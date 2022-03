Mire jó egy fali olvasólámpa? (x)

Olvasni jó, olvasni öröm. Most nem az okostelefonon vagy tableten végrehajtott, órákig tartó böngészésről beszélünk, amikor kitekeredett nyakkal mereven bámulod a képernyőt. Nem. Mi a hagyományos “könyves”, papíralapú olvasásra gondoltunk.

Az olvasáshoz fény kell

Az olvasáshoz fény kell - méghozzá megfelelő intenzitású, erősségű, irányított - koncentrált fény. Olyan, ami nem zavarja a melletted élőket, de mégis alkalmat teremt arra, hogy egy jó krimi vagy romantikus regény társaságában kilépj a valóságból.

Az esti olvasás azonban nem fáraszthatja a szemed, nem terhelheti túl a látásod. Ilyenkor az általános világításként szolgáló mennyezeti lámpák nem biztos, hogy megfelelnek, szükséged lesz mondjuk egy fali lámpa segítségére, ami az Alkonylámpa kínálatában is megtalálható.

Fali olvasólámpa: közeledben a megoldás

Ma már nem kell egy stresszes nap után azzal fárasztani magad, hogy a konyhaasztalnál ülve a lehúzhatós lámpa fényénél olvasd el az újságot - vagy a fentebb említett könyveket. A hálószobában felszerelt fali olvasólámpák segítségével olyan koncentrált fényt tudsz létrehozni, amely az adott felületet kellőképpen megvilágítja. Teszi ezt úgy, hogy közben a melletted éppen alvásra készülő párodat egy pillanatra sem zavarja.

Azt, hogy mennyi fény kell az olvasáshoz, megosztja a szakértők véleményét is. A legtöbben az arany középutat javasolják: azaz a fény ne legyen se túl erős, se túl gyenge, mert mindkettő károsan hat. A túl erős fény rontja a látást és megnehezítheti a későbbi elalvást. A félhomály szintén negatívan hat, mert megerőlteti a szemizmokat. Fontos tudnod, hogy még egy e-book olvasó mellé is mindenképpen LED olvasólámpát érdemes használni, mert ellenkező esetben ez is nagyon károsíthatja a szemeidet.

Csakis LED-et válassz!

A fali olvasólámpák esetén is LED-es változatok jöhetnek csak szóba. Miért? Feltételezhetően hallottál már a LED technológia innovatív megoldásairól, amelyek annyiféle előnyt tartogatnak, hogy nem lehet mellettük szó nélkül elmenni.

Ezek az olvasólámpák esetén is érvényesek: költséghatékonyak, energiatakarékosak, hosszú élettartammal rendelkeznek. Nem kell tartanod attól, hogy túlmelegszenek, ahogy attól sem, hogy könnyen tönkremennek. A javukra szól az is, hogy évente a használatukkal megspórolt 80-90%-nyi energia árából sok hasznos dolgot tudsz majd vásárolni.

Hova szerelheted őket?

Ahova csak szeretnéd, hiszen te fogsz olvasni a fényüknél. Legnagyobb valószínűséggel a legtöbb hasznukat a nappaliban, a hálószobában vagy a konyhában veszed majd. A fürdőszoba elhanyagolható ebből a szempontból, a nedvesség ellensége mind az elektronikusan elérhető, mind a papíralapú olvasnivalónak.

A konyhában nem árt, ha van, hisz a szakácskönyvek leírásait könnyebben el tudod majd olvasni, esetleg a közeledben a konyhaasztalnál tanuló gyerekeid is könnyebben boldogulnak majd. A dolgozószobába is felszerelheted, bár lehet, hogy ott egyébként is rendelkezel olvasólámpával.

Szerezz be te is egy-két fali lámpát, és élvezd az általuk nyújtott előnyöket!