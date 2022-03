Egy okos robotporszívóval csak nyerhetsz (x)

Mindegy, hogy családi házban vagy társasházban laksz, hogy kicsi vagy nagy a lakásod, a porszívózást nem úszhatod meg. Főleg, ha esetleg gyermekeid is vannak, vagy éppen kisállatokat tartasz. Márpedig hetente többször felporszívózni minden szobát nem könnyű feladat. Legalábbis, ha kézzel csinálod. Ha ugyanis egy robotporszívóra bízod a munkát, minden fáradtságtól megszabadulhatsz.

Így takarít egy korszerű robotporszívó

Kezdjük az alapoknál. Ha robotporszívót vásárolnál, csakis olyan modellre adj ki pénzt, ami WiFi-kapcsolattal is rendelkezik. Az ilyen készülékeket ugyanis egyszerűen és könnyedén irányíthatod a telefonodról is, akár akkor is, ha épp nem vagy otthon.

A Házirobotok.hu webáruház robotporszívói között természetesen ilyen típusokat is találsz. Az okos és praktikus készülékeknek semmilyen fajta szennyeződés nem okoz gondot. Legyen szó állatszőrről, hajszálról vagy más száraz piszokról, a robotporszívók kiemelkedő hatékonysággal takarítanak.

Ugyanez igaz a padló típusára is. A robotporszívók parkettán, járólapon és linóleumon is képesek takarítani. És hogy mi garantálja a makulátlan tisztaságot? Nos, a titok nyitja az okosrendszerekben rejlik.

Egy korszerű automata porszívó ugyanis nem kevesebb, mint hatvan döntést hoz minden egyes másodpercben. Ezt a beépített szenzorok teszik lehetővé, így a készülék mindig tudja, hogy melyik szobában jár, és milyen szennyeződéssel áll szemben.

A robot mozgása is kulcskérdés, a minőségi készülékek pedig akár negyven különféle mozgásra is képesek. Vagyis sosem kerülnek szorult helyzetbe, és az olyan nehezen hozzáférhető helyeken is könnyedén mozognak, mint a székek és asztalok lába, illetve a sarkok.

További hasznos funkciók

Napjaink robotporszívói persze számos extra funkciót is kínálnak. Lehetetlen lenne mindet egyesével felsorolni, ezért csak egy kis ízelítő következik.

Időzítés: az appon keresztül beállíthatod, hogy a porszívó mikor kezdje el a munkát

Automata töltés: mielőtt a készülék akkuja lemerülne, a robotporszívó automatikusan visszatér a dokkolóállomásra, és feltölti a cellákat

Háromfokozatú takarítási rendszer: ezzel a technikával még alaposabb lesz a porszívózás

Mélységérzékelés: attól sem kell tartanod, hogy a porszívó lepottyan a lépcsőről, hiszen pontosan tudni fogja, ha ilyen akadály van előtte

Lassított ütközés: akkor sincs gond, ha a porszívó nekimenne valaminek, mert ezzel a funkcióval nem tesz kárt semmiben, és persze magában sem

Dönts megbízható márka mellett

Nem mindegy természetesen az sem, hogy milyen márkájú robotporszívót veszel. Ha a fenti funkciók tetszenek, mindenképp az iRobot mellett érdemes döntened.

A harminc éve az USA-ban alapított vállalat mára a háztartási robotika egyik legfontosabb piaci szereplője lett. Kínálatukban a roboporszívókat remekül kiegészítő felmosó robotok is szerepelnek.