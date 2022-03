Ez ellenzék az MTVA-nál tüntetett: itt nincs demokrácia, ahol agymosás van, nincs szabad választás

Az Egységben Magyarországért egy monstre, több mint két órás tüntetést szervezett a közmédia Kunigunda útjai székháza elé. A szónokok, köztük Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt Putyin propagandájának kitakarítását követelte az MTVA vezetésétől.

Hadházy Ákos volt a tüntetés házigazdája, ő arra figyelmeztetett, hogy a köztévé „a hatalom bástyája él és virul”. Felidézte, a magyar miniszterelnök „őrült barátja barbár háborút indított” Ukrajnában, a Fidesz tévéje pedig hű csatlósként közvetíti az orosz propagandát. Arról is beszélt, hogy amíg Orbán Viktor már 200-szor volt a köztévében, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje egyszer sem tehette be a lábát az épületbe. Az Orbán-rendszer Putyin rendszerének magyar kiadása, Orbán Putyintól tanulta meg, hogyan kell ellopni az országot, és a lopott pénzükből először felvásároltatták a független sajtó nagy részét. Ahogy nőnek a bajok, lezárják a független sajtót, a Facebook-ot és a Twittert, és marad az állami média, és a sötétség, ha engedjük, mi is a totális diktatúrába fordulunk – tette hozzá.

Többször is kijelentette, hogy ez nem demokrácia, de ha az ellenzék mindent jól csinál és szerencséje is van, megszüntetheti ezt a rémálmot. Ugyanakkor ha nem állítják le az orosz propagandát, és nem hívják be az ellenzéki képviselőket, akkor ilyen körülmények között nem lesz szabad és nem lesz tiszta választás.

Hadházy Ákos azt is megígérte, hogy ha kormányváltás után nem lesz egy konszenzusos vezetése az MTVA-nak, „egy huncut kanyi vasat nem fog ítélni”

az új kormány. Arról is beszélt, hogy az ellenzék látszat tevékenységével legitimálta a Parlamentet.

Szél Bernadett szerint ugyanaz lett a köztévéből, mint a Fideszből, egy monstrum, egy szörnyeteg. Ő szerinte is azt csinálta Orbán, mint Putyin, beszántották a szabad sajtót. Még nem loptak el semmit, még Mészáros Lőrinc egy csóró gázszerelő volt, Tiborcz István pedig arról álmodott, hogy majd együtt lop a nagyokkal, de a sajtót elfoglalták – magyarázta.

Több idézetet is elmondott, amely a köztévében hangzott el, és például arról szólt, hogy ahz ukránok kezdték a háborút.

Orbán nem tudja meg nem történtté tenni az elmúlt 12 évet, és azért lett pária az európai pártjában, mert kiszolgálta Putyint – mondta Szél Bernadett, hozzátéve: a keleti nyitással elszakította az országot nyugattól.

Szabó Tímea is arról beszélt, hogy az ellenzéki képviselőket nem engedik be a köztévébe, de a köztévé független a kritikus civilektől is, és attól a több millió állampolgártól, akik lehetetlen árak miatt szoronganak a boltban, akiket magára hagytak.

Elég volt abból a szennyből, putyini propagandából, ami a köztévéből folyik – jelentette ki. De ennél is továbbment: az egész Fidesz beállt a háborús bűnös Putyin mögé, de mi ebből nem kérünk. Majd emlékeztetett a Paks 2-es projektre, szerinte Orbán azért dolgozik, hogy Magyarországot orosz gyarmattá tegye. Elmondta, hogy Paks2-nek és a Roszatomnak semmi köze a fűtéshez és a gázellátáshoz.

Stratégiai nyugalom kapcsán arról beszélt, hogy Orbánnak a leghalványabb gőze sincs, hogy mit kell mondania, most nagy bajban van, mert mi tudjuk, hogy „Európa jó és Putyin a rossz”.

Varju László szerint a köztévében az igazságtól félnek, „ezért kell velük leszámolni, ezért kell őket elzavarni április 3-án.” Elmondta, hogy a köztévé propagandistái „a mi háborúink gépágyúi”, minden lakásba belövöldöznek. Varju László szerint a köztévé már nemcsak a hazudozó orbáni tévécske, hanem a putyini propaganda európai központja.

A köztévé újságíróinak címezve arról beszélt, hogy „ők Orbánt választották, Orbán Putyint, Putyin a háborút, ők mind ezt akarták”. Szerinte a tét április 3-án: háború vagy béke. Váltsuk le Putyin bábkormányát – tette hozzá.

Brenner Koloman szerint megbukott Orbán Viktor kétkulacsos politikája, hiteltelen, hogy próbálja most eljátszani a semleges felet. Emlékeztetett, hogy a köztévében azt mondják, hogy Ukrajna kezdte a háborút. „A közmédiát nemzetbiztonsági kockázatnak látom” - reagált erre. A nemzetbiztonsági bizottsághoz is fordult ebben az ügyben. Arra kért mindenkit, hogy szimbolikusan foglalják el a közmédiát. „Tőlünk senki ne féltse a magyar televíziót, nagyon fogunk rá vigyázni, mert az a mienk” - idézte Csney Dénest.

