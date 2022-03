Több helyen leálltak a mezőgazdasági munkák üzemanyaghiány miatt

A kormány legutóbbi üzemanyagárral kapcsolatos intézkedései komoly problémákat okoztak a mezőgazdaságban.

Az ATV Híradójának nyilatkozva a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) főtitkárhelyettese, Máhr András elmondta, hogy a MOL logisztikai problémákra miatt nem képes leszállítani a megrendelt gázolaj mennyiséget.

„Ennek az a konzekvenciája, hogy leállnak a tavaszi munkálatok”

– jelentette ki Máhr és hozzátette, hogy vannak olyan tavaszi munkálatok, amelyeket nem lehet halogatni, mert akkor nem lesz mit learatni az ősszel.

Kiemelte, hogy ráadásul a gazdák 90 százaléka a drágább, nagykereskedelmi áron jut gázolajhoz.

Tovább rontja a helyzetet a háború is, ugyanis az érinti a mezőgazdasághoz szükséges műtrágyatermelést is. Az ingadozó árak miatt a Nitrogénművek egy hete jelentette be, hogy leállítja a műtrágyák alapanyagául szolgáló ammónia gyártását.

„A nitrogén típusú műtrágyákat azt ammóniából gyártjuk. Az ammóniát pedig kizárólagosan földgázból gyártjuk. És mivel a világpiacon a földgáz ára, vagy Európában a földgáz ára oly mértékben lett volatilis, tehát napon belül két-két és félszeres, tehát 100 euró és 250 euró között mozgott, amit nem tud lekövetni egy műtrágya ár”

– fejtette ki korábban Bige László az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.