Szilágyi Szabolcs: Mi most azt érezzük, amit Diósgyőrben a napos oldalon: együtt vagyunk, győzni fogunk!

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es számú választókerületében, Miskolcon a kormánypártok már 2018-ban sem érték el a 40 százalékos támogatottságot, azonban a parlamenti mandátumot mégis a fideszes Csöbör Katalin szerezte meg. Azóta a Fidesz-KDNP még tovább gyengült a városban, az egységes ellenzéki támogatással induló Veres Pál lett a megyeszékhely polgármestere. Azonban Miskolc további fejlődéséhez szükség van a 2022-es kormányváltásra, erről az Egységben Magyarországért képviselőjelöltje, a jobbikos Szilágyi Szabolcs beszélt az Alfahírnek. A tősgyökeres "avasi lakos" személyes motivációiról is mesélt. Interjú.

A tavaly októberi előválasztást biztos előnnyel nyerte. Mi történt azután, hogyan kezdett el felkészülni az országgyűlési választásokra?

Amikor megnyertem az előválasztást, a politikus énem ünnepelte a sikert, a politológus énem pedig egyből elkezdett elemezni. Hirtelen át akartam tanulmányozni a világirodalom összes létező választási stratégiáját, hogy ki tudjam választani a legmegfelelőbbet. Tudjuk jól, hogy a Fidesznek végtelen mennyiségű erőforrás áll rendelkezésére, és a gyűlöletkampányt is csúcsra járatják,

mi más eszközökkel versenyzünk, de amatőrnek nem szabad lennünk nekünk sem.

Szeretik a háborús retorikát, nekik ez küzdelem, nekünk inkább verseny, ami a pénz és az emberek között dől el. Ők pénzszórással, laptop osztogatással kampányolnak, mi az emberek között járva.

Nyerhetnek ezen a „versenyen” az emberek?

Bízom benne, hogy igen. Egy nagyon jó kampánycsapat alakult ki körülöttem, az ellenzéki pártok aktivistái, és civilek is segítik helyben a munkát, egy olyan mértékű összefogást sikerült megvalósítani, amit korábban egy politikai erő sem tudott létrehozni a rendszerváltás óta. Ezekben a történelmi időkben ez különösen fontos és nagyon motiváló tud lenni. Mi most azt érezzük az emberek között járva,

amit Diósgyőrben a napos oldalon: együtt vagyunk, győzni fogunk!

Egy ilyen feszített tempójú időszak az egyik legjobb lehetőség arra, hogy az ember jobban megismerje magát. Van lehetőség kiaknázni a képességeit, az elképzeléseit, tesztelni az akaraterejét. Önnek mit adnak ezek a hetek?

Most vagyok 33 éves. Ez az életkor jelképesen is nagy vízválasztó az életünkben. Ennyi idősen már tudjuk, mivel szeretnénk foglalkozni, jó esetben sikeresek is vagyunk benne. Én már évek óta részt veszek a miskolci politikai életben. Lassan 8 éve önkormányzati képviselő vagyok az Avason. Szeretem a munkámat, azt a közeget, amelyben segíthetek. Avasi lakos révén pedig itt tényleg otthon vagyok. Az avasiak is érzik bennem ezt a ragaszkodást. Nem tudok úgy elmenni a postára, a boltba, hogy ne állítsanak meg egy pár kedves szóra, ölelésre, vagy éppen azért, hogy felhívják a figyelmemet valamilyen megoldandó problémára.

Bennem még nem csalódtak az itt élők. Tudják, hogy felelőtlenül sosem ígérgetek.

Nekem van lelkem, és bizony igencsak furdalna, ha minden realitást mellőzve a csillagokat is lehazudnám az égről. Amire én azt mondom, hogy el lesz intézve, az bizony el lesz intézve. De ha csak annyit látok előre, hogy az eredmény kétséges, azt sem szégyellem bevallani. Engem őszinteségre neveltek a szüleim. Az én gerincem nem nádszálból van összefűzve. Nem hajlik parancsszóra. És ez most, a választások idején mutatkozik meg igazán. Látom, hogy lehetne másképpen is. Pénzért bármikor kaphatnék hatalmat. És embereket, akik lelkesen tapsolnak nekem.

Ígérhetnék szaftos projekteket befolyásos embereknek, akik a sikeres közbeszerzés után a kialkudott százalékot visszacsúsztatják a zsebembe. Működhetnék így is, hiszen az elmúlt években ez országos divat lett. De ez lopás.

Én pedig nem vagyok tolvaj.

Akkor nem az ígéretek oldaláról közelítsük meg a kérdést. Mik azok a területek, ahol mindenképpen segíteni kell a miskolci embereknek?

