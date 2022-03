Gyermekek védelme, mi? III. kerületi polgármesterként Bús Balázs elhallgatott egy óvodai pedofil bűncselekményt

Online sajtótájékoztatót tartott "A pedofil bűnözők a Fideszben vannak - Bús Balázs is elhallgatott egy óvodai bűncselekményt!" címmel szerda délelőtt Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, Budapest 10-es választókerület ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje, Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese és Demeter Márta országgyűlési képviselő.

Szabó Tímea felidézte, január végén látott napvilágot az a bírói határozat, amely szerint egy budapesti óvodában gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményért az elkövető férfi 16 év fegyházat, a vele együtt dolgozó óvónő pedig 9 év fegyházat kapott.

Mint mondta, a sajtóban azonban nem jelent meg az a hír, hogy

a szóban forgó óvoda Budapest-Békásmegyer körzetében található, és kapcsolódik ahhoz a 2019 végén kirobbant botrányhoz, amelyből egyértelművé vált, hogy az akkori fideszes III. kerületi polgármester, Bús Balázs saját karrierje, illetve a fideszes önkormányzati kampány miatt eltitkolta, és megpróbálta eltussolni a pedofil bűncselekményt.

A Párbeszéd politikusa kifejtette, amikor 2019-ben új önkormányzat állt fel, és az egységes ellenzék győzteseként Kiss László vette át a polgármesterséget, akkor derült ki, hogy mi is történt.

Elmondta, 2019 novemberében jutott tudomásukra, hogy egy III. kerületi óvodában már hosszú ideje súlyos pedofil bűncselekményt követett el a pár, akivel szemben nemrég az elítélő határozat született.

Szabó Tímea kiemelte, kiderült, hogy a rendőrség Bús Balázst, mint polgármestert és az önkormányzatot, mint az óvoda fenntartóját, már tavasszal értesítette arról, hogy nyomozás folyik az ügyben. Az is bebizonyosodott, hogy

az óvoda vezetője több mint 10 kétségbeesett emailben kereste meg Búst, hogy segítsen neki, aki bizonyíthatóan egyetlen megkeresésre sem reagált, nem értesítette a képviselő-testületet, a gyámügyet - amit az 1997-es gyermekvédelmi törvény kötelezettségként ír elő számára -, ahogyan a dolgozókat és az áldozatok szüleit sem.

Magyarán Bús Balázs semmilyen segítséget nem nyújtott, hiába jutott tudomására a súlyos szexuális bűncselekmény. De ez még semmi, ugyanis

helyettese, Kelemen Viktória kezdeményezésére ekkoriban a fideszes többség megszavazta, hogy abban a bizonyos óvodában nullára csökkentsék az óvodapszichológusok számát, így még a segítség lehetőségét is elvonták a gyermekektől.

Szabó szerint egyértelmű, hogy az egykori fideszes honatya nagyon súlyos mulasztást követett el, gyakorlatilag fedezett egy pedofil bűnözőt. Az ellenzéki politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy

Bús Balázsék még egy titoktartási nyilatkozatot is aláírattak az óvoda dolgozóival, nehogy kitudódjon, hogy nyomozás folyik.

Ehhez képest az új polgármester, Kiss László vezetésével azonnal értesítették a civil szervezeteket, például a Hintalovon Alapítványt, akivel közösen kidolgoztak egy gyermekvédelmi protokollt és segítséget nyújtottak a szülőknek, csakúgy mint az ott dolgozóknak.

A Budapest 10-es választókerületében induló képviselőjelölt szerint elfogadhatatlan, hogy Bús csak azért fedezte a pedofil bűnözőt, nehogy ártson a Fidesz 2019-es európai parlamenti, illetve a saját önkormányzati kampányának.

"Bús Balázs bűnrészes, így nincsen helye a közéletben, húzzon el onnan, és a gyerekek közelébe se menjen!"

- húzta alá Szabó Tímea.

Vadai Ágnes azzal folytatta, hogy Bús Balázs nemcsak eltitkolta ezeket a szörnyűséges történéseket, hanem ahelyett, hogy konkrét segítséget nyújtott volna azoknak az áldozatoknak, úgy döntött, inkább Szabó Tímeát és őt pereli be, és megpróbálja eltitkolni a bűncselekményeket.

A DK-s politikus úgy véli, alig telik el hónap úgy, hogy valamilyen fideszes pedofil bűncselekmény elő nem kerülne a sajtóban.

