A Fidesz-KDNP képviselői meg sem jelentek, amikor Iványi Gábor ügyét tárgyalta volna a Költségvetési Bizottság

- jelentette ki Iványi Gábor a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón.

A parlament költségvetési bizottsága tárgyalta volna azt az ellenzéki javaslatot, hogy az állam rendezze Iványi Gábor szervezetével, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel fennálló 12 milliárd forintos tartozását. Ebből ki tudnák fizetni a 3 milliárd forintos elmaradt adót, ami miatt a NAV razziázott februárban a MET épületében.

Azonban a Fidesz-KDNP képviselői ezúttal sem jelentek meg az ülésen, amely így nem volt határozatképes.

- közölte Varju László, a költségvetési bizottság DK-s elnöke, míg Bősz Anett, a testület szintén DK-s tagja szerint ami Iványiékkal történik, az szimbóluma annak, amit 2010 óta megvalósít az Orbán-kormány.

- tette hozzá Bősz Anett.

Potocskáné Kőrösi Anita is szolidaritásáról biztosította Iványi Gábort, de kitért a 400 forintos euró árfolyamra is. Arra felhívta a figyelmet, hogy a költségvetési bizottság ülésiről rendre hiányoznak a kormánypárti képviselők.

Ha megnézzük a környéken élőket, a szlovákok és a szlovének biztonságban vannak, az euró zóna biztonságában, míg a forint rosszabbul teljesít, mint a román lej. De ugyanígy a cseh korona és a lengyel zloty is jobban teljesít. A kormányváltásnak ez is az egyik fontos és meghatározó feladata, mert biztosítani kell, hogy a gazdasági, társadalmi és szociális biztonságot is megadjuk a létbiztonság mellett