Kanász-Nagy Máté egy „Putyin, takarodj”-jal nyitott, és arra szólította fel, hogy hagyja el a köztévét. Szerinte még nem költözött be, de az ő szellemisége átjárja az épület falait, az orosz propaganda 0-24-ben folyik a közmédiából – tette hozzá. Példaként felhozta Georg Spöttllét, aki szerint az ukránok lépték át a vörös vonalat. Kanász-Nagy szerint szégyen azt sugallni, hogy okkal támadták meg Ukrajnát.

Paks 2 kapcsán leszögezte, ezt az atomerőművet orosz pénzből, orosz technikával. nem szabad megépíteni. Orbán olyan hadúrral akarja megépítetni, aki bombázza a nukleáris erőműveket Ukrajnában. Elképzelhető szerinte, hogy Paks2 egyik titkos záradékával kényszeríti Putyin arra Orbánt, hogy kilépjen a NATO-ból.

Hajnal Miklós is a köztévében elhangzottakat kritizálta, szerinte a köztévé dolgozói már Putyin csatlósai. Elmondta, hogy értesülése szerint idén még arra sem lesz mód, hogy 5 percen keresztül beszélhessenek az ellenzéki képviselők a köztévében a kampány alatt.

„Kedves propagandisták, elvtársak, vége!” - üzent a közmédiának.

Ujhelyi István arról beszélt, hogy Fidesz szavazók 40 százaléka ma már úgy gondolja, keletre kell haladni, és az egynegyede szerint fel kellene váltani a brüsszeli együttműködést moszkvaira. Szerinte ez a választékosok kérdése, hogy a putyinizmus Orbánisztánban meg tudja-e fertőzni az embereket ezzel a marhássággal, aminek igazat adnak a fideszesek. A putyinizmus ide költözik-e közénk? - tette hozzá.

Polyák Gábor arról beszélt, hogy esélye sincs bejutni az ellenzéknek ebbe a köztévé épületébe. Ez nem a sajtó szabadsága, hanem a gyűlölködés szabadsága, megbélyegzik azt, aki más, ebben élünk 12 éve – fogalmazott, hozzátéve: ahol propaganda van, ott nincs újságírás, a propaganda megvezeti, lenézi az embereket.

A propaganda ellenségeket gyárt, a propaganda eredménye a háború. Nálunk is háború van, egy hideg polgárháború, ami nem vezetett sehova, mi legyünk azok, akik értik, hogy a sajtószabadság legfőbb célja, hogy megértsük egymást – magyarázta a médiaszakember.

Az Egységben Magyarországért szakmai kabinetvezetője néhány programpontot is felsorolt. Biztosítják a tájékozódás szabadságát, a közérdekű adatok legyenek nyilvánosak. Új közmédia építése, ami nem egy pártot szolgál, s ha nem lehet másképp, akkor helyettük, mellettük csinálnak valami újat. Legyen önálló hírügynökség. A következő években egyetlen fillér állami hirdetést sem költenek el a sajtóban. Felülvizsgálják a KESMA és a Médiahatóság működését, médiaoktatást indítanak az iskolákban.

Márki-Zay Péter azzal a példával szolgált az állami propagandára, hogy felismerte őt egy 5-6 éves kisfiú Kisvárdán: ő a mini Feri. A miniszterelnök-jelölt szerint viszont az „agymosott tömegek” sohasem fogadják el, hogy hazugság, hogy az ellenzék részéről bárki fegyvereket, katonákat akar Ukrajnába küldeni, Orbán Viktor szállít fegyvereket Ukrajnába, magyar gépeken – tette hozzá.

Videofelvételről készített kép az Egységben Magyarországért tüntetéséről az MTVA Kunigunda útjai székháza előtt 2022. március 6-án. MTI/MTVA

Ugyanakkor szerinte a közmédiában nem beszélnek Szájjerről, Kaletáról, Simonkáról vagy Boldogról, és arról sem hogy a második legszegényebb ország lett hazánk, és hogy az egész világon tavaly nálunk haltak meg a legtöbben a koronavírusban népességarányosan, vaghy hogy rekord deficit lesz. Orbán Viktor az összes háborúját elbukta, rá lehet bízni egy háború menedzselését? - fogalmazott Márki-Zay Péter.

Magyarországon nincs demokrácia, és nem lesz szabad választás, ezt előre megmondjuk, ahol agymosás van, nincs szabad választás – szögezte le Márki-Zay Péter. Azt követelte az ellenzék nevében, hogy legyen lehetőségük bemutatni az ellenzék programját, hagyják abba a hazudozást, és álljon ki Orbán Viktor egy nyílt vitára.