Egyedi pipák Olaszországból (x)

Ha az ember Olaszországra gondol, először talán az országban található prémium márkák ugranak be. Nem véletlenül, hiszen a mediterrán térségben csak úgy burjánzanak a luxuscégek, legyen szó divatról, autókról, esetleg étkezésről. Vagy éppen pipákról, hiszen Itáliában ezeknek a termékeknek is nagy hagyománya van. Cikkünkből az egyik legnevesebb olasz pipagyártót ismerheti meg.

Lorenzo Manola: az igazi kuriózum

A Lomardiában alapított Lorenzo Manola pipái valóban kiemelkednek a tömegből. Ha egy ilyen pipa van a birtokunkban, biztosak lehetünk benne, hogy sokan megcsodálják majd. Sajnálatos módon a Lorenzo cég mára megszűnt, a Humidorshop.hu pipái között azonban továbbra is elérhetők a termékeik.

A Manola fantázianévre keresztelt termékcsalád különlegessége, hogy az Olaszországban őshonos mediterrán cserjés hangából készítik őket. Méghozzá már-már művészi igénnyel, így ezek a pipák semmivel össze nem téveszthető megjelenéssel rendelkeznek.

Maga a Manola szó - ami a széria nevét kölcsönözte - azonban nem olasz, hanem spanyol. Azon belül is a 18. századi Madridhoz köthető. Ekkor éltek ugyanis a térségben a Manolák (vagy Majók), akik messze földön híresek voltak extravagáns ruháikról és remek ízlésükről.

Évszázados hagyományok a Lorenzónál

A Lorenzo pipagyárat 1900-ban alapították a Lana-fivérek. Már a kezdetekkor egyediségre törekedtek, ennek megfelelően pipáikat cserjés hangából készítették.

A páratlan megjelenéssel rendelkező pipák villámgyorsan népszerűvé váltak, így 1920-ban a testvérek édesapja, Romolo Aliverti is a cég részesévé vált. Innentől kezdve pedig nem volt megállás a cég számára.

A kezdetben családi vállalkozásként működő Lorenzo a harmincas évekre már százhúsz alkalmazottal büszkélkedhetett. Itt sem álltak azonban meg, és 1946-ban egyesültek egy másik olasz céggel, a Tagliabue Pipe-pal. Ekkor vették fel a Lorenzo márkanevet is.

Az elmúlt időszak azonban már kevésbé sikerült jól a cégnek. Miután Riccardo Aliverti, a vállalat igazgatója bejelentette nyugdíjba vonulását, maga a vállalat is megszűnt. A kereslet a termékeik iránt azonban nem! Sőt, napjainkban igazi különlegességnek számít egy-egy Lorenzo pipa.

Az egyik legszebb Lorenzo pipa

A Lorenzo Manola pipák közül bármelyik remek választásnak számít, ennek megfelelően szinte lehetetlen egyetlen darabot kiemelni a termékcsaládból. Mi most mégis megtesszük, hiszen a Lorenzo Manola 604 Red Polish Bent még a szérián belül is különösen jól sikerült darabnak számít.

Nem is kérdés, hogy ez a pipa is hangagyökérből készült, így már első ránézésre is megragadja a tekintetet. Annál is inkább, mert a páratlan minta, a polírozott pipafej és nyerges akril szopóka valóban egyedivé teszi ezt a modellt.

Igazán csekély, mindössze 62 grammos súlyával hosszabb távon is kényelmes a pipázás, és persze a tárolása sem okozhat gondot. Egy vérbeli pipás tehát semmiképp sem mondhat le a hamisítatlan Lorenzo-életérzésről!