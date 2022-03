Lássuk az okmánytasak elnevezéseit! (x)

Papírtasak vagy öntapadós papírtasak, papír okmánytasak, dokumentumtartó vagy hosszabban: dokumentumtartó tasak. Docufix vagy Dokufix tasak. Biztos hallotta már ezeket a kifejezéseket.

Elárulhatom, hogy mindegyiket egyféle, a szállítmányozás és a logisztika területén rendkívül hasznos termék jelölésére használják. Ez pedig nem más, mint egy, a csomagok és mindenféle más küldemény gyors, hatékony és pontos kézbesítését támogató és sok esetben meg is könnyítő csomagolástechnikai segédanyag. A Relatív-A Kft. weboldalán az okmánytasak néven találhat rá.

A küldemény- és termékadatok biztonságban utaznak benne

Az okmánytasak elnevezés rendkívül találó. Elsődleges szerepe ugyanis ennek a többféle méretben és kivitelben kapható terméknek, hogy a továbbítandó küldeménnyel kapcsolatos fontos dokumentumokat bele lehessen tenni. Ezek a dokumentumok pedig magára a küldeményre ragasztott tasakban a szállítás és a kézbesítés teljes időtartama alatt biztonságban utazhatnak ott és informálhatnak, ha kell. Legyen szó a termékkísérő okmányokról, a fuvarozási dokumentumokról, szállítólevélről vagy számláról, a vámoltatást megkönnyítő iratokról, nem vész el semmi, nem gyűrődik és ázik el.

Az okmánytasak verhetetlen és praktikus csomagolástechnikai segédanyag. Partner a termékek pontos és biztonságos célba juttatásában.

Amilyen egyszerű, olyan nagyszerű

Nagyon sokan kedvelik az egyszerűen használható, megbízható okmánytasakokat. Nem véletlenül forgalmaz a Relatív-A Kft. többféle kivitelű terméket. Webáruházában megvásárolhatók színes kivitelű, többnyelvű szöveggel ellátott, de szövegmentes, csak simán átlátszó tasakok is. Az a közös mindegyikben, hogy a hátoldalukról a védőpapírt, a linert lehúzva fel lehet ragasztani őket a küldemény megfelelő helyére. Ebbe kell betenni a termékkísérő okmányokat. Ha ezeket is „bezárták”, biztonságban utazhatnak majd a küldeményen egészen a szállítás végeztéig. Tényleg egyszerű, nem?

Nagyon sokoldalúan felhasználható

Az okmánytasak használatát még az is igazán kedveltté teszi, hogy véd a víztől és a portól, valamint mindenféle egyéb szennyezőanyagtól is. Emellett még fokozottan biztonságos is, hiszen a tasak maga csak roncsolással nyitható és távolítható el. Nem véletlen, hogy milliók használják naponta a logisztikai ipar és a csomagolóipar területén. De a háztartások és a raktárak, kisebb cégek is egyre inkább kedvelik ezeket a polietilén alapú okmánytasakokat. Hiszen nagyon egyszerűen alkalmazhatók és rendkívül megbízhatók is. Miután könnyedén felragasztották a becsomagolt termékre, árura, küldeményre, nem esnek le egykönnyen, és sokféle adatot le lehet olvasni kinyitás nélkül is a bele helyezett dokumentumról. Például a címet vagy a termék adatait, a leltári számát.

A Relatív-A Kft. környezetbarát okmánytasakokat is forgalmaz már, melyek anyaga öko papír.