek az arcon, művér, és mindez nagyon hidegben - szinte egész nap 0 fok alatt volt a hőmérséklet, meg ugye tudjuk, hogy a hideg szél nélkül mit sem ér… fújt is hozzá rendesen állandóan. Megfagytunk a forgatás végére. Egyébként ez a nap rengeteg előzetes szervezést igényelt. Az egészben a legdurvább, hogy ebből a klipben csak bevillanó pár másodpercek vannak, közben egész nap komoly munka folyt.

Aztán jött a folytatás idén januárban, ekkor a Kis-Kárpátokban béreltünk ki egy faházat, és oda költöztünk be a stábbal két napra. Bíztunk nagyon a hóban-havazásban, ami be is jött, sőt délutánra egy nagyon durva hóvihar is meglepett minket a hegyen. Elég izgalmas és embert próbáló forgatás volt, de a végeredményt látva, azt gondolom, megérte. Még este nekiestek a srácok a zenélős jeleneteknek, és éjjelig nyomták, majd pár óra alvás után reggel folytattuk a munkát. Közben a házunk körül vadak jelentek meg, szarvasok, vaddisznók sétálgattak előttünk. (nevet)

- A videó végén egy rövid felirat olvasható, egy olyan barátotokra emlékezve, aki szerepel is a klipben…

- Igen, így van. Sőt a klip egy Tolkien idézettel kezdődik - „Mily vékony az a hajszál, amin végítéletünk függ”. Kosár Feri rengeteg koncertünkön részt vett, egy nagyon vagány, csupaszív motoros volt Nagymegyerről. Igazi Phoenix RT és rock rajongó volt. Jóban voltunk vele, és mikor jött az ötlet, hogy a klipbe kellene egy motoros, egyből őt hívtam, ő pedig a hideg ellenére motorra szállt, és kijött a forgatásra. Nagyon jók lettek a róla készült felvételek. Év közben többször is írt, várta a megjelenést. A kisfilmből pár képet idővel át is küldtem neki Messengeren… Aztán novemberben kaptuk a hírt, hogy kórházba került, majd decemberben a Covid legyőzte őt. Megdöbbenve álltunk a zenekarral, és ekkor döntöttük úgy, hogy a klipet az ő emlékének ajánljuk.

- Idén már másodszor szerepeltetek A Dal műsorban (és a Duna TV-t néző nagyközönség előtt a tévéképernyőkön is). Érzitek ennek valamelyest a pozitív, jótékony hatását? Értem ezt úgy, hogy megnövekedett-e az érdeklődés a zenekar iránt, akár a hallgatókat, rajongókat, akár a médiát tekintve? Vagy lett-e mondjuk több koncertfelkérésetek, felpörgött-e a videóitok nézettsége, stb.?

- Szerintem mindenképpen pozitív hatással volt a zenekar életére mindkét szereplésünk. Onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy bejutottunk a legjobb 40 produkció közé, elindult egy nagyon komoly pörgés, készülődés, és mi ezt nagyon élveztük. (Ez mondjuk pont addig tart, míg benne vagy a műsorban - a mi esetünkben ez másfél-két hónap volt.) Rengeteg interjút adtunk, különböző műsorokban is megjelentünk… hogy az egyik kedves ismerősünket idézzem, aki a tévészereplés hetében mondta, hogy: „Puss Tomi, lassan már a csapból is ti folytok”.

Látványosan megugrott a követőink száma, a Youtube-csatornánkon a feliratkozók is gyarapodtak. Egyébként meg olyan ez, mint egy csapatépítő edzés, sok-sok feladattal, ami még jobban összekovácsolja a bandát. Szóval, én csak jókat tudok mondani a műsorban való szereplésről, és magáról a műsorról is. Szerettünk ott lenni, imádjuk az ottani stábot, jófej mindenki, tényleg egy jó élmény volt számunkra még így is, hogy nem sikerült továbbjutni. Na, meg azért elég menő metálkodni a Duna TV-n szombat este főműsoridőben. (nevet)

- Régi zenésztársad, Lépes Feri dobos mellett már bő négy éve, hogy Győrög Marci a zenekar gitárosa. Három Phoenix RT album jelent meg azóta, rengeteg koncerten vagytok túl, és ahogy az előbb elhangzott, már másodszor jutottatok be A Dal negyvenes döntőjébe. Én úgy látom, érzem, hogy nagyon egyben vagytok, és jönnek az eredmények is… Milyen a hangulat a csapaton belül?

- Marcival az érkezése első pillanatától megvolt az összhang, akkoriban nagyon gyorsan történt minden. 2018 január elején jött le az első próbára, és pár héttel később már színpadon is álltunk vele, indult a turné. Sőt, pár hónappal később már írtuk az új dalokat, így decemberben meg is jelent a Mi kell több?! lemez. Szóval erős kezdés volt, rengeteg időt töltöttünk együtt, most pedig már azt mondhatom, hogy fél szavakból is értjük egymást. Nagyon jó a hangulat a zenekaron belül. Jó látni, hogy a sok munka lassan, de biztosan meghozza a gyümölcsét. Folyamatosan megy az agyalás, tervezés, írjuk az új dalokat, alig jelent meg az Elkéstél, és máris egy újabb klip részleteit egyeztetjük, azaz nem lassítunk.

- Jövő hétvégén startol a ’Tiszán innen, Dunán tour’ koncertsorozat. Mit kell erről tudnunk?

- Március 12-én Székesfehérváron, a Nyolcas Műhelyben indul a turné, amit már nagyon várunk. Salvusékkal volt tavaly két nagyon jól sikerült közös bulink, és akkor került szóba, hogy tavasszal megismételhetnénk, sőt, végül tovább gondoltuk, így lett belőle öt állomás, meg ugye a Nova Prospect zenekarral lett kerek a történet. Minden helyszínen más a menetrend, a FB eseményoldalakon fel is vannak tüntetve a kezdések, nagyjából mindegyikünk egy órát játszik majd. Nagyon sok segítséget kaptunk kiadónktól, a H-Musictól - innen is köszönet nekik! Mindenkit szeretettel várunk az állomásokon!