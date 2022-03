Felsült a kormánypropaganda: nem Jakab, hanem Orbán miatt érzik úgy sokan vidéken, hogy ennél még Kádár is jobb volt

Kiragadott mondatokkal támadják Jakab Pétert, a Jobbik elnökét a választás előtt két héttel a kormánypárti megmondóemberek. Több helyen is úgy állítják be, mintha a Jobbik politikusa egyértelműen arról beszélt volna, hogy jobb volt a Kádár-rendszerben élni, pedig csupán egy példán keresztül érzékeltette, hogyan viselik a vidéken élő emberek az elmúlt 32 év igazságtalanságait.

Több lakossági fórumon is arról beszélt Jakab, hogy amikor a rendszerváltás volt, azt mondták a szüleinek, hogy itt majd lesz jólét és szabadság, de ebből azóta nem sok valósult meg, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy többen is azzal fordulnak hozzá, hogy nem ezt ígérték neki 32 évvel ezelőtt.

„De amikor járom az országot, akkor az idősebbek azzal jönnek oda: Nézd, Péter! Még a Kádár-rendszerben is jobb volt ennél. És fájó, de sokan bólogatnak ilyenkor és ez nem a Kádár-rendszer dicsősége, hanem az Orbán-rendszer szégyene" - mondta el több lakossági fórumon is Jakab Péter az összegyűlt embereknek. Persze, az egyik kormánypárti megmondóember, Bohár Dániel ki is forgatta a jobbikos politikus szavait, ugyanis vasárnap a saját közösségi oldalán azt állította:

Azért amikor Jakab Péter arról beszél, hogy a magyarok jobban éltek a Kádár-rendszerben, mint most. Ott erősnek kell lenni…

- állítva ezt be úgy, mintha Jakab Péter szerint tényleg így lenne.