Majka szerint „egy nyomorult csaló" Gődény

- írja saját közösségi oldalán Majka.

Véleménye szerint Gödény "egy nyomorult csal, aki a legnagyobb kamukkal tömi tele az egyszerű ember eszét. Úgy véli, nincs annál alávalóbb dolog, hogy a képességeit arra használja, hogy lopjon és uszítson.

„Számomra felfoghatatlan de tény, hogy vannak akik tátott szájjal hallgatnak, néznek téged. Nagyrèszük persze nem is sejti ,hogy bár te a neved a mai napig tudományos fokozattal használod (Dr.), de kábé annyira vagy orvos, mint én operaènekes."

Feltette a kérdést Majka, hogy mi jöhet még ezután.

"Holnaptól a kamu táplálékkiegészítőid mellé jódtablettát is elkezdenèl árulni? Hogy a francba tud egyáltalán bármilyen normális cég is azonosulni veled? Minden helyzetet meglovagolva próbálsz a felszínen maradni. Birkázod azokat, akik az ésszerűségre, gyakorlatra, tudományra hagyatkozva alkotnak véleményt, közben meg te vagy aki igazi birkàknak hazugságokkal tömi a fejét, hogy ők cserèbe a zsebed tömjék tele. Ha valaminek a doktora vagy, akkor az a hazugságoké…."

Hozzátette, hogy Gödény teljesitményének a csúcsa, hogy támogatja az oroszok háborúját.

„Pacifikálásnak nevezni, szimpatizálni vele (ha az minimálisra csökkenti az ukrán nép szenvedését) nettó faszfejsèg. Hát hogy a büdös picsába alszol te? Remèlem a választások után ( mikor már senkinek nem lesz szüksége rád) elsőként leszel felelősségre vonva. Viszek majd be neked magnéziumot, meg B6 vitamint, hogy idegileg jol bírd a stresszes hétköznapokat. Teszek be mellé majd egy pár doboz antibiotikumot, meg fájdalomcsillapítót is, hátha egy ukrán bűnöző lesz a cellatársad"