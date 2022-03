Háború: eddig 167 ezer ukrán menekült érkezett hazánkba

Példaértékűnek nevezte a háború elől menekülők segítését, ellátását Szentkirályi Alexandra hétfőn Aranyosapátiban, ahol a határtérségben felállított segítségpontok végiglátogatása után megtekintette a térség legnagyobb, az adományok elhelyezésére kialakított 5000 négyzetméteres raktárát - írja beszámolójában az MTI.

A kormányszóvivő a sajtótájékoztatón elmondta,

eddig 167 000 menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra.

„Nem tudjuk”, mit tartogatnak a következő napok, az érkezők száma várhatóan nem fog csökkenni, de „fel vagyunk készülve” valamennyi menekült fogadására – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy vannak olyanok, akik csak néhány órát szeretnének pihenni, amíg a rokonok megérkeznek értük, de olyanok is jönnek, akik nem tudják, hová menjenek, mit csináljanak. Őket a katasztrófavédelem munkatársai viszik el a szálláshelyre, ahol meleg ételt és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak számukra.

A határ túloldalán Asztélyon az Ökumenikus Segélyszervezet működtet segítségpontot: ott a segítségnyújtás mellett felmérik azt is, mire van a menekülőknek szükségük, hogy a magyar oldalon is fel tudjanak készülni a fogadásukra.