A legfontosabb, és országos probléma is az egészségügy helyzete. Nekünk olyan ágazatra van szükségünk, ahol megbecsülik az orvosok mellett a szakdolgozókat is, ahol egy politikától független tisztiorvosi szolgálat működik, ahol nem ürülnek ki a háziorvosi praxisok és nem kell több tíz kilométert utazni, ha baj van, és ahol a rászorulók számára gyógyszerár-plafont biztosítanak.

Szintén fontos a infrastruktúra kérdése, ahogy azt Orbán Viktor is mondta, szükség van vidéken "járható utakra". Gondoljunk csak 3-as számú főútra, vagy a Szentgyörgy útra az Avason, de bármelyik városrészt vagy települést lehetne említeni. A Futó utcát pedig a megnövekedett forgalom miatt szükséges kiszélesíteni.

Rendezni kell a tömegközlekedés helyzetét is. Ez csak úgy történhet meg, hogy Miskolc is visszakapja az állami normatív támogatását, és kárpótoljuk az MVK-t a Fidesz kifizetetlen, milliárdos számlái miatt. A kormányváltásnak és a plusztámogatásnak köszönhetően pedig a járatokat sűríteni kell.

Szilágyi Szabolcs Szilágyi Szabolcs - Facebook

Lassan elérkezik a választások napja. Ön számára mivel telik véghajrá?

A Velünk a Város frakció tagjaként, önkormányzati képviselőként, a rendészeti bizottság elnökeként eddig sem unatkoztam. Jelenleg igyekszem minél több emberrel személyesen találkozni, beszélgetni. Hiszek a személyes kapcsolódás erejében. Úgy dolgozom most, hogy április másodikán este nyugodtan hajtsam álomra a fejem. Hogy azt érezzem; megtettem mindent, ami rajtam múlt.

Mit gondol a jelenleg regnáló kormányzásról? Ön szerint az ő forgatókönyvükben szerepel olyan opció, hogy ellenzékbe kerülnek?

Elnézve azt az elképesztően aljas és hazug propagandát, amelybe több milliárdot beleölnek, azt mondom, hogy igen, és rettegnek tőle.

Elképesztő, hogy tényleg ennyit tudjanak felmutatni 12 év regnálás után. Fél mondatokat kiragadni, más szövegkörnyezetbe tenni, aztán mantrázni az elferdített valóságot. Azért néha kilóg a lóláb, legutóbb Orbán Viktor a vidékre tett beismerő vallomást. Azt mondta, nincs, ami a fiatalokat itt tartaná. Azt üzenem neki: Jó reggelt, miniszterelnök úr. Ezért kellene néha bejárni a Parlamentbe dolgozni, mert ott nagyon sokat beszél az ellenzék arról, hogy milyen nagy a kilátástalanság. De amíg nincs érdemi, konstruktív kommunikáció, a kormányoldalról a süketek és vakok párbeszéde folyik, addig fejlődés sincs. Az illiberális válasz a problémákra az, hogy: "boldog karácsonyt!". Nekem a válasz a problémákra: "üljünk le, beszéljünk róla, és találjuk meg a legoptimálisabb megoldást!"

Említette, hogy sokat beszélget az utca emberével. Egy-egy ilyen eszmecsere alkalmával milyen témák kerülnek elő? Milyen víziói vannak a városról?

Miskolc a kedvenc városom.

Szeretném, ha még az én életemben olyan szembeötlő változások történnének itt, amik tényleg a fejlődést jelentenék az itt élőknek. Az Avas például ékes példája ennek. Lassan, de biztosan teremtünk értéket a környéken. Miért is ne lehetne ezt átültetni a város más részeire is? Ezen kívül szívügyemnek tartom az emberek egészségét. Az Avasi Egészségház mintáját szeretném több helyen is viszont látni, hiszen nagyon jó projektnek tartom, hogy legyen a városrészeknek saját egészségügyi központja. A városfejlesztésről nagyon szívesen ötletelek, hiszen az mindannyiunk érdeke, hogy egy zöld, élhetőbb, szebb környezetben éljünk. Az MVK és általában a miskolci önkormányzati cégek szorult, eladósodott helyzetére már képviselőségem első napjaiban megoldást szorgalmaznék.

Olyan nincs, hogy a kormány egy tollvonással ellehetetlenítheti a városokat pusztán azért, mert ellenzékben vannak.

Hiszen azzal, hogy nem indul elég villamos, a saját szavazóit is bünteti! Szeretném az érdekpolitizálás helyett az értékpolitizálás divatját bevinni a Parlamentbe egyéni képviselőként, mert eddig a miskolci fideszes helytartóktól ezt nem láttuk. A Jobbik eddig is ezt az irányt követte, és a választási győzelmemet követően nem dönthetnek újra a miskolciak feje fölött, akaratuk, érdekük ellenében, illetve a városnak valódi érdekképviselete lesz.