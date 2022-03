Pedagógussztrájk: ha az Emmit nem is, az Európai Bizottságot érdeklik az alulfizetett tanárok

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet is meghívást kapott arra a keddi online konzultációra, amelyet az Európai Bizottság (EB) kezdeményezett - számolt be a Népszava. Ez a konzultáció az országjelentés és az országspecifikus ajánlások előkészítésének a része volt, a fő témája a lap információi szerint a magyar gazdasági növekedési modell és termelékenység volt, amiben az oktatásnak is fontos szerepe van. A megbeszélést Luc Tholoniat, az EB Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának igazgatója vezette, de más főigazgatóságok képviselői is részt vettek rajta.

Nagy Erzsébet a Népszavának elmondta: ismertette az EB képviselőivel a szakszervezetek sztrájkköveteléseit, kitért az egyre súlyosbodó pedagógushiányra, annak okaira, a nem megfelelő bérezésről és a megnövekedett munkaterhekről, valamint beszámolt a magyar kormány sztrájkjogot korlátozó rendeletének hatásáról is.

Beszélt arról is, hogy az ukrajnai háború is hatással van a magyar iskolarendszerre, hiszen a menekült családok tanköteles gyerekeit fogadniuk kell a hazai intézményeknek.

Mint ismert, múlt szerda reggel nyolc órától országos, határozatlan idejű sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A tanárok béremelést, a kötelező óraszámuk csökkentését, illetve az iskolákban dolgozó nem pedagógus alkalmazottak fizetésének emelését követelik.

Ahogyan arról beszámoltunk, március 19-re „A sztrájk alapjog! A nagy kockásinges találkozó!” címmel nagy tüntetést szerveztek a pedagógusokkal szolidáris diákok a Kossuth térre. A demonstráción a napok óta sztrájkoló pedagógusok mellett ezrek jelentek meg a PDSZ, a PSZ, a Ne dolgozz ingyen, az aHang, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a VDSZ Szakszervezet és a Tanítanék mozgalom felhívására.