"Kaleta Gábor, Foksz Tivadar, Tímár László és a korábbi győri fideszes Sz. Balázs képezik a Fidesz pedofil-tagozatának alapját, ők az alapító tagok"

- fogalmazott a Demokratikus Koalíció politikusa, hozzátéve ezek az emberek zavartalanul tevékenykedhetnek, sőt, igen kevés büntetést kapnak azokért a súlyos bűncselekményekért, amiket elkövetnek.

Vadai szerint hiába ígérte a kormánypárt, semmit nem tett az áldozatok védelméért. Emlékeztetett, hogy tavaly ősszel Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nagy csinnadrattával bejelentette, hogy érkezni fog egy olyan pedofil áldozatokat védő törvény, amely extra segítséget nyújt majd az áldozatoknak, emellett garantálja majd, hogy a feltárás és a sokkal alaposabb vizsgálat minél kevesebb ilyen bűncselekményt elkövetését tegye lehetővé. Ez azonban nem született meg,

"nyilván el voltak foglalva a pedofil-tagozat építésével"

- magyarázta.

Arról is beszélt, hogy ezzel szemben

az Egységben Magyarországért pártszövetség készített egy áldozatvédelmi törvényt, amit a fideszes képviselők "egyszerűen lerúgtak", mivel szerinte ők csak a saját tagozatukat akarják védeni.

Pedig az egységes ellenzék által kidolgozott javaslat kimondja, hogy aki ilyen bűncselekményt követ el, az soha többé ne kerülhessen semmilyen módon gyerekek közelébe. Ezenkívül benne van, hogy azt is megbüntessék, aki tudomást szerez ilyenről, de nem tesz meg mindent azért, hogy megakadályozza a bűncselekményt, ilyen esetben minimum három év szabadságvesztéssel sújtanák az illetőt. Amennyiben elfogadták volna a törvényt, akkor visszamenőlegesen is megbüntethették volna Búst, aki "szándékosan, előre kitervelten" próbálta eltussolni, hogy mi történt az óbudai óvodában. Vadai Ágnes úgy véli, nagy kérdés, vajon más településeken is történnek-e hasonló ügyek.

Demeter Márta országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy

miközben a Fidesz teleplakátolja az országot azzal, hogy "Védjük meg a gyermekeket!", időről időre kiderül, hogy a saját, pedofil bűnöző politikusiakkal igencsak kesztyűs kézzel bánnak

- emelte ki. "Titkolóznak a végletekig, megpróbálják ezeket az ügyeket elrejteni" - tette hozzá.

Demeter elmondta,

az ellenzék által kidolgozott javaslatban az is szerepel, hogy a jelenlegi joghézagot pótlandó előírnák, hogy a pedofilok által készített fotókon szereplő gyermekek "sértettként" minősüljenek, hiszen a jelenlegi magyar jogszabályok alapján ez nem így van, ami gátolja az áldozatok megfelelő védelmét.

Emlékeztetett azonban, hiába nyújtották be a törvényjavaslatot, a Fidesz leszavazta.

Úgy látja, miközben a Fidesz a nemátalakító-műtétekről szóló állítólagos propagandától akarja megvédeni a kicsiket, addig ő maga hívja fel a gyermekek figyelmét olyan dolgokra, amik eddig meg sem fordultak a fejükben, a szülők pedig magyarázkodásra kényszerülnek.

"Ahhoz, hogy a Fidesztől meg tudják védeni a gyermekeket, kormányváltásra van szükség" - hangsúlyozta.

A fideszes politikusokhoz fűződő pedofil bűncselekmények legutóbbi "epizódja" egy üllői eset. Mint azt lapunk kiderítette, Tímár László korábbi VII. kerületi fideszes önkormányzati képviselő lehet az az általános iskolai tanár, akit szexuális visszaéléssel és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított meg a rendőrség.

És ha már Fidesz, politika és pedofília: ahogyan azt kedden megírtuk, a fideszes politikai pedofília egy hihetetlenül szürreális formájáról számolt be a Jobbik országgyűlési képviselője, Ander Balázs, aki a BarcsMédia videós beszámolójában szembesült azzal, hogy a hétéves kisfiát, Koppányt több gyermektársával együtt kivezényelték egy fideszes kampányeseményre, miután három kormánypárti politikus, Koós Csaba fideszes polgármester, Szászfalvi László KDNP-s országgyűlési képviselő, a térség kormánypárti képviselőjelöltje, valamint Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés fideszes elnöke úgy döntött, hogy kisgyermekek társaságában filmeztetik magukat a most átadott barcsi játszótéren.