Véletlenül az ellenzéki nagygyűlés buszára szálltak fel a dunapataji békemenetesek

Néhány, a kormánypárti Békemenetre igyekvő dunapataji lakos véletlenül nem a fideszes Font Sándor által szervezett járatra szállt fel, hanem egy másik buszra, amely a kormányváltó nagygyűlésre szállított utasokat - írta meg a 24.hu.

Kalocsáról az ellenzéki nagygyűlésre egy buszjárattal utazhattak az ellenzéki szimpatizánsok a fővárosba, amely Dunapatajon is megállt, hogy felvegyen egy szintén a kormányváltó nagygyűlésre tartó embert, vele azonban még három másik ember is felszállt. Indulás után a Bács-Kiskun megyei 3. választókerület közös ellenzéki képviselőjelöltjétől megkapták a kék szalagokat és az ellenzék kampánydalának szövegét is.

Magóné Tóth Gyöngyi Mária, az ellenzék közös jelöltje szerint a társaságnak ekkor lett gyanús, hogy nem a békemenetes társaságba kerültek.

Miután kiderült számukra, hogy nem a fideszes Font Sándor buszán utaznak, ragaszkodtak hozzá, hogy Soltvadkerten leszállnak, pedig fel is vihettük volna őket Budapestre

– ismertette a történteket a DK politikusa.