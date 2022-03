Jakab Péter: „Orbán soha nem Moszkvát akarta megállítani, hanem Brüsszelt, végül háború lett belőle”

A korai időponthoz képest vasárnap reggel 9 órakor sokan voltak a balmazújvárosi piacon, ahol Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere, az Egységben Magyarországért közös jelöltje és Jakab Péter, a Jobbik elnöke tartott utcafórumot. Az ukrán-orosz háború is szóba került, de az ellenzék már korábban is jelezte, hogy a Fidesz kampánytémává teszi a háborút, ahogyan négy éve például a migránsokat. Hajdú-Bihar megye 6. számú választókerülete egyébként az úgynevezett billegő, vagy más néven nyerhető körzetnek számít, ezért is beszéltek főleg olyan kampánytémákról, amelyek a közelgő választásról szóltak.

Balmazújvárosban nem az óvodások nemi átalakító műtétje a legfontosabb gond, hanem hogy például már 400 forint az euró árfolyama, a magas benzinárak - már ha van elég benzin - és hogy elszálltak az árak, legyen szó élelmiszerről vagy építőanyagról

- hívta fel a figyelmet a jelenlegi helyzetre Jakab Péter.

A Jobbik elnöke kitért a kormányzat botrányos ügyeire, kiemelve, hogy Völner Pál mindezek ellenére bement a parlamentbe, hogy Novák Katalinra szavazhasson.

És erre mondta a végrehajtó maffia feje, hogy a Völner olcsó volt... Komolyan? 83 millióért olcsó? Akkor ki a drága és miért van még szabadlábon? Persze értem én, hogy a 83 millió eltörpül a 13 milliárd mellett, amit Tiborcz István tett zsebre

- tette hozzá.

Jakab Péter szerint Magyarországnak minden adottsága meglehetne, hogy Kelet-Európa Svájca lehessen, de ehhez egy valami hiányzik: egy tisztességes kormány. Szólt még az alacsony bérekről és nyugdíjakról, hangsúlyozva, hogy a brüsszeli, valamint más közpénzek lenyúlása, illetve az Orbán Viktor által hangoztatott olcsó munkaerő miatt nem volt képes 12 év alatt európai szintre emelni a magyar jövedelmeket.

Ráadásul már a minimálbér sem ér annyit este, mint reggel. Ha a nemzetben maradt még csöppnyi immunitás, akkor ennek a kormánynak április 3-án úgy meg kell buknia, mint a huzat! És utána elkezdődhet a valódi rendszerváltás

- hangsúlyozta a Jobbik elnöke.

Csatlakoztatjuk Magyarországot az Európai Ügyészséghez! Román mintára állítunk fel egy antikorrupciós hatóságot, ami a határ túloldalán működik. Ott tucatszámra zárják be a korrupt kormánytagokat, polgármestereket, úgyhogy felkészül Polt Péter!

Jakab Péter beszélt a 6 ezer milliárd forintos uniós helyreállítási alapról, amely helyett a kormány inkább orosz és kínai hitelt venne fel.

Ez a 6 ezer milliárd ott vár benneteket! Már most erősíthetnénk vele a forintot, emelhetnénk a nyugdíjakat és a béreket, csökkenthetnénk az alapélelmiszerek áfáját, de az EU-nak volt egy szigorú kikötése, hogy Orbánék ezt a pénzt már nem lophatják el.

Az egészségügy rendbetétele mellett kiemelte, hogy hazánkban évente 30 ezer ember hal meg a várólisták hosszúsága miatt. A felsorolt problémák, a bérek, az oktatás, az egészségügy, a szociális és társadalmi gondok, a jogrendszer visszaállítása, valamint az elszámoltatás a reményei szerint április 3. után a felálló új nemzeti egységkormány alapvetései lesznek.

A Jobbik elnöke végül szólt az Ukrajnában zajló háborúról is. Jakab Péter szerint látható, hová vezetett Orbán Viktor külpolitikája, amivel Vlagyimir Putyin személyében egy keleti agresszort támogatott.

Putyin előtt hajlongott évente és közben a saját nyugati szövetségeseit rugdosta páros lábbal, de Orbán soha nem Moszkvát akarta megállítani, hanem Brüsszelt, végül háború lett belőle. Ezért április 3-án arról is kell döntenünk, hogy hova akarunk tartozni! Szent István király ezer évvel ezelőtt eldöntötte, hogy Magyarország helye Európában van. Nekünk is döntenünk kell! Háború vagy béke, kelet vagy nyugat, Putyin vagy Európa? De minden jóravaló magyar ember tudja a jó választ

- zárta beszédét Jakab Péter, a Jobbik elnöke.

Ezután Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere, az Egységben Magyarországért közös jelöltje szólt. A polgármester főleg azzal kezdte, hogy közel 70 ezer ember lakik a Hajdú 6-os választókerületben, ezért kampányában főleg a helyi ügyekre helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor jelezte, támogatják Ukrajnát és az ukrán menekülteket, elítélik az orosz agressziót, de hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a kormány ezzel elterelje az emberek figyelmét a választásról.

Hegegdűs Péter, Egységben Magyarországért Hajdú 6. vk. Alfahír

Városunk teljes szolidaritást vállal a menekültekkel, azonban április 3-án nem erről fogunk dönteni, hanem a következő négy évről! Minket nem a háborútól kell megvédeni, hanem az inflációtól, az alacsony bérektől, az önkormányzatiság eltörlésétől! Rakjuk rendbe az egészségügyet, az oktatást, a szociális szférát, a pedagógusok bérét és még egy sor problémát oldjunk meg! Ne hagyjuk tehát, hogy a külpolitika, a háború állandó emlegetése elterelje a figyelmet a lényegről, hogy le kell váltani az Orbán kormányt

- jelentette ki végül Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere, az Egységben Magyarországért közös jelöltje.

Jakab Péter és Hegedűs Péter egész vasárnap a választókerületet járta. Balmazújváros után Hajdúböszörményben, aztán Hajdúdorogon, majd Hajdúnánáson találkoztak a választókkal. Végül Polgáron esti utcafórumon zárult Jakab Péter és Hegedűs Péter napja.