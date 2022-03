Varga Ferenc: "A cigányság számára a változást csak a kormányváltás hozhatja el"

Februárban Varga Ferenc, a Jobbik roma országgyűlési képviselőjelöltje is felkerült az ellenzéki párt országos listájára, méghozzá befutó helyen. Alig két héttel a választások előtt, vasárnap a közgazdász végzettségű szegvári politikus Facebook-videójában egyenesen cigány honfitársaihoz szólt. Ennek nyomán pedig lapunknak is nyilatkozott.

Varga Ferenc az üzenetében kifejtette, meglátása szerint

"a mai napig nagyon sokan egy szűk rétegből kiindulva ítélik meg általánosságban a magyar cigányságot."

"Régen a cigányság egy büszke nép volt, de ma nagyon sokunk egy erkölcstelen hatalom kiszolgálója lett. Egy olyan hatalomé, amely elnyom, kiszolgáltatottan tart, kampányidőszakban ígérget, megvezet minket és a választások után elengedi a kezünket. Csak a szavazatainkra van szükségük" – világított rá a roma kisebbség és a kormányzat közti viszonyra.

Kiemelte, hogy a 21. század Magyarországán rengetegen még most is nyomorban élnek, infrastrukturális hiányosságokkal, villany, víz nélkül.

"Hatalmas elmaradásaink vannak az oktatás és az egészségügy területén, pedig a megfelelő egészségügyi ellátás nekünk is jár. A korszerű oktatásra pedig a mi gyermekeinknek is szüksége van" – érvelt az ellenzéki képviselőjelölt, hangsúlyozva, hogy több cigány diplomásra van szükség.

Varga arra is kitért, hogy a sokszor emlegetett felzárkóztatásból semmit sem tapasztaltak, amibe beletörődtek, miközben szerinte a cigányságba belenevelik, hogy ne akarjanak többet. A kormánypártokat illetően úgy látja, ők azzal fenyegetik a roma emberek egy részét, hogy ha nem szavaznak rájuk, még azt is elveszítik, amijük van, például a közmunkát. Másoknak pedig ígérgetnek, szerinte "12 év után még mindig ugyanazt": ha majd megnyerik a választásokat, akkor felemelik a cigányságot – tette hozzá Varga, aki ezeket üres szavaknak tartja.

A jobbikos politikus szerint április 3-án valódi lehetőség lesz a változásra.

"Ne adjuk el a szavazatainkat, ennél mi többet érünk! Ne engedjünk a zsarolásnak, ennél mi bátrabbak és büszkébbek vagyunk! Adjuk vissza a cigányság becsületét, adjunk jövőt a gyermekeinknek!"

– szólította meg roma honfitársait Varga, majd azt kérte, hogy a választáson ők is támogassák az Egységben Magyarországért szövetség jelöltjeit, szerinte ugyanis

"a cigányság számára a változást csak a kormányváltás hozhatja el."

Varga Ferenc: Remélem, nem kell majd cigányként azt magyaráznom, miért lettem a néppárti Jobbik képviselője Jakab Péter, a Jobbik elnöke a napokban jelentette be Facebook-oldalán, hogy Varga Ferenc személyében egy szegvári roma politikus is befutó helyet fog kapni a párt listáján.

Az Alfahíren Varga Ferenccel egy nagyobb lélegzetvételű interjú már készült korábban, melyben a Jobbik általi felkérésről, a hazánkban nem létező romapolitikáról és a terveiről is beszélgettünk. Most viszont a listára kerülése kapcsán és a fenti gondolataihoz kapcsolódva lapunknak arról beszélt, azóta, hogy a Jobbik listájára került, szavai szerint "nincs köztes út" a személyével kapcsolatban: egyrészt nagyon pozitív, másrészt azonban negatív tapasztalatai is vannak.

"A kormány, illetve a Fidesz szeretné lejáratni az ellenzéket a cigányság szemében, a néppárti Jobbik régi nyilatkozatait emlegetik fel folyamatosan, miközben az már idejétmúlt"

– mondta Varga, aki szerint azért áll érdekében a Fidesznek kiszolgáltatott helyzetben tartani a szegényebb rétegeket – a romákat is beleértve –, mivel őket könnyebb szavazáskor mozgósítani és befolyásolni.

"Nagyon sok helyen azt látom az országban, hogy van olyan önkormányzat, amelyiknek éppen most jutott eszébe, hogy krumplit osszon" – számolt be kampánytapasztalatairól, hozzátéve, hogy a Jászságban járva például látott romákat olyan, a kormánytól kapott dobozokkal, amelyekben szerinte szintén valamilyen csomag lehetett. Varga Ferenc úgy látja,

"még mindig ott tart a Fidesz, hogy ezeket az embereket mind-mind szeretné megvásárolni: krumplival, csomaggal, lesz olyan, akit ötezer vagy tízezer forinttal, a roma vezetőket pedig néhány százezer forinttal."

"Gyakorlatilag beindítják a szavazatvásárlást"

– fűzte hozzá az ellenzéki politikus.

Varga azt gondolja, a felzárkóztatás elmaradásában 50-50 százalékban van felelőssége az érintett csoportoknak és a többségi társadalomnak egyaránt. Mint kifejtette, "egyrészt az elmúlt 12 év Fidesz-kormányzás alatt az a sok-sok milliárd, amelyet az Európai Unió felzárkóztatás címszó alatt az országunknak küldött, nem jutott el a romákhoz. Másrészt felelősek a roma vezetők, azok, akik eladják a cigányságot, de természetesen nem mindegyikük, hozzáteszem, tisztelet a kivételnek."

Varga ugyanakkor kiemelte,

az elmúlt bő évtizedben egy nagyon fontos összetevő hiányzott ahhoz, hogy sikeres legyen a cigányság felzárkóztatása: a politikai akarat. Szerinte ez "a Fidesznek nincs, nem volt és nem is lesz meg" ebben a kérdésben.

Úgy gondolja, ez a politikai akarat az ellenzéknél megvan, mert az Egységben Magyarországért szavai szerint "nemcsak a cigányság szavazataira hajt", hanem hosszú távon gondolkodik, és egy tényleges felzárkózási folyamatot kíván elindítani.

"Az én szerepem ebben elsősorban az, hogy április 3-ától a Parlament falain belül minél jobban hangot adjak azoknak a problémáknak, amik az országban jelen vannak, és azt a romaprogramot, amit a hat párt szakértői megírtak, minél hatékonyabban meg tudjam valósítani"

– fogalmazott végül Varga Ferenc.