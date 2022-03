Gyöngyösi Márton: Orbán csetlés-botlása a csatamezőn

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Nagyjából három hely maradt a világon, ahol nem tudják, vagy tagadják a nyilvánvalót: Ukrajnában ma a szabadság harcol az elnyomás ellen. Az egyik ilyen hely Oroszország, a másik Belarusz, a harmadik pedig Orbán udvartarása és olyan csatolt részei, mint a Fidesz, vagy kézivezérelt propagandamédiája.

Az, hogy a Putyin által ellenőrzött alternatív valóságban miért nem lehet kimondani, hogy mi zajlik Ukrajnában, az nyilvánvaló. Hogy Orbán és a Fidesz világában mi pontosan a hezitálás oka, arról egyelőre csak találgatni tudunk. Amit pedig látunk, az több mint ijesztő.

Sokszor elmondtam már én is, de megteszem újra: arra, amit most az orosz hadsereg Ukrajnában tesz, nincs magyarázat. Nincs olyan „geopolitikai érdek”, nincs olyan rosszul megírt törvény, vagy nemzetiségi ellentét, amely igazolná ártatlan emberek életének kioltását, városok lerombolását és azt, hogy valaki erőszakkal kényszerítse rá uralmát azokra, akik nem kérnek belőle. Ukrajnában ugyanis most ez történik. Az ukrán emberek akarata világos: nem kérnek Moszkvából. Sem az ukránul beszélők, sem az oroszul beszélők. Moszkva pedig fegyverrel akar ezért rajtuk bosszút állni. Oroszország agresszor, Ukrajna áldozat. Ez az igazság, minden más pedig mellébeszélés.

Még a korábban Moszkvával jó kapcsolatot ápoló európai szélsőjobboldali, sőt egyenesen autoriter politikusok is egyre inkább belátják ezt, és most mentik a menthetőt abból, ami a politikai tőkéjükből maradt. Salvini megpróbál ukrán menekülteken segíteni (ha el nem zavarják), Morawiecki és Janša pedig Kijevbe utazik, vállalva a háborús veszélyt. Egyes-egyedül Orbán Viktor tévelyeg a harcmezőn, és hadovál békemisszióról, ütközőzónákról, meg fontos orosz kapcsolatokról. Senki más nincs már mellette, saját korábbi barátai sem.

Március 15-én, amikor saját régi szövetségesei Kijevből, egy bunkerből üzenték meg a világnak, hogy mi zajlik Ukrajnában, Orbán Viktor egyszerűen egyenlőségjelet tett az agresszor és az áldozat közé, és azt mondta, hogy mindegy is, hogy mi a háború kimenetele. Nem tudom, hogy Orbán simán eltévedt az elmúlt 30 év politikai kódorgásaiban, vagy a saját maga által orosz álhíreken nevelgetett trollhadseregétől fél, esetleg Moszkvában tudnak róla valamit, amit nagyon nem szeretne, ha máshol is tudnának...

Hiszen hogyan lenne mindegy Magyarország számára, hogy mi a háború kimenetele? Putyin egyértelműen elmondta, hogy mit szeretne: elfoglalni Ukrajnát, és kiűzni Közép-Európából a NATO-t. Putyin terveiben nem Ukrajna lesz az ütközőzóna: azt elnyeli a birodalom. Az ütközőzóna mi volnánk ugyanúgy, ahogy 1956-ban és a Brezsnyev-doktrína idején. Amikor Orbán mai napig Putyint védi és az orosz igények megértéséről beszél, valójában azt mondja, hogy a magyarok érdekei elhanyagolhatóak, és a biztonságunk ára a behódolás. Hát ez volna a nagy szabadságharc? Ez volna a nemzeti büszkeség?

Orbán stratégiai nyugalma nem más, mint szemfényvesztés. Orbán azért nyugodt, mert azt képzeli, hogy az orosz szuronyok hamarosan Magyarország határaira érnek, az árnyékukban pedig kényelmesen építheti tovább egyeduralmát. Hiszen Moszkvát nem érdekli a demokrácia, nem érdekli a szabadság, és a magyar emberek jóléte sem. Egyedül a hűség érdekli, cserébe meg lehet, hogy még egy kis gázt is szállít. Ha pedig valaki szót emel, majd porrá löveti a városait, ahogyan Budapestet 1956-ban és Kijevet 2022-ben. Ez az orosz ütközőzóna jelentése, ez Putyin és közvetítője, Orbán ajánlata. Ezzel szemben egy valóban nemzeti érdeket képviselő kormány legfontosabb geostratégiai célkitűzése kell legyen, hogy Ukrajna területi integritása ne sérüljön és ezáltal Oroszország minél távolabb legyen tőlünk.

Ahogyan az oroszok el fognak bukni Ukrajnában, úgy Orbán is el fog bukni Magyarországon, mert mi nem kérünk még egyszer sem Moszkvából, sem a zsarnokságból. Maradunk Európában!

Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselő eredeti, angol nyelvű cikke itt olvasható.