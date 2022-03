Már csak 8 napjuk van regisztrálni a választásokra azoknak, akik külképviseleteken szeretnék leadni szavazatukat

Erre hívta fel a figyelmet az Egységben Magyarországért sajtóközleményében.

A külföldön élő magyarok akár a kormányváltást is eldönthetik, hiszen a korábbi évek tapasztalata alapján többségük az ellenzékre adja a voksát. Ez nem meglepő, hiszen az elmúlt 12 évben a Fidesz mindent megtett, hogy a külföldre költözött magyarok szavazáshoz való jogát megnehezítse. A „Gyere haza magyar” szlogenen kívül semmi mást nem kaptak a kormánytól



- hangsúlyozták az ellenzéki pártok miért is tartják kiemelkedően fontosnak a külhoni magyarok voksolását. Emlélkeztetnek arra is, hogy a magyar lakcímmel rendelkező, de külföldön élő magyarok nem szavazhatnak levélben, csak személyesen a kijelölt külképviseleteken. Ehhez, azok kívül, hogy akár órákat kell utazniuk és az utazásra egy kisebb vagyont elkölteniük, március 25. 16:00-ig be kell nyújtaniuk a külképviseleti szavazásra vonatkozó kérelmet az állandó lakcím szerinti illetékes helyi választási irodának online, levélben vagy személyesen.

2018-ban több mint 53.000 magyar szavazott külképviseleten, az eddigi tendenciák alapján van rá esély, hogy ez a szám idén még magasabb lesz. Franciaországban, Svájcban és Kanadában például már most többen regisztráltak a határidő előtt 8 nappal, mint 2018-ban összesen. Lisszabonban és Hágában is már legalább annyian leadták a regisztrációjukat, mint 4 éve, de időarányosan Berlinben és Düsseldorfban is aktívabbak a kint élő magyarok. A négy évvel ezelőtti számokhoz képest azonban München, London és a teljes Egyesült Királyság magyar diaszpórája kissé le van maradva, melyek fontos bázisai a külföldi magyarságnak.

Az Egységben Magyarországért igyekszik minden segítséget megadni a külföldön élő választóknak. Az egysegbenmagyarorszagert.hu oldalon minden fontos információ megtalálható a külföldön történő szavazással kapcsolatban, az ellenzéki pártok mozgósításának köszönhetően pedig több, mint 45 külképviseleten lesz ellenzéki választási megfigyelő - zárják a közleményt.