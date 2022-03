Közvélemény-kutatás: a háború előtt minden tizedik ukrán ellenségnek tartotta hazánkat

Eljutott Ukrajnába is a híre annak a Publicus-mérésnek, amelyből kiderült: a Fidesz-KDNP szavazóinak 25 százaléka Ukrajnát teszi felelőssé a háborúért.

A kormánypárti szavazók negyede szerint Ukrajna a hibás a háborúért A magyar lakosság 64 százaléka tartja agressziónak az oroszok Ukrajna elleni támadását, nagy a zavar a háború megítélésével kapcsolatban a kormánypárti szavazótáborban - derül ki a Publicus Intézet új, a Népszava megbízásából készült felméréséből. A március 7-11. között elvégzett közvélemény-kutatás alapján csak a fideszesek 44 százaléka tartja egyértelmű agressziónak Ukrajna lerohanását, míg közel negyedük (24 százalékuk) szerint Ukrajna a hibás a háborúról.

"A magyar kormánypárt támogatói közül sokan Ukrajnát vádolják a háborúért".

A hvg.hu szúrta ki, hogy ezzel a címmel jelent meg az Ukrajnában szerkesztett, de angol nyelvű European Pravda cikke, amelyet szemlézett is az Ukrainszka Pravda, az egyik legnagyobb ukrán online hírportál is.

Emlékeztetnek az írásban arra is, hogy az ellenzéki és a kormánypárti magyarok mennyire eltérően ítélik meg az ukrán háborút.

Ennél is érdekesebb, hogy a lap felidézi egy korábbi, ukrajnai közvélemény-kutatás eredményét is. Eszerint az ukrán állampolgárok általában szövetségesnek és barátinak tekintik az Európai Unió államait, két kivétellel: Németország és Magyarország. A kettő közül is Magyarország végzett a legrosszabb helyen: míg Németországot az ukránok 6, addig Magyarországot 12 százalékuk tartja ellenséges államnak - írja a hvg.hu.