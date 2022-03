Márki-Zay Péter: A békéhez az orbáni politikának véget kell vetni

Európa területén háború dúl. Az új helyzet új választás elé állít mindannyiunkat. Az én generációmnak megadatott Európa történelmének leghosszabb békés korszaka. A békét az európai integráció hozta el. Nem voltunk különösebben hálásak ezért a békéért, mert magától értetődőnek vettük

- kezdte Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje a közösségi oldalán közvetített, a nemzethez intézett beszédét.

Márki-Zay szerint az orosz támadással megváltozott körülöttünk a világ, a magyarok pedig pontosan tudják, mit jelent, ha egy megszálló hadsereg fegyverrel próbálja letörni egy nemzet szabadságvágyát. Tudjuk azt is, milyen az orosz birodalom szomszédságában és szorításában élni – ráment erre negyven évünk, ráment a szabadságunk, ráment a jólétünk.

Most újra át kell rendeznünk az életünket. És ezt magunknak kell megtennünk, nem dönthet senki helyettünk. Ez a döntés nem lehet másé, csakis a népé. Mindannyiunk érdeke, hogy ez a gyilkos háború minél előbb véget érjen, és ne követeljen újabb és újabb életeket. Nők és ártatlan gyermekek életét. Életerős férfiak életét, akiknek joguk látni felnőni a gyermekeiket. Kárpátaljai magyar testvéreink életét

- szögezte le az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki szerint most utat kell választanunk és irányt kell váltanunk, mert az orbáni politika megbukott Magyarországon.

Orbán szerinte Putyin modelljét követi: illiberális állam, korrupció, a kiváltságosok gazdagodása, iparágak ellopása, civilek és kisebbségek elleni támadások, a szabad sajtó felszámolása, közpénzből fizetett politikai propaganda. Putyin háborúja is így kezdődött, a Nyugat szidalmazásával, az Európai Unió és a NATO egységét bomlasztó szavak kimondásával. Ez folyik évek óta az orosz propagandából és ez folyik a magyar közmédiából is. A békéhez ennek a politikának véget kell vetni Márki-Zay Péter szerint.

A Nyugat a függetlenség, a Nyugat a szabadság, és a Nyugat a szolidaritás. Az Európai Unió a Nyugat. A NATO a Nyugat. Azok a szövetségek, amelyek egyedül képesek garantálni Magyarország jövőjét, fizikai és anyagi biztonságát

- jelezte erős nyugati elkötelezettségét Márki-Zay.

Paks2-ről szólva elmondta, hogy Ukrajna lerohanása után a napnál is világosabb, hogy Magyarország energiabiztonságát nem a Putyintól való függés erősítése, hanem éppen az ettől a béklyótól való fokozatos elszakadás szolgálja. A magyar energiaárakat nem egy ma is hétéves késésben lévő, még papíron sem működő erőmű befolyásolja véleménye szerint, amellyel szemben a szankciókat egyébként a Fidesz is megszavazta az Európai Parlamentben.

Márki-Zay szerint a magyar kormány tévútra vezette a gazdaságot: összeomlott a forint, a magyar valutánál csak az orosz rubel veszített többet az értékéből, de a háborúban álló Ukrajna fizetőeszköze sem zuhant annyit, mint a forint. Magyarországon már januárban is Európa legnagyobb inflációját érzékeltük, és a háború hatásai újabb súlyos áremelkedésekkel fenyegetnek, az élelmiszerárak további növekedésével, miközben az Orbán-kormány alkalmatlan politikája enélkül is megélhetési válságba taszított százezreket. Orbán Viktor elvesztette ezt a harcot is, mint az összes többit, amelybe belevágott.

Az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje szerint ebben az új helyzetben nekünk újra választanunk kell a következőek között:

Ereszen lecsúszó ország vagy szabadon emelkedő nemzet?

Kelet vagy Nyugat?

Az új Szovjetunió vagy az Európai Unió?

Orbán és Putyin vagy a biztonságot garantáló Egységben Magyarországért szövetség?

A történelem sötét oldala vagy végre-valahára a történelem jó oldala?

Akik a Nyugatot, akik Európát, akik a történelem jó oldalát választják, akik békét és biztonságot szeretnének, csatlakozzanak a szabadságszerető magyarok tömegeihez. Álljunk ki közösen a háború ellen, álljunk ki a békéért, a biztonságért és a szabadságért március 15-én délután 3 órától Budapesten, a Műegyetem rakparton. És legyen ott mindenki április 3-án a választáson, hogy végre megszabaduljunk ezeréves történelmünk legkorruptabb kormányától

- zárta beszédét Márki-Zay Péter.