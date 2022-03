Az orosz-ukrán háború végleg megássa az Orbán-terv sírját? – nagyinterjú Róna Péterrel

Az Egységben Magyarországért elkötelezte magát a gazdaság olyan irányba terelése mellett, mellyel minél hamarabb – tervei szerint 5 éven belül – be lehetne vezetni Magyarországon is az eurót. Ön támogatja ezt a tervet?

Ennek a kérdésnek a keretezése teljesen el van rontva. A gazdasági integráció elméletét egy bizonyos Balassa Béla, magyar származású közgazdász rakta össze, aki nagyon jó barátom volt. Amit ő leírt a 1961-ben megjelent The Theory of Economic Integration című művében kifejti, hogy a monetris integráció nem eszköze a gazdasági integrációnak, hanem annak a gyümölcse. Tehát a közös valuta bevezetése nem igazán arra való, hogy előmozdítsa az adott ország integrációját, hanem azt más eszközökkel kell elérni. Amikor az integráció elér egy bizonyos szintet, akkor válik megalapozottá a közös valuta bevezetése. Általánosan elfogadott kritérium, hogy komolyan akkor lehet beszélni a közös valuta bevezetéséről, amikor az adott gazdaság szintje eléri a közös valuta zóna fejlettségi szintjének 90 százalékát. Mi most olyan 70 százalékát érjük el az uniós fejlettségi szintnek. Igaz, hogy van néhány látszólagos kivétel. A szlovákok például nagyon szerencsésen vezették be annak idején az eurót egy számukra kedvező, alacsony árfolyamon. A szlovákoknak sikerült elkapni egy jó pillanatot, azonban ez kifulladóban van és a szlovák gazdaságnál is szorít a cipő, a cipőt pedig úgy hívják, hogy euró. Ez nekik sem fenékig tejfel, jelenleg.

Én nem tűznék ki semmilyen céldátumot, az komolytalan. Arra koncentrálnék, hogy mi kell ahhoz, hogy felzárkózzunk.

Itt pedig megint visszatérünk oda, hogy egy jóval magasabb hozzáadott érték előállításának képességére van szükségünk. Mi jelenleg csak alacsony hozzáadott értékű termékeket tudnunk előállítani. Persze van egy-két kivétel, mint például a Prezi, de az általánosságban nem ez a jellemző.

Ha az ellenzék nyer, abban az esetben vállalna szerepet az ország gazdaságának újjáépítésében?

Erre jelenleg nem tudok válaszolni. Márki-Zay Péter jelenleg még semmilyen ilyen pozícióra nem kért fel és nem is vagyok a csapatának részese sem. Feltételezem, hogy az ő leendő kormánya az ő már most is meglévő csapatából fog létrejönni. Ráadásul érzek egy kis eltérést az általuk kifejtettek és az én álláspontom között.

Miben mutatkozik meg ez az eltérés?

Például azt mondtam neki, hogy semmiféle céldátumot nem tűznék ki az euró bevezetésére, a korábban már elmondottak miatt. Továbbá azt gondolom, hogy egy teljesen más adórendszerre van szükség mint a jelenlegi, tehát a progresszív adózást vissza kell hozni, a multik adóztatását át kell tekinteni, mivel a jelenlegi adórendszer nem fogja előteremteni azt az eszköztárat, amelyet a modernizációs folyamatot be tudnánk indítani. Ők ezt másképp látják, az ő köreikben az a vélemény – legalábbis az ukrán háború előtt még ez volt –, hogy