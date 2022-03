Jakab: "Győzni akarunk, mert sem az országnak, sem az ellenzéknek nincs további négy éve ebben a formában"

Jakab Péter, a Jobbik elnöke interjút adott a Magyar Hangnak, az érdekesebb témákat szemlézzük.

Szóba került a köztársasági elnök választás, pontosabban az Egységben Magyarországért jelöltjének, Róna Péternek a kiválasztása. Iványi Gáborban nem látta a Jobbik az integratív karaktert, aki képes megjeleníteni a nemzet egységét.

"És mennyire igazunk lett! Amikor kiszivárogtak a hírek, hogy nincs mögötte egységes ellenzéki támogatás, Iványi Gábor azt nyilatkozta, hogy neki az is elegendő, ha öt párt jelöli. Úgy éreztem, nem értette meg, hogy az elmúlt évek ellenzéki politikája miről szól, hogy a személyeknél most már sokkal fontosabb az egység."

Róna Péter viszont csak akkor vállalta, ha mind a hat párt támogatja.

"Mennyire másként hangzik! Egyből megértette, hogy itt minden, de valóban minden az egységről szól. Márpedig aki az ellenzéket nem tudja egységbe kovácsolni, az a nemzetet még annyira sem lenne képes"

- fogalmazott Jakab Péter.

A közös listán található nevekkel kapcsolatban arról beszélt, ez szuverenitási kérdés. Nem venné magának a jogot, hogy megítélje a többi párt döntését.

"A Jobbikban a szakmaiság volt a legfontosabb szempont, illetve pártelnökként szakítani akartam azzal a hagyománnyal, hogy az elnökségi tagok automatikusan bekerülnek a parlamentbe"

- tette hozzá.

"Nekem nem kell szeretnem Gyurcsány Ferencet, a melóstól sem kérik, hogy szeresse a kollégáját, annyit kérnek tőle csupán, hogy állítsa elő a tökéletes terméket. Az én főnököm a választó, aki azzal bízott meg, hogy váltsuk le ezt a kormányt. Aki ezt nem képes elfogadni, megvalósítani, keressen magának másik szakmát"

- fogalmazott az esetleges személyes aggályokkal kapcsolatban.

Hasonló a helyzet Márki-Zay Péter:

"Vele sem kell jóba lennem, együtt kell dolgoznunk. A választók ennyit kértek, és ezt teljesítem. (...) Hogy Péterrel voltak határvillongásaink, az, mint az előbb is mondtam, természetes, de három hónap alatt rendeztük a sorokat. Nyilván nem a legjobb csillagállás, ha a kampány közepén kell megtanulnunk egymást, de megtanultuk."

Ennél is érdekesebb, amikor az ellenzéki ígéretekre kérdez rá a Magyar Hang.

"Az államkassza nyilván nem lesz tele, de nem is lesz teljesen üres. A polgárok kormányváltás után is fognak adót fizetni, még ha a minimálbér adómentes is lesz, és az alapvető élelmiszerek áfája 27-ről 5 százalékra csökken. Mindemellett ott az uniós támogatás, ami nem a hatvanpusztai majorságba fog áramlani, hanem az egészségügybe, a bérfejlesztésre, a nyugdíjak svájci indexálásának bevezetésére. Plusz van egy 6000 milliárd forintos helyreállítási alap, amit jelenleg azért parkoltatnak, mert Magyarországon sem jogállam, sem független igazságszolgáltatás nincs.

Tudom, hogy népszerűtlen, de innen, az ellenzéki oldalról képtelenség időpontokat mondani, hogy melyik programpontunkat mikor tudjuk megvalósítani.

Amihez nem kell pénz, azt kvázi azonnal, de hogy mikor tudjuk duplájára emelni a családi pótlékot, vagy hogy évente öt- vagy tízezer bérlakást tudunk építeni, arra április 3-a után érdemes visszatérni. A pénzbőség zavarával egészen biztosan nem fogunk küzdeni, de a programot az első nappal elkezdjük megvalósítani" - magyarázta.

Az Egységben Magyarországért viszont le akarja váltani az Orbán-kormányt.

"Az lenne borzalmas, ha maradna az Orbán-kormány. Orbán birodalma az unió legkorruptabb országa, a magyarság az unió legszegényebb nemzete. Ennyit egy közönséges tolvaj képes összehozni. Úgyhogy győzni akarunk, mert sem az országnak, sem az ellenzéknek nincs további négy éve ebben a formában"

- szögezte le Jakab Péter.