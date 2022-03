Mire valók a forgóátvezetések és forgócsatlakozók? (x)

A forgóátvezetők és forgócsatlakozók igen elterjedtek az iparban, egy laikusnak azonban valószínűleg nem sokat mondanak ezek a kifejezések. Pedig számos olyan terméket használunk nap mint nap, amelyek gyártáshoz elengedhetetlenek ezek az alkatrészek.

Hogy pontosan miért, és mi célt szolgálnak a forgóátvezetők és -csatlakozók, azt továbbolvasva tudhatja meg.

A forgóátvezetők és -csatlakozók feladatai

Kezdjük talán a forgóátvezetőkkel: ezeket a termékeket egy forgó géphez, például egy hengerhez csatlakoztatják. A vezető aztán átveszi - ebben az esetben - a henger forgó mozgását, így pedig be- és kivezeti, vagy éppen átvezeti az adott közeget.

A közeg nagyon sokféle lehet. Igen elterjedtnek számít a hidraulika olaj, a gőz és a levegő, ugyanakkor a hűtő- és fűtőközegek is gyakran előkerülnek a termelés során.

A forgócsatlakozók szerepe ez alapján már talán egyértelmű: kisegítő elemként segítik a rendszer hibátlan és pontos működését.

Milyen forgóátvezetők léteznek?

Ahogy már említettük, a forgóátvezetések és forgócsatlakozók többféle ipari folyamat során is előkerülnek, illetve többféle közeggel is meg kell birkózniuk. Ennek megfelelően többféle típus és modell is rendelkezésre áll, például a Monojet forgóátvezetők és forgócsatlakozók kínálatában.

A közeg döntően meghatározza, hogy milyen típusú tömítésre van szükség. A legtipikusabbnak a grafit tömítés számít, ugyanakkor a SiC tömítés szerepe sem elhanyagolható.

A forgóátvezetőket a bevezetések száma alapján is elkülöníthetjük egymástól. Így aztán léteznek egy-, két-, háromutas, illetve többutas alkatrészek is. Hogy pontosan mekkora forgócsatlakozó szükséges egy rendszerhez, azt elsősorban a rotor mérete határozza meg.

Az iparban a menetes (bal/jobb) forgórészek számítanak a leginkább elterjedtnek, emellett azonban megkülönböztethetünk karimás verziókat is. Utóbbiaknál a fix és a laza karimás forgórészek dominálnak.

Végül említsük meg azt is, hogy a forgóátvezetők háza többféle anyagból is készülhet. A kínálat ezen a téren igen nagy: réz, bronz, rozsdamentes és saválló, hogy csak a legnépszerűbb verziókat említsük.

Hol alkalmaznak forgóávezetőket és -csatlakozókat?

Majdhogynem egyszerűbb lenne felsorolni azokat az ipari területeket, ahol nincs szükség ilyen berendezésekre. A rend kedvéért azonban következzen néhány szektor, ahol egyenesen elképzelhetetlen a termelés forgóátvezetés nélkül:

Acélipar

Textilipar

Élelmiszeripar

Nyomdatechnika

Ipari szárítógépek

Faipar

Az sem mindegy természetesen, hogy milyen gyártó és szolgáltató mellett tesszük le a voksunkat. Ami a gyártókat illeti, kifejezetten jó választásnak számít a Maier, a Deublin és a Kadant. Ha pedig teljes körű felmérésre és szaktanácsadásra lenne szükségünk, a Monojet szakembereit érdemes keresni.