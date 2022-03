A Hit Gyülekezete lelkésze szerint a Pride miatt támadhatták meg az oroszok Ukrajnát

Nem állnak messze az igazságtól azok a szellemi emberek, akik a mostani helyzetet is a bűnnel, a Pride-dal, a homoszexualitással, a melegházassággal, ezek térhódításával hozzák összefüggésbe.

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete lelkésze a Hit Parkban tartott összejövetelen ezeket a tényezőket nevezte meg az orosz-ukrán háború lehetséges előidézőjeként.

A Fidesz-kormánnyal is szimpatizáló egyházi vezető tehát azt hangoztatta szaporán bólogató hívei előtt, hogy a Pride, a homoszexualitás és a melegházasság miatt törhetett ki az orosz-ukrán háború, és csak akkor lesz vége, ha az ukránok megtérnek.

Ugyanakkor Németh Sándor plagizált, mivel nem saját kútfőből mondta amit mondott, hanem csak megismételte, amit az orosz ortodox egyház feje, az egykori KGB-s Kirill pátriárka hangoztatott korábban.

Az Azonnali.hu által idézett orosz egyházfő ugyanis szintén arról prédikált, a liberalizmus és a Pride miatt támadták meg az oroszok Ukrajnát. A Moscow Times szerint így szólt beszédében:

„A helyzet eldönti, Isten melyik oldalán áll az emberiségnek: a meleg büszkeség rendezvényeinek támogatói, az ezeket megengedő kormányok, vagy a kelet-ukrajnai ellenfeleik mellett.”

Az oroszországi ortodox egyház egy ideje nyíltan Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb bázisa. Ez elismerésekben is megmutatkozik: 2019-ben Kirill pátriárka az Orosz Tudományos Akadémia tiszteletbeli professzora lett annak ellenére, hogy a mobiltelefonokat is az antikrisztus eljövetelének segítőjeként írta le, de jelentős szerepe volt abban is, hogy börtönbe zárták a Pussy Riot nevű zenekar két aktivistáját is, amiért performanszt tartottak egy olyan templomban, amiben amúgy az egyház autómosót is üzemeltet.

Németh Sándor pedig úgy tűnik, nemcsak hűségesen idézi Kirill pátriárka szavait, hanem szinte szolgaian másolja a hatalomhoz fűződő viszonyát is az orosz ortodox egyház fejének.

A Hit Gyülekezete lelkésze egyébként rendszeresen kampányol a Fidesz és Orbán Viktor mellett is.

Az Alfahír nemrég azt követően kereste meg Németh Sándort, hogy az egyik Vidám Vasárnapon arról beszélt, a 2022-es választás tétje tulajdonképpen az, hogy a nyugati globalisták természetellenességéhez felzárkózni kívánó ellenzék győz, vagy pedig az emberekért dolgozó jelenlegi kormány marad-e hatalmon.

Németh Sándor a Fidesz-ízű beszédéről: ez egy elvi álláspont, ami nyilván érinti a pártpolitikát is Mindenki szabadon dönthet arról, kire szavaz áprilisban - erről Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze beszélt az Alfahírnek, megjegyezve, tisztában van vele, hogy a baloldalon és a jobboldalon is vannak globalisták, ahogy hazafiak és nemzeti gondolkodású emberek is.

Lapunk kérdésére Németh Sándor úgy fogalmazott, hogy ez nem számít pártpolitikának, mert szerinte ez egy elvi álláspont volt.

Németh Sándor a háborúval kapcsolatos beszédében meg sem említette az orosz támadás fő okait, például a területszerzést. Helyette ugyanolyan lelkesedéssel mondta fel az orbáni pártpolitikát, mint a volt KGB-s Kirill pátriárka a putyini demagógiát.