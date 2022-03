Jobbik: durva megszorításokra készül a Fidesz a választások után, a pénzügyminiszter is beismerte

"Lebuktak: durva megszorításokra készül a Fidesz a választások után.Maga a pénzügyminiszter beszélt arról, hogy „át kell írni a terveket”, a választások után „át kell szabni a költségvetési politikát”. Ez Fidesz-újbeszélül nem jelent mást, mint amire valójában készülnek: a megszorításokra" - írja friss közleményében a Jobbik.

Varga Mihály elismerte, hogy szükség van a költségvetési tervek átírására a választások után Szegeden, a helyi fideszes országgyűlési képviselőjelölt lakossági fórumán szólalt a pénzügyminiszter, aki az RTL Híradó kérdésére elmondta, hogy gazdaságilag nehezebb időszakra kell felkészülni az ukrajnai háború miatt, a közép-kelet-európai térség sokkal kockázatosabb régiója lett Európának, ami látszik a befektetések megítélésén, a térségi valuták árfolyamán és a kamatszintek emelkedésén is.

A magyar néppárt szerint Orbánék most ugyan mindent a háborúra kennek, de a számok előtte sem jöttek össze a Fidesznek.

Felidézték: az infláció már korábban is brutális módon menetelt, az élelmiszerárak az egekben, az orbáni kormányzás pedig 12 év alatt annyit tudott felmutatni, hogy Magyarországot az Európai Unió második legszegényebb országává tette. Ami pedig a lemaradást illeti, nos, az a nemcsak a nyugathoz képest irtózatos, de már a közép-kelet-európai szomszédaink is bőven lehagytak minket.

A Jobbik szerint

"Orbánék azzal, hogy „a háború okozta gazdasági nehézségekhez és károkhoz igazítanák a magyar államháztartást” nem mondanak mást, minthogy ők maguk akarják a magyar emberekkel megfizettetni a háború árát. Azét a Putyin szolgálatába szegődött, bukott politikáét, amit joggal néznek mély megvetéssel a szabad világban".

"Továbbá azt is, hogy tovább kívánnak lopni, de – mivel a NER uniós pénzek nélkül életképtelen – így ezt már csak az államadósság terhére tudják megvalósítani" - tették hozzá.

"Amíg Orbánék vannak, addig az uniós pénzcsapok is zárva lesznek. Ezt árazta be most Orbán, Varga Mihály szájába adva"

- emelték ki.

A néppárti Jobbik felszólította Orbánt, hogy "tegye világossá, mire készülnek, ha netán bizalmat kapnak, mert programot eddig senki nem látott!"

Ne a magyarokat szorongassa, hanem kezdje magán és a közpénztolvaj barátain a spórolást!

- fogalmaznak.

"Április 3. után neki is állhatnak, ahogy mi a kormány- és rendszerváltásnak. Kelet vagy Nyugat, Putyin vagy Európa – ez a kérdés, válasszatok!" - zárul a közlemény.